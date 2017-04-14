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12 апреля 2017, 03:38
Ученые объяснили небольшой размер планеты Марс

Ученые объяснили небольшой размер планеты Марс

Ученые из Соединенных Штатов объяснили, чем именно вызваны сравнительно небольшие размеры Марса по сравнению с Землей и Венерой. В частности, препятствием для образования крупного космического тела оказалось гравитационное влияние со стороны Юпитера.
По аналогичной причине, говорят исследователи, между орбитами Марса 

10 апреля 2017, 02:16
Ученые открыли причины появления и исчезновения атмосферы загадочной Цереры

Ученые открыли причины появления и исчезновения атмосферы загадочной Цереры

Американские ученые из NASA раскрыли причину появления и дальнейшего исчезновения атмосферы на таинственной планете Церера. Как утверждается, этот процесс обусловлен солнечной активностью.
В процессе исследования было установлено, что появление газовой оболочки на космическом теле совпадает с периодами высокой солнечной активности. 

7 апреля 2017, 09:49
Уфолог случайно обнаружил на одном из колец Сатурна НЛО

Уфолог случайно обнаружил на одном из колец Сатурна НЛО

На снимках колец Сатурна, сделанных аппаратурой американского космического агентства NASA, английский уфолог обнаружил признаки передвижения неопознанного летающего объекта. Изображения на фотографиях довольно необычные, и объяснить их искажением объектива фотокамеры Cassini нельзя.
На предоставленных фотоматериалах видно, как некий объемный объект движется 

6 апреля 2017, 09:57
Ученые доказали существование на спутнике Сатурна теплого океана

Ученые доказали существование на спутнике Сатурна теплого океана

Ученые из Соединенных Штатов и Франции доказали, что на спутнике Сатурна Энцеладе есть подповерхностный теплый океан, в недрах которого может присутствовать жизнь. Рассказ об этом исследовании появился на страницах издания Nature Astronomy.
Как рассказывают планетологи, они обнаружили интенсивное тепловое излучение, 

14 марта 2017, 11:13
Зонд Cassini получил снимки колец Сатурна с рекордным разрешением

Зонд Cassini получил снимки колец Сатурна с рекордным разрешением

Зонд Cassini смог передать ученым снимки кольца Сатурна с рекордно высоким разрешением. Фотографии были получены лабораторией американского космического агентства NASA.
Недавно межпланетная станция Cassini была выведена на финальный этап своей космической миссии. Изображения с кольцами Сатурна поступали специалистам США и 

31 января 2017, 03:37
NASA показало, как зонд Huygens спускается на Титан

NASA показало, как зонд Huygens спускается на Титан

Ученые NASA разместили в Сети ролик, где показано, как зонд Hyugens спускается на спутник Сатурна Титан. Как рассказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованиям, он был смонтирован с помощью изображений, полученных космическим аппаратом в процессе последней миссии.
Напомним, что 

12 января 2017, 04:09
Ученые: океан на спутнике Сатурна кишит жизнью

Ученые: океан на спутнике Сатурна кишит жизнью

Как сообщают западные издания, представители научного сообщества пришли к выводу, что один из спутников Сатурна в своем океане содержит жизнь. Такое суждение было высказано после изучения баланса струй воды, выбрасываемых гейзерами на шестом спутнике под названием Энцелад.
По результатам исследований 
21 марта 2016, 02:35
Новое изображение Энцелада опубликовал сайт НАСА

Новое изображение Энцелада опубликовал сайт НАСА

Звездная миссия известного космического аппарата "Кассини" близится к финальному этапу. Так, в понедельник он в последний раз проследовал в непосредственной близости от Энцелада – спутника Сатурна. В соответствии с планами исследователей, завершение эпопеи аппарата намечено на 2017 год. Ученые отмечают: 
22 декабря 2015, 10:24
Опубликовано новое изображение двух спутников Сатурна Дионы и Энцелада

Опубликовано новое изображение двух спутников Сатурна Дионы и Энцелада

Новые снимки спутников появились на официальном сайте американского космического ведомства. Как сообщается, они были сделаны зондом Cassini в первых числах сентября. Если говорить об удаленности аппарата от этих космических объектов на момент съемки, то с  Дионой его разделяли порядка 83 
18 ноября 2015, 12:28
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