Сколько весит население Земли? Английские исследователи определили, сколько весит все население нашей планеты. Они также установили, как именно эта масса распределяется между полными и худыми.

По сведениям экспертов Лондонской школы гигиены, все население Земли весит порядка 287 млн тонн. При этом 15 млн. тонн …