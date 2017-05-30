Международная группа ученых после серии экспериментов пришла к выводу, что приготовленные или просто разогретые в фольге блюда несут серьезную угрозу для здоровья и даже жизни человека. В процессе экспериментов изучался состав различных видов мяса в сочетании с солью, овощами и водой, которые готовили в фольге.
Следившие за температурным режимом исследователи после изучения готового блюда установили, что в фольге содержатся очень опасные соединения алюминия, непосредственно контактирующие с едой и в итоге попадающие в человеческий организм. При этом концентрация всевозможных специй усиливает процесс впитывания мясом металлических частиц. Ученые предостерегают: увлечение такими блюдами может спровоцировать появление болезни Альцгеймера, вызвать нарушение работы почек и костей.
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