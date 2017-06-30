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Сколько денег нести врачам: блогер сравнил цены на медуслуги в Самаре и Новокуйбышевске
Блогер Роман Сараев сравнивает медиков Новокуйбышевска и 116-го километра. "Я как-то клеймил коммунальщиков 116 км, что они застряли в 90-х по сравнению с прогрессивными новокуйбышевскими коллегами. Теперь имею небольшой опыт общения с медработниками Куйбышевского района г. о. Самара и …
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30 июня 2017, 06:00
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Фото в блогах: с самарских тротуаров начала исчезать плитка
Блогер Евгений Синюков задается вопросом, сколько живет тротуарная плитка? "В 2013 году ремонтировали Полевой спуск, ту его часть, что от ул. Молодогвардейской до Волжского проспекта", - рассказывает блогер. "Администрация совместно с "Роснефтью" произвела ремонт. Работы велись основательно, из более …
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28 июня 2017, 09:00
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В блогах: как получить электронный полис ОМС
Блогер Ольга Потапова делится опытом получения электронного полиса обязательного медицинского страхования. "Я вчера получила свой, - пишет автор. - Ждала 2 недели. Все просто: приходишь в страховую компанию с паспортом, пишешь заявление, тебя фотографируют, расписываешься на планшете. Потом тебя …
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28 июня 2017, 07:14
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Фото в блогах: как Самара изменилась за 18 лет
Блогер Юрий Прокофьев выложил подборку фотографий, сделанных 18 лет назад гостьей из США. "Как и большинство туристов, она старалась запечатлеть на фото понравившиеся места: резные наличники на деревянных домах, купеческие особняки и виды улиц в историческом центре города. Но …
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28 июня 2017, 10:07
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ЦБ предложил изменить порядок расчета стоимости ОСАГО
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24 мая 2017, 11:42
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Революция в ОСАГО: инспекторы перестанут приезжать на ДТП без пострадавших
В 2017-м году ожидается настоящая революция в системе обязательного страхования автогражданской ответственности. По информации федеральных СМИ, госавтоинспекторы совсем перестанут выезжать на ДТП без пострадавших.
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28 апреля 2017, 06:06
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Бонус от Минфина: аккуратным водителям могут дать скидку на ОСАГО
Минфин предложил предоставлять скидку на ОСАГО тем, кто не замечен в нарушении правил дорожного движения. Об этом заявила замдиректора департамента финансовой политики ведомства Вера Балакирева.
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28 апреля 2017, 01:17
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Более 10 миллионов на ОСАГО потратит полиция Самарской области
Всего планируется оформить ОСАГО для 1197 единиц транспорта. Информация об открытом конкурсе размещена на сайте госзакупок.
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11 апреля 2017, 11:33