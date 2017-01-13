Американские ученые определили, какая именно разница в возрасте может считаться наиболее оптимальной для счастливого брака. Исследование на этот счет провели специалисты из Атланты.
Как было установлено, идеальная разница в возрасте составляет один год. Вероятность развода в подобных случаях бывает не более 3%. Пары, где такая разница превышает пять лет, уже попадают в группу риска. Здесь риску расставания были подвержены 18% участников эксперимента.
Как сообщают американские СМИ, доля разводящихся пар с возрастным разбросом от 10 лет достигает 39%. А если эта цифра превышает 20 лет, то в этом случае вероятность расставания и вовсе 95%.
Авторы работы считают: чем больше между парами разница в возрасте, тем сильнее отличаются их взгляды на жизнь. Впрочем, говорят их оппоненты, существует немало примеров, опровергающих данное утверждение.
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