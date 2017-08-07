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Самарский двор затопило горячей водой, есть фото и видео
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4 августа 2017, 11:59
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Самарцы станут свидетелями космических метаморфоз
В сообществе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте» анонсируют, что в ночь с понедельника на вторник, с 7 на 8 августа, в Самаре будут наблюдать довольно интересное астрономическое событие – частное лунное затмение! Это когда Земля закроет Солнце …
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4 августа 2017, 09:30
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Фото: в сквере площади Куйбышева уложили плитку
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3 августа 2017, 09:11
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Милым тольяттинским бабушкам усложняют жизнь
В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" пожаловались на местную мэрию, которая отвернулась от пенсионеров. С 5 августа тольяттинское транспортное предприятие "Зеленоглазое такси" по согласованию с профильным гордепартаментом решило изменить движение дачного маршрута № 322. Было: стадион "Торпедо"- СНТ "Брусяны". Станет: …
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3 августа 2017, 07:35
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Самарец оставил возле телецентра машину, и она начала белеть
В паблике "Самара" социальной сети "ВКонтакте" напоминают, чтобы местные водители "не совались без особой надобности в район пересечения Советской Армии и Московского шоссе". "Сегодня утром обнаружил, что на моем автомобиле вся поверхность в капельках белой краски, та же история …
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3 августа 2017, 07:27
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Самару начали украшать мертвыми цветами
Блогер Алексей Сорокин предлагает чиновникам из самарской мэрии "посмотреть на великолепную клумбу из сухоцветов на пересечении Челюскинцев и Ново-Садовой". "Про эту огромную клумбу в районе знают многие. Её очень долго и старательно сажали рабочие, очень точно выверяли рисунок. Пока …
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2 августа 2017, 06:47
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Появилось фото гигантского провала в центре Самары
В Интернете появились фотографии гигантского провала, который накануне возник в центре Самары, на дороге по улице Молодогвардейской. Как уже сообщала «ТЕРРА», 30 июля на участке от Ульяновской до Вилоновской произошла авария - прорвало 900-миллиметровую трубу. Начался потоп.
Напомним, …
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31 июля 2017, 01:39
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Фото в блогах: Мехзавод «утонул»
Блогер missis_ykcyc пожаловалась, что Мехзавод утонул в зелени. "В этом году лето выдалось влажным и прохладным. Самое то для растительности. В поселке "зелепуха" прёт так, что заросло буквально всё: детские площадки, школьные стадионы, дворы на периферии, куда дворники заходят …
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25 июля 2017, 09:06
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Фото в блогах: с самарских тротуаров начала исчезать плитка
Блогер Евгений Синюков задается вопросом, сколько живет тротуарная плитка? "В 2013 году ремонтировали Полевой спуск, ту его часть, что от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта", - рассказывает блогер. "Администрация совместно с "Роснефтью" произвела ремонт. Работы велись основательно, из более …
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28 июня 2017, 09:00
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На стадионе «Самара Арена» уложат рязанскую плитку
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22 июня 2017, 03:10
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В блогах: И все же плитка или асфальт?
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18 апреля 2016, 07:14
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На проспекте Ленина около колледжа им. Ляпиной кладут тротуарную плитку (ФОТО)
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17 июля 2014, 12:08