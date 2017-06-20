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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео

В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео

В понедельник, 19 июня, в Самаре произошел потоп на улице Луначарского, сообщают очевидцы. Видео с места происшествия появилось в социальной сети.

«Прорыв трубы, станция метро «Российская». Топит по Луначарского на Ново-садовую», - написал автор сообщения.  
 
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19 июня 2017, 03:21
Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях

Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях

В социальных сетях появились сообщения самарцев о граде в районе улицы Алма-Атинской и в Зубчаниновке, а также в микрорайоне Крутые Ключи. Некоторые улицы оказались затоплены. По словам пользователей, это  произошло в понедельник, 19 июня. Очевидцы опубликовали фото и видео.
19 июня 2017, 03:14
NASA показало первый внедорожник для покорителей Марса

NASA показало первый внедорожник для покорителей Марса

Специалисты NASA заявили о создании концепта пассажирского внедорожника-марсохода. Одновременно его можно считать передвижной научной лабораторией.
Конструкцию разрабатывали в Космическом центре Кеннеди, состоящего в структуре NASA. Длина универсального транспортного средства – 8 метров, высота — почти 4 метра. Корпус сделан из 

8 июня 2017, 10:15
NASA открыло десять новых астероидов, потенциально опасных для Земли

NASA открыло десять новых астероидов, потенциально опасных для Земли

По последним сообщениям американского космического агентства, в рамках миссии NEOWISE в 2016 году было зафиксировано 97 ранее неизвестных объектов, в числе которых 28 - околоземных, 64 - из главного пояса астероидов и 5 комет. 10 из них классифицированы как потенциально 

7 июня 2017, 11:05
В Самаре из-за ливня затопило подвалы и первые этажи домов

В Самаре из-за ливня затопило подвалы и первые этажи домов

Жители Куйбышевского района сообщили, что после дождя подвалы и первые этажи некоторых домов оказались затоплены. В Интернете появилось фото с места происшествия. В частности, на потоп пожаловались жильцы дома №76 на Пугачевском тракте. Они не могли выйти из дома, не 
5 июня 2017, 11:34
Один и без скафандра: Камеры МКС получили загадочные снимки человека в открытом космосе

Один и без скафандра: Камеры МКС получили загадочные снимки человека в открытом космосе

В Сети идет обсуждение загадочных кадров, сделанных экипажем Международной космической станции. В определенный момент взору пользователей предстает человек, якобы вышедший в открытый космос без скафандра.
Изначально это была обычная съемка, из разряда тех, что производятся на МКС сотрудниками NASA регулярно. 

30 мая 2017, 02:13
В Самаре новые тоннели на Московском шоссе защитят от потопов

В Самаре новые тоннели на Московском шоссе защитят от потопов

Чтобы не допустить возможного подтопления тоннеля на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, в нем смонтируют канализационно-насосную станцию, которая будет работать в автоматическом режиме. Коммуникации для нее готовы на 80%. Такую же завершают на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова.
29 мая 2017, 05:16
Эксперты NASA назвали пять смертельных опасностей на Марсе

Эксперты NASA назвали пять смертельных опасностей на Марсе

Ученые американского космического ведомства определили 5 главных опасностей, которые ждут исследователей Марса. Основной из них называют слишком низкое атмосферное давление (в 100 раз меньше земного).
На втором месте этого списка находится гипоксия. Марсианская атмосфера на 95% состоит из углекислого газа.

12 мая 2017, 05:04
Составлена карта будущих природных катастроф в России

Составлена карта будущих природных катастроф в России

Ученые РАН предсказали возможные изменения в ландшафте и свойствах экосистем под влиянием глобального потепления в европейской части РФ и обозначили зоны, где риск возникновения природных катастроф выше. Об этом рассказывает издание Ecological Modeling.
Речь идет о создании климатической модели для 

10 апреля 2017, 05:36
Ученые: глобальное потепление сделает из людей карликов

Ученые: глобальное потепление сделает из людей карликов

Английские ученые утверждают, что в результате глобального потепления человек может уменьшиться до размера карлика. Эксперты отмечают, что габариты млекопитающих за всю историю существования Земли стали меньше в два раза вследствие роста температуры атмосферы.
В период термического максимума, который был 55 

17 марта 2017, 09:42
Ученые: через 100 лет Венеция уйдет полностью под воду

Ученые: через 100 лет Венеция уйдет полностью под воду

Спустя всего 100 лет Венеция может полностью оказаться под водой, прогнозируют ученые. О результатах соответствующего исследования рассказало издание Quaternary International.
Как считают специалисты, еще до 2100 года уровень Средиземного моря увеличится на 140 см. При этом за последнее тысячелетие этот 

7 марта 2017, 08:56
Ученые рассказали, что на Земле через 10 лет наступит голод

Ученые рассказали, что на Земле через 10 лет наступит голод

Английские ученые утверждают, что через десять лет на нашей планете наступит голод. Причиной тому окажется глобальное потепление. Вместе с тем, климатологи прогнозируют дефицит продуктов питания в Африке уже к 2030 году. В процессе повышения средней температуры там может начаться сильная 

15 февраля 2017, 09:40
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