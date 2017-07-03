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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Нормативы на воду незаконны?

Нормативы на воду незаконны?

Одна из крупнейших управляющих компаний Самарской области - «Департамент ЖКХ города Тольятти» - требует признать незаконными государственные нормативы по холодному водоснабжению на общедомовые нужды, которые были утверждены приказом регионального Минэнерго еще в мае 2013 года. Соответствующий иск к ведомству направлен 

3 июля 2017, 04:33
Бедные платят лучше: Назвали регионы-лидеры по задолженности за услуги ЖКХ

Бедные платят лучше: Назвали регионы-лидеры по задолженности за услуги ЖКХ

По данным за май 2017 года лидерами по задолженности за услуги ЖКХ признаны российская столица, Ханты-Мансийский АО и Камчатский край. Об этом рассказывают российские агентства со ссылкой  на Федеральную службу судебных приставов.
В Москве на 1 мая на одно дело 

3 июля 2017, 02:07
Осторожно, шифер!

Осторожно, шифер!

Блогер Евгений Курдов в ЖЖ-сообществе samara_ru поделился видео, которое ему прислала знакомая. "Она услышала грохот за окном, выглянула и сильно удивилась. Судя по всему, идет замена кровли и рабочие сбрасывают с крыши шифер. Говорит, осколки долетали аж до ее 
1 июля 2017, 07:14
В домах на Ново-Садовой и Московском шоссе на полмесяца отключат горячую воду

В домах на Ново-Садовой и Московском шоссе на полмесяца отключат горячую воду

3 июля начнут ремонтировать III тепломагистраль Самарской ТЭЦ. 
29 июня 2017, 02:54
В Самарской области 550 тысяч получателей компенсации за жилищно-коммунальные услуги

В Самарской области 550 тысяч получателей компенсации за жилищно-коммунальные услуги

Деньги из бюджета перечисляются гражданам только по факту оплаты ЖКУ. Если есть долги, то после их погашения. Большинство звонков и обращений жителей на горячую линию связаны именно с этим видом выплат. По итогам февраля их получили 337 тысяч человек. Задержки 

9 марта 2017, 11:20
В РФ изменились правила взимания коммунальных платежей

В РФ изменились правила взимания коммунальных платежей

В 2017 году в России вступает в силу новый порядок оказания услуг ЖКХ и содержания общего имущества в многоквартирном доме. Как рассказывают российские информагентства, это отражено в пояснительных документах к постановлению правительства, появившемуся на сайте кабинета министров.
В частности взносы 

10 января 2017, 09:47
Одна из самарских управляющих компаний начала рассылать квитанции ЖКХ с учетом балконов и лоджий

Одна из самарских управляющих компаний начала рассылать квитанции ЖКХ с учетом балконов и лоджий

Коммунальный скандал в Самаре. Одна из городских управляющих компаний начала рассылать квитанции об оплате услуг ЖКХ с учетом балконов и лоджий.
По Жилищному кодексу они не входят в жилую площадь, зато учитываются нормативами Росреестра. Самарцы, ставшие заложниками правовой коллизии, вступили 

15 декабря 2016, 04:09
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