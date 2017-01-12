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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 января 2017г  
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Материалы по теме:

Геофизики определили точный возраст Луны

Геофизики определили точный возраст Луны

Американские ученые заявляют, что смогли установить точное время формирования Луны. Процесс образования коры спутника Земли начался 4,51 млрд лет назад, отмечается в научной статье, появившейся на страницах издания Science Advances.
Ученые применили специальный уран-свинцовый метод радиоизотопного датирования к 8-ми образцам 

12 января 2017, 02:19
В феврале к Земле приблизится загадочный космический объект

В феврале к Земле приблизится загадочный космический объект

В феврале мимо Земли пройдет загадочный объект, который получил наименование 2016 WF9. Его обнаружили 27 ноября 2016 года ученые американского космического агентства NASA.
Форма и размеры небесного тела весьма нетипичные, поэтому специалисты не могут точно установить его происхождение. 2016 WF9 

12 января 2017, 01:14
Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые выяснили, что женщине комфортно находиться вместе с одним и тем же партнером порядка пяти лет. После этого срока психика представительниц прекрасного пола требует значительных перемен, а у многих дам наступает моральная усталость от прежнего спутника жизни.
Как говорят ученые, 

12 января 2017, 11:42
Ученые: Темный шоколад избавит от бессонницы

Ученые: Темный шоколад избавит от бессонницы

Ученые обнаружили продукт, полезные свойства которого способны спасти человека от бессонницы. Специалисты университета Эдинбурга убеждены, что темный шоколад может оказать положительное действие на организм и помочь ему в борьбе с этим недугом.
Для достижения максимального эффекта следует употреблять всего 63 

12 января 2017, 10:36
В небе над Италией появился меняющий цвет НЛО

В небе над Италией появился меняющий цвет НЛО

Учитель музыки из Италии Лусио Марджиотта со своей возлюбленной Анжелиной во время поздней прогулки стали очевидцами появления НЛО в ночном небе. Парочка даже успела зафиксировать на камеру необычное явление и впоследствии распространила изображения в Интернете.
Загадочное явление произошло в населенном 

12 января 2017, 09:14
На Луне обнаружен 130-метровый позвоночник

На Луне обнаружен 130-метровый позвоночник

На лунной поверхности ученые рассмотрели в телескоп гигантский объект, который очень напоминает позвоночник живого организма. Длина находки - порядка ста тридцати метров.
Уникальный снимок был получен благодаря программе Google Moon. Объект ученые обнаружили по координатам 03°53'18.47"S 17°34"20.73"W.
Отметим, что в 

11 января 2017, 10:47
NASA: Сразу две кометы приближаются к Земле

NASA: Сразу две кометы приближаются к Земле

По сведениям специалистов NASA, постоянно анализирующих информацию с космических аппаратов, в начале 2017 года сразу два массивных космических тела подойдут близко к Земле. Ученые собираются исследовать эти небесные объекты.
Первый из них, имеющий астрономическое наименование C/2016 U1, проследует недалеко от 

9 января 2017, 01:55
Ученые NASA обнаружили загадочную ледяную башню на Плутоне

Ученые NASA обнаружили загадочную ледяную башню на Плутоне

Американские ученые из космического агентства NASA нашли на Плутоне загадочную ледяную башню больших размеров. Этому объекту дали наименование Penitentes. Первые его фотографии были получены при помощи космического аппарата New Horizons.
Высота объекта составляет примерно 16 футов (около пяти метров). Penitentes 

9 января 2017, 09:38
Роскосмос привлек экспертов NASA к анализу причин крушения «Прогресса»

Роскосмос привлек экспертов NASA к анализу причин крушения «Прогресса»

Руководство Роскосмоса решило привлечь экспертов американского космического ведомства NASA к расследованию причин крушения «грузовика» «Прогресс МС-04», рассказывают российские СМИ. Напомним, космический корабль прекратил подавать сигналы 1 декабря.
На протяжении четырех недель в Роскосмосе пытаются установить причины аварии ракеты-носителя «Союз-У» с 

29 декабря 2016, 03:05
Зонд Cassini прислал первые уникальные фото Сатурна с новой орбиты

Зонд Cassini прислал первые уникальные фото Сатурна с новой орбиты

Зонд Cassini передал на Землю первые уникальные снимки Сатурна и его колец с новой орбиты. Они появились на официальном сайте американского космического ведомства NASA, а сделаны были 2 декабря. Фотографировали Сатурн широкоугольной камерой с расстояния 640 тысяч километров, размер фото 

7 декабря 2016, 05:46
Ученые NASA назвали следующую после Марса планету для колонизации

Ученые NASA назвали следующую после Марса планету для колонизации

После освоения Марса люди могут создать поселения на Сатурне и Юпитере, а самым подходящей для колонизации планетой является Титан. Этот спутник Сатурна в 1,5 раза крупнее Луны и имеет атмосферу из азота и примесей метана. Такой вывод сделали ученые из 

28 ноября 2016, 02:23
NASA: «Кассини» исследует кольца Сатурна до завершения миссии в 2017 году

NASA: «Кассини» исследует кольца Сатурна до завершения миссии в 2017 году

20-летние исследования подходят к концу по причине ограничения топливных элементов. По окончании миссии ученые решили не сбрасывать обломки зонда на луны Сатурна, где возможно присутствие жизни.
23 ноября 2016, 12:14
NASA: Cassini передал снимки обнаруженных углеродных дюн на Титане

NASA: Cassini передал снимки обнаруженных углеродных дюн на Титане

Ученые из NASA нашли углеродные дюны на Титане. Информацию об этом распространили зарубежные агентства.
Как говорят ученые, наличие таких углеродных дюн может говорить об отсутствии жизни на этом спутнике Сатурна. Специалисты считают, что массивные синие пятна на поверхности космического объекта 

8 сентября 2016, 03:23
Ученые нашли на Титане потенциальный ключ к рождению жизни

Ученые нашли на Титане потенциальный ключ к рождению жизни

Американские ученые представили гипотезы в пользу появления жизни на Титане. Об этом сообщают зарубежные научные издания.
Вообще, дискуссия о возможности существования жизни на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна, ведется довольно давно. Противники этой версии полагают, что на планете слишком низкие температуры, а 

5 июля 2016, 04:13
NASA обнаружило на Титане загадочный движущийся объект

NASA обнаружило на Титане загадочный движущийся объект

Представители американского космического ведомства сообщили, что в процессе исследования обнаружили загадочный передвигающийся объект на спутнике Сатурна – Титане. Исследование осуществлялось посредством известного зонда «Кассини». Как рассказывают ученые, в течение нескольких лет космический аппарат фиксировал неизвестный объект, и за это время 

19 апреля 2016, 04:20
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