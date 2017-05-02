Россияне в мае смогут увидеть Юпитер, Сатурн и Венеру без телескопа В этом месяце россияне получат возможность разглядеть без телескопа в ночном небе крупнейшую планету Солнечной системы – Юпитер. Кроме того, невооруженным глазом можно будет увидеть Сатурн и Венеру.

По словам исследователей, именно в Северном полушарии такие наблюдения можно будет вести …