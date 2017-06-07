В настоящее время в Ростове археологи ведут раскопки древнего захоронения меотов, которое было обнаружено на одной из улиц города. В могиле женщины нашли оригинальные артефакты, представляющие историческую ценность.
В общей сложности было найдено около 22 могил. В одной из них был скелет женщины, возле которого располагались различные предметы далекой эпохи. При этом ассортимент вызвал удивление ученых. Вместо обычных для таких захоронений предметов обихода в этой могиле находились ножницы, иглы и зеркало. На конечностях погребенной меотки, судя по всему, когда-то были бусы или браслеты. Сами украшения давно истлели, но от них остались следы.
По мнению экспертов, женщина при жизни имела эффектную внешность и любила прихорашиваться. Зеркало представляло собой до блеска отшлифованный металл, в котором четко было видно человеческое отражение.
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