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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Статус налицо: По взгляду человека психологи определяют его социальное положение

Статус налицо: По взгляду человека психологи определяют его социальное положение

Канадские специалисты из Университета Торонто установили, что выражение лица человека может многое поведать о его социальном статусе. Во многих случаях только по взгляду легко узнать, состоятельный собеседник или нет.
Как в процессе недавних исследований выяснила группа ученых, социальный статус лучше 

7 июля 2017, 05:29
Ночная терапия: Ученые установили, на каком боку полезно спать

Ночная терапия: Ученые установили, на каком боку полезно спать

Поза, в которой человек проводит большую часть сна, является очень важной для состояния здоровья. Масштабное исследование на данную тему провела международная группа ученых.
Специалисты в итоге установили, что наибольшую пользу приносит сон на левом боку. Это, в частности, положительно влияет 

7 июля 2017, 02:07
Полезный гнев: Ученые выяснили, как негативные эмоции влияют на память

Полезный гнев: Ученые выяснили, как негативные эмоции влияют на память

Как утверждают американские ученые-психологи, негативные эмоции помогают лучшему запоминанию событий. К такому умозаключению они пришли в результате продолжительных исследований.
Эксперименты показали: из-за отрицательных эмоций люди могут запоминать даже несущественные моменты. Например, если кого-то едва не сбил автомобиль, он может воспроизвести 

6 июля 2017, 05:18
Если здесь надоело: Ученые рассказали об условиях колонизации людьми Титана

Если здесь надоело: Ученые рассказали об условиях колонизации людьми Титана

Специалисты из Соединенных Штатов назвали условия переселения землян на Титан. Оно окажется возможным, если у колонистов получится извлекать энергию из доступных на планете ресурсов.
Ученые рассказали об источниках энергии. Это метан и ацетилен. Наличие плотной атмосферы, по составу напоминающей земную, 

6 июля 2017, 10:14
Во Франции квадрокоптер снял НЛО странной формы

Во Франции квадрокоптер снял НЛО странной формы

На территории Франции обычный квадрокоптер, который был запущен с целью видеосъемки, случайно снял неопознанный летающий объект странной формы. Загадочное НЛО, по форме напоминающее шар, извергало из себя белое пламя.
По словам исследователя-любителя, сначала аппарат показался из-за плывущего по небу облака. 

3 июля 2017, 10:12
Космический лифт: Груз на орбиту доставят в считанные часы

Космический лифт: Груз на орбиту доставят в считанные часы

Первый в истории «космический лифт» появится к 2050 году. Как поясняют специалисты из Соединенных Штатов, благодаря полученному средству передвижения можно будет доставлять грузы на орбиту в кратчайшее время.
Сейчас основная задача состоит в создании сверхпрочного троса длиной свыше 100 километров. 

29 июня 2017, 12:18
Google Space нашел базу инопланетян на Марсе

Google Space нашел базу инопланетян на Марсе

Сервис Google Space продемонстрировал фотографии, на которых, как утверждается, изображена космическая база представителей инопланетной цивилизации на Марсе. Снимки обсуждаются как рядовыми пользователями, так и научными сотрудниками американского космического ведомства NASA.
По словам ряда специалистов, упорядоченные строения имеют системы защиты и 

26 июня 2017, 05:14
Огромный черный НЛО на поверхности Луны поразил уфологов

Огромный черный НЛО на поверхности Луны поразил уфологов

Уфологи из Соединенных Штатов распространили сообщение о таинственном черном НЛО на лунной поверхности. Загадочный объект зафиксировал аппарат Moon Live Stream.
Специалисты обратили внимание на большую скорость объекта и хаотичную смену траектории его движения. Пользователи Сети допускают, что аппарат искал оптимальное 

7 июня 2017, 03:40
Российские ученые обнаружили город инопланетян на Луне

Российские ученые обнаружили город инопланетян на Луне

Российские специалисты утверждают, что нашли на Луне город, где обитают инопланетяне. По утверждению ученого-физика Валентина Дегтерева, это открытие было сделано благодаря давним фотографиям американского космического агентства NASA.
Проанализировав снимки, которые были сделаны заокеанскими исследователями в период с 1969 года по 

31 мая 2017, 09:13
Уфологи обнаружили древний танк-НЛО на поверхности Луны

Уфологи обнаружили древний танк-НЛО на поверхности Луны

На спутнике Земли уфологи рассмотрели объект, который они назвали древним внеземным танком, принадлежащим представителям инопланетного разума. На полученных изображениях можно рассмотреть загадочный предмет, который явно выделяется на лунной поверхности.
О находке рассказал известный уфолог Тайлер Глокнер. Он уверен, что в 

12 мая 2017, 01:12
На обратной стороне Луны обнаружили огромную таинственную пирамиду

На обратной стороне Луны обнаружили огромную таинственную пирамиду

Известный уфолог из Соединенных Штатов Скотт Уоринг утверждает, что на обратной стороне Луны находится гигантская пирамида, которую соорудили представители инопланетного разума. Об этом специалист рассказал после изучения фотографий спутника Земли.
Все изображения были получены космическим зондом The Lunar Reconnaissance Orbite. 

3 мая 2017, 03:15
Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический метеорит

Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический метеорит

Марсоход Curiosity нашел на Марсе в районе склона горы Шарп небольшой металлический метеорит. Это космическое тело, обнаруженное 28 октября, имеет диаметр всего 4 см. Ученые полагают, что прежде данный кусок металла находился в расплавленном состоянии. Его изображение обнародовали представители космического 

2 ноября 2016, 12:42
Камера МКС сняла на видео летящий к Земле НЛО

Камера МКС сняла на видео летящий к Земле НЛО

Установленные на МКС камеры зафиксировали вхождение в атмосферу Земли неопознанного летающего объекта. Сейчас эту новость активно обсуждают эксперты из разных стран.
Скептики тут же поспешили заявить, что НЛО является всего лишь метеоритом. Он начинает сгорать, входя в земную атмосферу, и 
11 июля 2016, 09:28
В Сети опубликовано видео взрыва астероида в США

В Сети опубликовано видео взрыва астероида в США

Как сообщают мировые информагентства со ссылкой на американское космическое ведомство, астероид упал в штате Аризона. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Как утверждают очевидцы, объект диаметром порядка трех метров вошел в земную атмосферу около 4.00 по местному времени. Последний раз 
3 июня 2016, 10:03
Российские ученые изобрели рентген для изучения метеоритов

Российские ученые изобрели рентген для изучения метеоритов

Российские специалисты модернизировали рентген в целях детального исследования метеоритов. Новая установка, сообщают экспериментаторы, сможет определить температуру при падении, а также изучить различные процессы. Об этом рассказали исследователи из новосибирского Института ядерной физики при СО РАН. Их уникальный аппарат изучает строение 
23 марта 2016, 09:26
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