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Из-за дождя начал разрушатся корпус «Жигулевской долины»
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5 июля 2017, 06:05
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Самарскую девятиэтажку затопило до 5 этажа
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5 июля 2017, 03:43
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Ростуризм обнаружил в Самаре дефицит гостиниц для ЧМ-2018
В Ростуризме заявили о нехватке гостиниц в городах-организаторах ЧМ-2018. В частности, «дефицит коллективных средств размещения» чиновники ведомства констатировали в Республике Мордовия, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, пишут «Известия».
Региональные власти с данными Ростуризма не согласны. В …
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5 июля 2017, 10:59
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Продаж семь лет ждут: почему начал расти самарский авторынок
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4 июля 2017, 07:11
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Тольяттинские чиновники отсудили у областных 20 миллионов рублей
Региональному министерству социально-демографической и семейной политики и министерству финансов не удалось оспорить решение областного арбитражного суда, который постановил, что бюджет губернии должен компенсировать Тольятти более 20,5 миллионов рублей убытков.
Дело в том, что в 2012-2013 годах тольяттинский суд обязал мэрию во …
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4 июля 2017, 05:12
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Через Самарку построят новый четырехкилометровый мост
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4 июля 2017, 07:00
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В Тольятти утвержден новый состав совета директоров АвтоВАЗа
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3 июля 2017, 05:38
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25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки
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2 июля 2017, 01:49
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Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!
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30 июня 2017, 01:20
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Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра
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27 июня 2017, 01:03
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Погнали: тольяттинскому винзаводу вернули лицензию на выпуск алкоголя
Росалкогольрегулирование выдало простаивающему с 2015 года винзаводу «Тольяттинский» четыре новые лицензии - на производство, хранение и поставки ликеро-водочных изделий, коньяков, вин — обычных и фруктовых, а также винных напитков без добавления этилового спирта. Соответствующие сведения появились в госреестре лицензий.
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27 июня 2017, 10:13
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Срочно: Самару снова может засыпать градом
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21 июня 2017, 01:38
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В NASA предрекли Земле полное затопление
Коллектив исследователей из американского космического ведомства NASA представил весьма мрачный климатический прогноз на ближайшие годы. Как утверждают ученые, нашей планете с большой долей вероятности грозит полное затопление.
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20 июня 2017, 03:24
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Самару снова накрыло градом
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20 июня 2017, 02:22
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В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео
В понедельник, 19 июня, в Самаре произошел потоп на улице Луначарского, сообщают очевидцы. Видео с места происшествия появилось в социальной сети.
«Прорыв трубы, станция метро «Российская». Топит по Луначарского на Ново-садовую», - написал автор сообщения.
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19 июня 2017, 03:21