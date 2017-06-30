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Жительница Самары попала в засаду при оформлении полиса ОСАГО
Блогер Анна Носова рассказывает о том, как она решила сэкономить время и оформить полис ОСАГО через онлайн-сервис на сайте "Росгосстраха". "Терпеливо прошла регистрацию, отправила СМС, получила множество встречных кодов. Довольная и счастливая, я заполнила с 3-го раза форму, а …
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30 июня 2017, 05:16
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Фото в блогах: с самарских тротуаров начала исчезать плитка
Блогер Евгений Синюков задается вопросом, сколько живет тротуарная плитка? "В 2013 году ремонтировали Полевой спуск, ту его часть, что от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта", - рассказывает блогер. "Администрация совместно с "Роснефтью" произвела ремонт. Работы велись основательно, из более …
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28 июня 2017, 09:00
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В блогах: как получить электронный полис ОМС
Блогер Ольга Потапова делится опытом получения электронного полиса обязательного медицинского страхования. "Я вчера получила свой, - пишет автор. - Ждала 2 недели. Все просто: приходишь в страховую компанию с паспортом, пишешь заявление, тебя фотографируют, расписываешься на планшете. Потом тебя …
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28 июня 2017, 07:14
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Стали известны цены бюджетных смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus для России
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28 июня 2017, 11:14
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Фото в блогах: как Самара изменилась за 18 лет
Блогер Юрий Прокофьев выложил подборку фотографий, сделанных 18 лет назад гостьей из США. "Как и большинство туристов, она старалась запечатлеть на фото понравившиеся места: резные наличники на деревянных домах, купеческие особняки и виды улиц в историческом центре города. Но …
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28 июня 2017, 10:07
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В Сингапуре придумали способ легкой траты криптовалют
Сингапурский стартап TenX придумал способ решения большой проблемы обладателей криптовалют – невозможности расходовать сбережения привычным способом. Речь идет о созданном приложении для iOS и Android, которое является одновременно и кошельком, и децентрализированной бесплатной биржей для обмена криптовалют.
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28 июня 2017, 08:02
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Дорожные деньги: Самарская область претендует на дополнительные трансферты
Поддержкой в строительстве школ глава региона Николай Меркушкин заручился в ходе рабочей встречи с руководителем бюджетного комитета Государственной думы Андрея Макарова, в которой принял участие его заместитель, депутат от Самарской области Леонид Симановский. По итогам перераспределения средств федерального бюджета губерния …
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27 июня 2017, 04:26
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Дорогая корзина: Минимальный набор продуктов в России резко подорожал
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26 июня 2017, 02:15
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Исчезнувшие миллионы: лжесотрудница мэрии присвоила чужие соцвыплаты
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23 июня 2017, 01:05
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Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы
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21 июня 2017, 05:43
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Будьте здоровы: В воскресенье медработники отметили свой профессиональный праздник
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19 июня 2017, 06:52
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В России за последний месяц изменили цены 25 автобрендов
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19 июня 2017, 03:31
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В России падают цены на мотоциклы
Эксперты портала Avito Авто проанализировали объявления о реализации мотоциклов за последний год. По итогам исследования было отмечено падение цен.
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19 июня 2017, 09:17
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Около 4,5 тысяч жителей Самарской области больны туберкулезом
В регионе наблюдается сокращение уровня заболеваемости - за 3,5 года на 20%. Положительный сдвиг врачи объясняют увеличением охвата населения профосмотрами. Это позволяет выявить туберкулез на ранней стадии. Позитивно сказался и рост числа контактных с пациентами лиц, охваченных лечением.
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15 июня 2017, 05:18
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На самарском стадионе "Локомотив" во время матча у футболиста остановилось сердце
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7 июня 2017, 12:48
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В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей
Сегодня об этом сообщает пресс-служба МВД России. По версии следствия, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы сообщал благотворительной организации ложные данные о потребности юных пациентов в дорогостоящем медоборудовании. На основании предоставленных документов, фонд оплатил проведение операций по коррекции сколиотической …
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18 мая 2017, 09:03