Ученые определили идеальную разницу в возрасте для счастливого брака Группа ученых из Англии, Швеции и Соединенных Штатов в результате исследования установила идеальную разницу в возрасте для счастливого брака. Оказалось, она не должна составлять более шести лет, и тогда хорошие отношения в семье сохранятся на долгие годы.

Ученые говорят, что …