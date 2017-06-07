Ученые Самарского медуниверситета представили свои новые разработки. В Институте инновационного развития при вузе изобрели специальные очки виртуальной реальности, которые помогают в реабилитации людей, перенесших инсульт. Этот аппарат в тестовом режиме сейчас используется на базе больницы им. Середавина. Лежачему больному надевают очки виртуальной реальности, а на ступни крепят специальные стимуляторы. Мозг реагирует на эти импульсы, и восстановление проходит быстро. А сам лежачий пациент ощущает, что постоянно двигается.
Врачи также разработали систему, направленную на реабилитацию детей с ДЦП, проект по созданию на 3D-принтере частей тела и виртуальный хирургический стол. Он позволяет делать трехмерные модели органов, проводить виртуальные операции и принимать экзамены на знание анатомии. Самарский медуниверситет уже реализовал более 30 наукоемких разработок, столько же сейчас в работе.
Борис Яремин, главный трансплантолог Самарской области:
- Одна из них по заданию Минпромторга России - система обработки медицинских изображений для того, чтобы заместить импортную продукцию. Она обрабатывает рентгенограммы, хранит их, передает. Кроме того, мы старались пойти дальше - сделать систему, которая помогала бы врачам ставить диагнозы, автоматизировала процесс диагностики.
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