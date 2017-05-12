Ученые доказали, что жизнь на Земле зародилась на суше, а не в океане Найденные учеными из Австралии древние следы живых организмов могут говорить о том, что жизнь на Земле зародилась не на береговом шельфе, как утверждалось прежде, а близ горячих гейзеров на суше. Как считает специалист Тара Джокич, сегодняшние горячие источники фактически не …