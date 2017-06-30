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Дорожные деньги: Самарская область претендует на дополнительные трансферты

Дорожные деньги: Самарская область претендует на дополнительные трансферты

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27 июня 2017, 04:26
Дорогая корзина: Минимальный набор продуктов в России резко подорожал

Дорогая корзина: Минимальный набор продуктов в России резко подорожал

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Минимум продуктов в российской  столице стоит 

26 июня 2017, 02:15
Исчезнувшие миллионы: лжесотрудница мэрии присвоила чужие соцвыплаты

Исчезнувшие миллионы: лжесотрудница мэрии присвоила чужие соцвыплаты

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23 июня 2017, 01:05
Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы

Доллар резко подскочил: курс валют на 22 июня и прогнозы

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 июня, вырос сразу на 1 рубль 42 копейки и достиг психологической отметки в 60 рублей. Это произошло впервые с февраля текущего года. Курс евро вырос на 1 рубль 48 копеек и составил 66 

21 июня 2017, 05:43
Будьте здоровы: В воскресенье медработники отметили свой профессиональный праздник

Будьте здоровы: В воскресенье медработники отметили свой профессиональный праздник

В Самаре их чествовали в Театре оперы и балета. Самые заслуженные получили благодарности губернатора и почетные звания.
В Самарской области 36 тысяч медицинских работников. Это сотни разных специальностей и тысячи спасенных жизней. Ирина Козева стояла у истоков создания в регионе 

19 июня 2017, 06:52
В России за последний месяц изменили цены 25 автобрендов

В России за последний месяц изменили цены 25 автобрендов

В РФ за последний месяц подкорректировали свои ценники 25 автопроизводителей. Отдельные концерны уменьшили стоимость своих моделей. В частности, японский бренд Lexus снизил стоимость кроссовера NX 200 на 4,1 – 4,4%, информирует «Автостат».
Снизились цены и на другие кроссоверы Lexus. Модель 

19 июня 2017, 03:31
В России падают цены на мотоциклы

В России падают цены на мотоциклы

Эксперты портала Avito Авто проанализировали объявления о реализации мотоциклов за последний год. По итогам исследования было отмечено падение цен.
Наиболее востребованными у россиян оказались дорожные мотоциклы. Объявления о продажах этой разновидности транспортных средств занимают свыше 66%. Дорожные мотоциклы просты в 

19 июня 2017, 09:17
Около 4,5 тысяч жителей Самарской области больны туберкулезом

Около 4,5 тысяч жителей Самарской области больны туберкулезом

В регионе наблюдается сокращение уровня заболеваемости - за 3,5 года на 20%. Положительный сдвиг врачи объясняют увеличением охвата населения профосмотрами. Это позволяет выявить туберкулез на ранней стадии. Позитивно сказался и рост числа контактных с пациентами лиц, охваченных лечением.
Один человек 

15 июня 2017, 05:18
На самарском стадионе

На самарском стадионе "Локомотив" во время матча у футболиста остановилось сердце

Такова легенда учений врачей на стадионе "Локомотив". У бригады медиков, дежурящих у кромки поля, 2 минуты на то, что добежать до пациента и начать реанимацию. 1 минуту делают непрямой массаж сердца, 10 секунд бегут, потом всё повторяется.
Рядом на поле 

7 июня 2017, 12:48
В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

Сегодня об этом сообщает пресс-служба МВД России. По версии следствия, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы сообщал благотворительной организации ложные данные о потребности юных пациентов в дорогостоящем медоборудовании. На основании предоставленных документов, фонд оплатил проведение операций по коррекции сколиотической 

18 мая 2017, 09:03
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