Муниципалитеты обязали размещать всю «коммунальную» информацию на сайте государственной системы ЖКХ, пишут федеральные СМИ. В противном случае жильцы получат право не платить до тех пор, пока в их личном кабинете на портале не будут выложены все требуемые законом сведения. Этот экономический стимул окажет «довольно эффективное воздействие», уверены в Минкомсвязи. ГИС ЖКХ позволит гражданам контролировать все расходы своего ТСЖ, в электронной форме направлять жалобы и обращения в органы жилнадзора и ресурсоснабжающие организации, передавать показания приборов учета в электронной форме, видеть начисления по квартире. В дальнейшем они смогут голосовать в системе онлайн на общих собраниях по дому, оценивать качество работы управляющей компании - на основе этих данных будет формироваться рейтинг УК.
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