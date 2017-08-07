Блогер alexeii_sorokin не поддерживает решение самарских городских властей, которые недавно объявили об отказе от плитки на тротуарах города уже с этого года. Вместо нее чиновники предлагают опять использовать асфальт. "Между прочим, в 2012 году одним из первых объектов в городе, где …