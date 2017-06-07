7
28
15
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 15 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре разработали виртуальные очки для лежачих больных и 3D-печать частей тела

В Самаре разработали виртуальные очки для лежачих больных и 3D-печать частей тела

Ученые Самарского медуниверситета представили свои новые разработки. В Институте инновационного развития при вузе изобрели специальные очки виртуальной реальности, которые помогают в реабилитации людей, перенесших инсульт. Этот аппарат в тестовом режиме сейчас используется на базе больницы им. Середавина. Лежачему больному надевают 

7 июня 2017, 02:30
Ученые раскрыли правду о пользе черного и белого хлеба

Ученые раскрыли правду о пользе черного и белого хлеба

Специалисты из Израиля осуществили исследование, посвященное влиянию белого и черного хлеба на человеческий организм. Об этом рассказывает научное издание Cell Metabolism.
В экспериментах участвовали двадцать человек. Одна половина добровольцев ела черный хлеб, другая – белый. При этом на хлебобулочные изделия 

7 июня 2017, 02:24
Наркоманов и алкоголиков научились искать в соцсетях

Наркоманов и алкоголиков научились искать в соцсетях

Американские ученые заявили о создании искусственного интеллекта, который с большой степенью вероятности способен определить в соцсетях людей с алкогольной, наркотической или табачной зависимостью. Об этом рассказывают зарубежные издания.
Авторы исследования проанализировали сведения, полученные в процессе психологических тестов за пятилетний период. 

7 июня 2017, 09:10
Ученые рассказали, сколько фруктов в день спасут от депрессии

Ученые рассказали, сколько фруктов в день спасут от депрессии

Фрукты могут оказать неоценимую помощь в избавлении от депрессии. Об этом заявили ученые из Квинслендского университета после масштабных исследований.
К своим экспериментам специалисты привлекли шесть тысяч жительниц Австралии. Как в итоге оказалось, всего лишь два фрукта, съедаемые в день, дадут 

6 июня 2017, 05:09
В Китае нашли исчезнувший восемьсот лет назад храм

В Китае нашли исчезнувший восемьсот лет назад храм

Группа китайских археологов на днях обнаружила древнейший храм Даров Неба, который исчез 800 лет назад. О находке ученым рассказали работники коммунального хозяйства в китайском городе Чэнду.
В процессе начавшихся раскопок археологи уже извлекли множество артефактов и предметов быта почти тысячелетней 

6 июня 2017, 10:08
Археологи обнаружили у острова Делос древнегреческие корабли и волнорез

Археологи обнаружили у острова Делос древнегреческие корабли и волнорез

Исследователи обнаружили под водой у острова Делос в Эгейском море большой волнорез и три древнегреческих судна. Об этом рассказывают зарубежные агентства со ссылкой на Министерства культуры и спорта Греции.
По словам участников экспедиции, доисторический волнорез был длиной 160 метров и 

31 мая 2017, 03:29
Древнейшую «картинную галерею» обнаружили в пещере в Эфиопии

Древнейшую «картинную галерею» обнаружили в пещере в Эфиопии

В этой своеобразной «галерее» древние люди создавали картины и занимались приготовлением красок в течение 4,5 тыс. лет. Об открытии специалисты рассказали в издании PLoS One.
По словам ученых, все мастера, творившие в пещере в разные периоды, примерно одинаково изготовляли охру 

25 мая 2017, 05:09
Артефакты первого тысячелетия до н.э. обнаружили в Приморье

Артефакты первого тысячелетия до н.э. обнаружили в Приморье

Редкие металлические изделия найдены российскими исследователями близ бухты Муравьиная под Владивостоком. На этой территории находилось поселение так называемой Янковской археологической культуры, распространенной в Приморье в IX-V веках до нашей эры.
Артефакты обнаружили специалисты Дальневосточного федерального университета.
В одном из 18 

23 мая 2017, 03:23
Археологи нашли в Москве старинный некрополь

Археологи нашли в Москве старинный некрополь

Часть древнего кладбища XVII века, а также руины церкви Спаса Преображения нашли исследователи на улице Сретенке в российской столице в процессе работ по благоустройству. Об этом рассказывают отечественные издания.
Как отмечается, при осмотре старых коммуникаций в грунте были обнаружены остатки 

17 мая 2017, 10:05
Саратовцы заработают на раскопках самарской крепости 11 млн. 700 тыс. рублей

Саратовцы заработают на раскопках самарской крепости 11 млн. 700 тыс. рублей

В Самаре поисками старой крепости на Хлебной площади займется саратовский «Научно-исследовательский центр по сохранению культурного наследия» за 11 млн 700 тысяч рублей. Областное агентство по сохранению историко-культурного наследия подвело итоги тендера по определению подрядчика, который займется археологическими исследованиями на объекте «Старая 

12 мая 2017, 01:38
В центре Москвы найден слон XVI века

В центре Москвы найден слон XVI века

Столичные исследователи рассказали об обнаружении в центре Москвы шахматной фигуры слона XVI века, в которой находились серебряные монеты. Клад относится к эпохе Ивана Грозного.
Монеты были внутри полой костяной фигуры. Ее нашли случайно в строительной траншее при ремонте коммуникаций.
Все 

10 мая 2017, 12:19
В Крыму археологи наткнулись на склеп времен Александра Македонского

В Крыму археологи наткнулись на склеп времен Александра Македонского

Российские ученые нашли в Крыму древнегреческий склеп, сооруженный в эпоху Александра Македонского. Открытие было сделано при раскопках кургана.
Артефакты собираются перенести в Керченский музей-заповедник. В РАН поясняют: курган появился во второй половине 4-го столетия до нашей эры во времена Боспорского 

28 апреля 2017, 01:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна