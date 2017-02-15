Ученые из Соединенных Штатов уверены, что наличие более двух сексуальных партнеров до вступления в брак положительно влияет на дальнейшие семейные отношения. По наблюдениям исследователей, женщины, имевшие добрачные половые связи с одним или двумя партнерами, разводятся гораздо чаще тех, у которых до бракосочетания были интимные отношения с более чем тремя мужчинами.
При этом авторы исследования отмечают, что современные представительницы прекрасного пола являются более опытными в сексуальном плане, чем женщины предыдущих поколений. Прежде дамы в четыре раза чаще вступали в брак девственницами. Так, в 70-е годы 20-го столетия их было 21%, а в начале 21-го века - 5%.
Как утверждают ученые, 67 из 100 женщин, которые были девственницами до бракосочетания, в возрасте от 35 до 45 ищут новых сексуальных приключений. Это объясняется необходимостью восполнения недостатка интимных отношений в молодые годы.
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