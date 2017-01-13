Ученые из Института имени Кинси определили, сколько нужно заниматься сексом в каждом возрасте. По мнению специалистов, в 18-30 лет следует вступать в половую связь 112 раз в году или не менее двух раз в неделю.

Партнерам возрастной группы от 30 …