В Самарской области 550 тысяч получателей компенсации за жилищно-коммунальные услуги Деньги из бюджета перечисляются гражданам только по факту оплаты ЖКУ. Если есть долги, то после их погашения. Большинство звонков и обращений жителей на горячую линию связаны именно с этим видом выплат. По итогам февраля их получили 337 тысяч человек. Задержки …