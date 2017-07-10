Американские ученые из космического агентства NASA зафиксировали падение на Луну очередного метеорита. Как они утверждают, результатом этого контакта оказался мощный взрыв, который можно было даже увидеть с Земли невооруженным глазом.
К моменту столкновения метеорит набрал скорость порядка 90 тыс. км/ч. Масса его была около 40 кг.
Несмотря на относительно небольшой размер космического тела, мощность оказалась равной одновременному удару десяти американских крылатых ракет системы "Томагавк". При этом яркость вспышки эксперты оценили в 4 звездные величины. Последствия этого события еще предстоит оценить ученым.
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