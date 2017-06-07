Ученые рассказали, сколько фруктов в день спасут от депрессии Фрукты могут оказать неоценимую помощь в избавлении от депрессии. Об этом заявили ученые из Квинслендского университета после масштабных исследований.

К своим экспериментам специалисты привлекли шесть тысяч жительниц Австралии. Как в итоге оказалось, всего лишь два фрукта, съедаемые в день, дадут …