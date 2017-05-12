Британские ученые в процессе исследований установили, что форма и размер носа представителя сильного пола связаны с его сексуальным потенциалом. В исследованиях были задействованы 1600 английских женщин, откровенно ответивших на вопросы о способностях их партнеров в постели и особенностях их носа.
Как говорят ученые, мужчины с крупными носами являются неутомимыми любовниками. Объясняется это значительным объемом кислорода, поступающим в легкие и насыщающим организм.
В свою очередь, тонкий нос может являться свидетельством педантичности партнера в сексуальном плане. Такие мужчины нередко опасаются экспериментов. А вот обладателям коротких и вздернутых носов ученые приписывают страстное поведение в постели.
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