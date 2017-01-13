  • Новости
    \/news
    /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
  • Видео
    \/video
    /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
  • О компании
    \/about
    /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_world/uchenye-nazvali-idealnuyu-raznicu-v-vozraste-dlya-schastlivogo-braka/13012017-1146
11
49
01
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           8888888b.   888    d8P                                  .d8888b.  
           888   Y88b  888   d8P                                  d88P  Y88b 
           888    888  888  d8P                                   888    888 
 88888b.   888   d88P  888d88K      888  888   .d88888  88888b.   Y88b. d888 
 888 "88b  8888888P"   8888888b     888  888  d88" 888  888 "88b   "Y888P888 
 888  888  888 T88b    888  Y88b    888  888  888  888  888  888         888 
 888 d88P  888  T88b   888   Y88b   Y88b 888  Y88b 888  888  888  Y88b  d88P 
 88888P"   888   T88b  888    Y88b   "Y88888   "Y88888  888  888   "Y8888P"  
 888                                               888                       
 888                                               888                       
 888                                               888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые рассказали, как максимально эффективно принимать душ

Ученые рассказали, как максимально эффективно принимать душ

Ученые провели серию экспериментов и установили, как нужно максимально эффективно делать водные процедуры. О результатах исследования сообщают зарубежные СМИ. Душ приносит наибольшую пользу, если его принимать не дольше 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы обмыть тело, однако при этом бактерии, 

13 января 2017, 08:39
Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц

Ученые научились превращать грызунов в агрессивных зомби-убийц

Международная группа ученых-нейрофизиологов осуществила ряд экспериментов над лабораторными грызунами и нашла у них в мозге два уникальных набора нейронов. При их активировании из обычных мышей животные превращаются в суперагрессивных хищников, способных с легкостью атаковать и преследовать практически любое живое существо.

13 января 2017, 07:55
Ученые NASA обнаружили на Солнце гигантскую черную дыру

Ученые NASA обнаружили на Солнце гигантскую черную дыру

Ученые NASA нашли крупную темную дыру, проходящую сквозь Солнце. При этом специалисты оговариваются, что значительные геомагнитные бури она вызвать не сможет.
По последним оценкам, черная дыра появилась между 2 и 5 января. В отдельных областях магнитное поле открылось, дав возможность 

13 января 2017, 07:13
NASA показало, как зонд Huygens спускается на Титан

NASA показало, как зонд Huygens спускается на Титан

Ученые NASA разместили в Сети ролик, где показано, как зонд Hyugens спускается на спутник Сатурна Титан. Как рассказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованиям, он был смонтирован с помощью изображений, полученных космическим аппаратом в процессе последней миссии.
Напомним, что 

12 января 2017, 04:09
Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые выяснили, что женщине комфортно находиться вместе с одним и тем же партнером порядка пяти лет. После этого срока психика представительниц прекрасного пола требует значительных перемен, а у многих дам наступает моральная усталость от прежнего спутника жизни.
Как говорят ученые, 

12 января 2017, 11:42
Ученые установили, в каком возрасте женщины наиболее привлекательные

Ученые установили, в каком возрасте женщины наиболее привлекательные

Финские ученые в процессе недавних исследований определили, в каком возрасте женщины наиболее привлекательны для мужчин. Как выяснилось, чаще люди женятся и выходят замуж от 23 до 30 лет. Значит, говорят специалисты, данный возраст можно считать самым оптимальным. Об этом сообщает 

21 ноября 2016, 10:01
Ученые определили идеальное количество секса для каждого возраста

Ученые определили идеальное количество секса для каждого возраста

Ученые из Института имени Кинси определили, сколько нужно заниматься сексом в каждом возрасте. По мнению специалистов, в 18-30 лет следует вступать в половую связь 112 раз в году или не менее двух раз в неделю.
Партнерам возрастной группы от 30 

17 ноября 2016, 01:17
Ученые вывели формулу идеального брака

Ученые вывели формулу идеального брака

Международная группа ученых задалась целью установить причину идеального брака. Специалисты осуществили серию исследований в счастливых парах и выяснили, что все зависит от разницы в возрасте между супругами. Она должна составлять 6 лет.
Над формулой долгого и счастливого брака трудились ученые 

7 ноября 2016, 01:16
Ученые определили идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Ученые определили идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Группа ученых из Англии, Швеции и Соединенных Штатов в результате исследования установила идеальную разницу в возрасте для счастливого брака. Оказалось, она не должна составлять более шести лет, и тогда хорошие отношения в семье сохранятся на долгие годы.
Ученые говорят, что 

2 ноября 2016, 02:55
Ученые: Рост мужчины влияет на успешность брака и карьеры

Ученые: Рост мужчины влияет на успешность брака и карьеры

Американские ученые провели исследование взаимосвязи роста мужчины с успехами в карьере и личной жизни. Выяснилось, что высокие мужчины чаще низких вступают в брак, но их семьи чаще распадаются. При этом 90% руководителей крупных фирм имеют высокий рост.
В основном, говорят ученые, 

12 сентября 2016, 10:15
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна