Как сэкономить на услугах ЖКХ? В Самарской области вырастут тарифы на свет, воду и газ. Даже в этой ситуации можно сэкономить, говорят эксперты. В первую очередь нужно внимательнее изучать новые квитанции. Если насчитали больше, необходимо обратиться в жилищную инспекцию. В случае ошибки будет произведен перерасчет. …