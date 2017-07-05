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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Из-за дождя начал разрушатся корпус «Жигулевской долины»

На один из корпусов технопарка «Жигулевская долина» сегодня тоже обрушился настоящий потоп. Причем прямо внутри помещений. Во время дождя с потолка потоком лилась вода и кусками отваливается потолочная плитка. Аналогичное ЧП уже было в 2016 году. Крышу пострадавшего в блока 
5 июля 2017, 06:05
Самарскую девятиэтажку затопило до 5 этажа

Самарскую девятиэтажку затопило до 5 этажа

Самару затапливает не только снизу, но и сверху. Проблема ливневой канализации, как выяснили корреспонденты ТРК «ТЕРРА», носит системный характер не только на улицах, но и на крышах многоквартирных домов. Если городская территория обеспечена водоотводом только на 51%, то ливневки на 

5 июля 2017, 03:43
Ростуризм обнаружил в Самаре дефицит гостиниц для ЧМ-2018

Ростуризм обнаружил в Самаре дефицит гостиниц для ЧМ-2018

В Ростуризме заявили о нехватке гостиниц в городах-организаторах ЧМ-2018. В частности, «дефицит коллективных средств размещения» чиновники ведомства констатировали в Республике Мордовия, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областях, пишут «Известия».

Региональные власти с данными Ростуризма не согласны. В 
5 июля 2017, 10:59
Продаж семь лет ждут: почему начал расти самарский авторынок

Продаж семь лет ждут: почему начал расти самарский авторынок

Авторынок Самарской области начал оживать. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем продаж новых легковых машин в 63-м регионе за 5 месяцев этого года вырос на 5,5% по сравнению с тем же периодом 2016-го. Чтобы не потерять темпы, федеральное правительство объявило 

4 июля 2017, 07:11
Тольяттинские чиновники отсудили у областных 20 миллионов рублей

Тольяттинские чиновники отсудили у областных 20 миллионов рублей

Региональному министерству социально-демографической и семейной политики и министерству финансов не удалось оспорить решение областного арбитражного суда, который постановил, что бюджет губернии должен компенсировать Тольятти более 20,5 миллионов рублей убытков.

Дело в том, что в 2012-2013 годах тольяттинский суд обязал мэрию во 

4 июля 2017, 05:12
Через Самарку построят новый четырехкилометровый мост

Через Самарку построят новый четырехкилометровый мост

Через реку Самара спроектируют мост за 5 млн 800 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется разработкой строительства мостового перехода через реку по автомобильному маршруту «Кинель - Богатое» - Спиридоновка - Домашка - 

4 июля 2017, 07:00
В Тольятти утвержден новый состав совета директоров АвтоВАЗа

В Тольятти утвержден новый состав совета директоров АвтоВАЗа

Пост председателя сохранил Сергей Скворцов, заместителем остался Ле-Вот Дени, старший вице-президент группы Renault, директор региона Евразия.

Из состава вышли:

- Джозеф Питер, исполнительный вице-президент и директор по финансам Nissan;

- Манн Тревор, Nissan Chief Performance Officer;
3 июля 2017, 05:38
25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки

25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки

В Тольятти СМС-сообщения чужой жене отправили мужчину на больничную койку.

25-летний парень переписывался сообщениями с 35-летней женой своего соседа по лестничной площадке. Муж женщины, прочитав СМС, решил выяснить отношения с молодым человеком.

Сначала разговор на повышенных тонах шел 
2 июля 2017, 01:49
Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!

Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!

В МЧС сообщили о новом штормовом предупреждении в Самарской области. В пятницу, 30 июня, с 19 часов и в течение суток в большинстве районов ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Такая 

30 июня 2017, 01:20
Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра

Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра

В среду, 28 июня, в Самаре снова испортится погода. МЧС распространило штормовое предупреждение.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», завтра в большинстве районов Самарской области ожидается кратковременный дождь, гроза, днём возможен град. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду. 
27 июня 2017, 01:03
Погнали: тольяттинскому винзаводу вернули лицензию на выпуск алкоголя

Погнали: тольяттинскому винзаводу вернули лицензию на выпуск алкоголя

Росалкогольрегулирование выдало простаивающему с 2015 года винзаводу «Тольяттинский» четыре новые лицензии - на производство, хранение и поставки ликеро-водочных изделий, коньяков, вин — обычных и фруктовых, а также винных напитков без добавления этилового спирта. Соответствующие сведения появились в госреестре лицензий.  
27 июня 2017, 10:13
Срочно: Самару снова может засыпать градом

Срочно: Самару снова может засыпать градом

В Самарской области снова объявлено штормовое предупреждение, передает МЧС. По прогнозу синоптиков, в среду 21 июня с семи часов вечера в Самаре ожидается ухудшение погодных условий. Возможны грозы, град, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такие погодные явления могут 
21 июня 2017, 01:38
В NASA предрекли Земле полное затопление

В NASA предрекли Земле полное затопление

Коллектив исследователей из американского космического ведомства NASA представил весьма мрачный климатический прогноз на ближайшие годы. Как утверждают ученые, нашей планете с большой долей вероятности грозит полное затопление.
В процессе работы была проанализирована информация за последние 40 лет. Эксперты сделали вывод, 

20 июня 2017, 03:24
Самару снова накрыло градом

Самару снова накрыло градом

Во вторник, 20 июня, в центре Самары пошел град. Об этом сообщают жители Самарского и Ленинского районов. Аналогичные сообщения приходят из сел под Самарой. Отметим, вчера градом засыпало 15-й микрорайон, Крутые Ключи, Металлург и Зубчаниновку.
Через Тольятти сегодня прошел смерч. 
20 июня 2017, 02:22
В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео

В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео

В понедельник, 19 июня, в Самаре произошел потоп на улице Луначарского, сообщают очевидцы. Видео с места происшествия появилось в социальной сети.

«Прорыв трубы, станция метро «Российская». Топит по Луначарского на Ново-садовую», - написал автор сообщения.  
 
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19 июня 2017, 03:21
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