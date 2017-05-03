Американские специалисты из Университета Северного Огайо обнаружили новые полезные свойства корицы. Как выяснилось, она активирует похудение и омоложение.
По словам известного заокеанского биохимика Эми Стокерта, систематическое употребление специи провоцирует появление в человеческом организме метаболического центра, стимулирующего внутренние процессы на клеточном уровне. Оказываясь в организме, богатая антиоксидантами корица вступает в контакт с различными биологическими соединениями, стимулирующими омоложение и похудение.
По словам экспертов, чтобы получить положительный эффект, следует каждый день съедать не меньше грамма корицы. И тогда требуемый результат не заставит себя долго ждать.
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