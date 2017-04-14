Ученые установили, что горячие фонтаны воды бьют из ледяного покрова спутника Сатурна Энцелада. Это открытие было сделано во время пролета космического аппарата «Кассини» в полусотне километров от южного полюса спутника.
Новая информация свидетельствует о том, что на небесном теле имеются источники энергии и жизни, рассказывается на страницах Science. Ученые из Соединенных Штатов считают: несмотря на экстремальные условия на космическом объекте, гидротермальные источники на дне подземного океана Энцелада могут поддерживать эволюционные процессы.
Под коркой льда спутника, скорее всего, находится огромный океан. Аналогичные условия вполне вероятны и в других местах Солнечной системы, говорят специалисты.
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