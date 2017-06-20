Коллектив исследователей из американского космического ведомства NASA представил весьма мрачный климатический прогноз на ближайшие годы. Как утверждают ученые, нашей планете с большой долей вероятности грозит полное затопление.
В процессе работы была проанализирована информация за последние 40 лет. Эксперты сделали вывод, что глобальное потепление оказывает огромное влияние на движение воздушных масс в атмосфере. При этом воздушные потоки над тропическими регионами, которые защищают жителей от дождей, последовательно ослабевают, и это влечет лишь увеличение осадков.
Как поясняют ученые, высотные облака задерживают тепло в атмосфере, и если объем таких воздушных масс уменьшится, то пар станет активно конденсироваться, проливаясь на Землю дождями. По одному из прогнозов, дожди накроют тропические участки планеты.
Впрочем, исследователи не до конца убеждены в точности своих прогнозов. Но если худший сценарий все-таки воплотится, то Земле может грозить полное затопление. При этом ряд представителей научного сообщества скептически относятся к заявлениям ученых-пессимистов, считая, что в обозримом будущем такая катастрофа человечеству не грозит.
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