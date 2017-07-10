Российские ученые изобрели рентген для изучения метеоритов Российские специалисты модернизировали рентген в целях детального исследования метеоритов. Новая установка, сообщают экспериментаторы, сможет определить температуру при падении, а также изучить различные процессы. Об этом рассказали исследователи из новосибирского Института ядерной физики при СО РАН. Их уникальный аппарат изучает строение …