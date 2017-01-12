Ученые NASA разместили в Сети ролик, где показано, как зонд Hyugens спускается на спутник Сатурна Титан. Как рассказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованиям, он был смонтирован с помощью изображений, полученных космическим аппаратом в процессе последней миссии.
Напомним, что миссия Cassini-Huygens считается совместным проектом НАСА, ЕКА и Итальянского космического агентства. На протяжении длительного времени она исследует Сатурн, его кольца и самый большой спутник этой планеты – Титан. Проект стартовал почти 20 лет назад.
Отметим, Сатурн имеет 62 спутника. Титан превосходит Луну по размеру и массе в два раза. Непосредственно на поверхности Сатурна зонд ведет наблюдения с зимы 2005 года.
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