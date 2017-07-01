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Сколько денег нести врачам: блогер сравнил цены на медуслуги в Самаре и Новокуйбышевске
Блогер Роман Сараев сравнивает медиков Новокуйбышевска и 116-го километра. "Я как-то клеймил коммунальщиков 116 км, что они застряли в 90-х по сравнению с прогрессивными новокуйбышевскими коллегами. Теперь имею небольшой опыт общения с медработниками Куйбышевского района г. о. Самара и …
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30 июня 2017, 06:00
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Жительница Самары попала в засаду при оформлении полиса ОСАГО
Блогер Анна Носова рассказывает о том, как она решила сэкономить время и оформить полис ОСАГО через онлайн-сервис на сайте "Росгосстраха". "Терпеливо прошла регистрацию, отправила СМС, получила множество встречных кодов. Довольная и счастливая, я заполнила с 3-го раза форму, а …
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30 июня 2017, 05:16
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В домах на Ново-Садовой и Московском шоссе на полмесяца отключат горячую воду
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29 июня 2017, 02:54
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Фото в блогах: с самарских тротуаров начала исчезать плитка
Блогер Евгений Синюков задается вопросом, сколько живет тротуарная плитка? "В 2013 году ремонтировали Полевой спуск, ту его часть, что от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта", - рассказывает блогер. "Администрация совместно с "Роснефтью" произвела ремонт. Работы велись основательно, из более …
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28 июня 2017, 09:00
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В блогах: как получить электронный полис ОМС
Блогер Ольга Потапова делится опытом получения электронного полиса обязательного медицинского страхования. "Я вчера получила свой, - пишет автор. - Ждала 2 недели. Все просто: приходишь в страховую компанию с паспортом, пишешь заявление, тебя фотографируют, расписываешься на планшете. Потом тебя …
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28 июня 2017, 07:14
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Проблемная коммуналка: Минэкономразвития уличило 56 регионов в неэффективных тратах на ЖКХ
Ресурсы для развития ЖКХ недостаточно эффективно используют в 56 российских регионах. Так утверждают специалисты Минэкономразвития после сравнительного анализа коммунального комплекса субъектов Российской Федерации.
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28 июня 2017, 12:41
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Как сэкономить на услугах ЖКХ?
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26 июня 2017, 04:41
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Кто останется без воды: новый график отключений в Самаре
Появился новый график отключений холодной воды в самарских домах. Предоставление услуги предполагают временно ограничивать в рамках плановых работ на городских системах водоснабжения, сообщила компания «Самарские коммунальные системы». Работы хотят провести в период с 27 по 29 июня. Воду будут отключать …
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26 июня 2017, 01:03