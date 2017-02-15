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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Ученые: футбол вызывает слабоумие

Ученые: футбол вызывает слабоумие

Английские ученые из Национального госпиталя Великобритании и университетского колледжа Лондона установили, что занятия профессиональным футболом грозят появлением ранней стадии болезни Альцгеймера. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Исследование велось на протяжении десяти лет. В процессе своей работы ученые препарировали мозг 

15 февраля 2017, 03:28
Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное

Палеонтологи обнаружили самое древнее на Земле ядовитое животное

Ученые-палеонтологи из ЮАР заявили об открытии самого древнего ядовитого животного на Земле. Согласно недавним исследованиям, этим существом можно считать доисторического ящера эучамберсия Euchambersia mirabilis.
По словам ученых, это позвоночное создание жило в Южной Африке около 260 миллионов лет назад. Об 

15 февраля 2017, 02:24
Британские ученые назвали виновных в мужском облысении

Британские ученые назвали виновных в мужском облысении

Ученые из Великобритании установили, что в облысении мужчин виноваты их матери, а точнее гены, которые были получены от них. В данной ситуации мальчики уже появляются на свет с предрасположенностью к облысению.
В серии исследований ученые задействовали свыше 52 000 жителей Туманного 

15 февраля 2017, 12:56
Палеонтологи нашли древние останки беременной рептилии

Палеонтологи нашли древние останки беременной рептилии

Английский палеонтолог Бентон со своими коллегами совершенно неожиданно для себя сделал серьезное открытие. В КНР при исследованиях в местности, хранящей артефакты юрского периода, были найдены останки беременной рептилии. Как установили эксперты, доисторические морские рептилии были живородящими.
По словам Бентона, находка 

15 февраля 2017, 10:35
Ученые выяснили, каких мужчин предпочитают женщины в кризис

Ученые выяснили, каких мужчин предпочитают женщины в кризис

Греческие ученые установили, что в периоды продолжительных экономических кризисов женщины останавливают свой выбор на состоятельном партнере. Специалисты из Афин это выяснили в процессе исследования, которое состояло из трех этапов и проходило в 2008, 2013 и 2016 годах.
К своей работе 

15 февраля 2017, 10:14
Ученые: Большинство россиян приходятся друг другу родственниками

Ученые: Большинство россиян приходятся друг другу родственниками

Ученые из российского медико-генетического центра Genotek выяснили, что у 83% жителей России имеется хотя бы один общий родственник. В исследовании были задействованы две тысячи жителей страны в возрасте от 20 до 45 лет.
Участники данного эксперимента живут в Москве, Петербурге, 

10 февраля 2017, 09:49
Ученые: Любители селфи могут страдать от недостатка секса

Ученые: Любители селфи могут страдать от недостатка секса

Пристрастие к селфи может являться следствием недовольства своей сексуальной жизнью. Так считают американские ученые из Университета Массачусетса, которые исследовали связь между числом снимков-селфи в соцсетях и особенностями сексуальных отношений разных людей.
К работе специалисты привлекли более 200 тысяч пользователей социальных 

8 февраля 2017, 12:21
Ученые назвали основные условия для долгосрочных отношений

Ученые назвали основные условия для долгосрочных отношений

Ученые в ходе недавнего опроса определили, какие качества должны иметь партнеры, чтобы их отношения оказались продолжительными. Как выяснилось, 97% женщин и 74% мужчин, участвовавших в опросе, желают, чтобы у их спутников был стабильный заработок.
Вместе с тем, для 92% мужчин 

7 февраля 2017, 05:07
Исследование: 75% россиян сталкивались с рисками в интернете

Исследование: 75% россиян сталкивались с рисками в интернете

Сотрудники компании Microsoft в результате исследований установили, что большинство россиян (75%) сталкивались с рисками угроз и оскорблений в Сети. Об этом шла речь на ежегодной презентации в Cyber Security Forum 2017.
В исследованиях были задействованы взрослые респонденты от 18 до 

7 февраля 2017, 02:13
Ученые рассказали о методах, помогающих забыть бывших

Ученые рассказали о методах, помогающих забыть бывших

Ученые из Соединенных Штатов рассказали, как можно быстрее и легче забыть своих бывших возлюбленных, чтобы при этом не было мучительных страданий. Об этом рассказывают зарубежные издания со ссылкой на авторов исследования.
Ученые разработали целую схему, при помощи которой можно довольно 

31 января 2017, 12:20
Ученые назвали идеальное количество занятий любовью в неделю

Ученые назвали идеальное количество занятий любовью в неделю

Ученые из Университета Торонто в процессе исследований установили оптимальное число сексуальных контактов в неделю. Они считают, что для продолжительных отношений нужно не так много интимной близости, информирует Social Psycological and Personality Science.
Ученые на протяжении 25 лет систематически проводили соцопросы 

31 января 2017, 10:50
Ученые: женщины чаще мужчин хотят секса на одну ночь

Ученые: женщины чаще мужчин хотят секса на одну ночь

Норвежские ученые провели исследование на тему отношения мужчин и женщин к сексу на одну ночь. В итоге оказалось, что среди женщин гораздо больше готовых к таким отношениям, чем среди представителей сильного пола.
В процессе экспериментов добровольцам предложили однозначно ответить на 

24 января 2017, 10:51
Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Американские ученые определили, какая именно разница в возрасте может считаться наиболее оптимальной для счастливого брака. Исследование на этот счет провели специалисты из Атланты.
Как было установлено, идеальная разница в возрасте составляет один год. Вероятность развода в подобных случаях бывает не 

13 января 2017, 11:46
Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые выяснили, что женщине комфортно находиться вместе с одним и тем же партнером порядка пяти лет. После этого срока психика представительниц прекрасного пола требует значительных перемен, а у многих дам наступает моральная усталость от прежнего спутника жизни.
Как говорят ученые, 

12 января 2017, 11:42
Ученые рассказали о взаимосвязи между кофе и сексом

Ученые рассказали о взаимосвязи между кофе и сексом

Американские ученые из Научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас осуществили ряд исследований с целью определить влияние кофе на мужскую половую активность. В итоге они установили, что кофеин обеспечивает приток крови к половым органам у представителей сильной половины человечества.
Как 

30 декабря 2016, 01:01
Ученые вывели формулу идеального брака

Ученые вывели формулу идеального брака

Международная группа ученых задалась целью установить причину идеального брака. Специалисты осуществили серию исследований в счастливых парах и выяснили, что все зависит от разницы в возрасте между супругами. Она должна составлять 6 лет.
Над формулой долгого и счастливого брака трудились ученые 

7 ноября 2016, 01:16
Ученые определили идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Ученые определили идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Группа ученых из Англии, Швеции и Соединенных Штатов в результате исследования установила идеальную разницу в возрасте для счастливого брака. Оказалось, она не должна составлять более шести лет, и тогда хорошие отношения в семье сохранятся на долгие годы.
Ученые говорят, что 

2 ноября 2016, 02:55
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