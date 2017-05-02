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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Первые космические туристы смогут покинуть Землю уже в следующем году

Первые космические туристы смогут покинуть Землю уже в следующем году

Первые космические могут отправиться к звездам на корабле SpaceShipTwo уже в следующем году. Так утверждает глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон.
Космический корабль SpaceShipTwo может взять на борт до шести путешественников. Он управляется двумя пилотами и способен достигать высоты в 100 

2 мая 2017, 10:03
Россияне в мае смогут увидеть Юпитер, Сатурн и Венеру без телескопа

Россияне в мае смогут увидеть Юпитер, Сатурн и Венеру без телескопа

В этом месяце россияне получат возможность разглядеть без телескопа в ночном небе крупнейшую планету Солнечной системы – Юпитер. Кроме того, невооруженным глазом можно будет увидеть Сатурн и Венеру.
По словам исследователей, именно в Северном полушарии такие наблюдения можно будет вести 

2 мая 2017, 09:54
В США курьеров заменят собаки-роботы

В США курьеров заменят собаки-роботы

В недалекой перспективе в американских службах доставки вместо курьеров могут оказаться псы-роботы. В корпорации Boston Dynamics завершаются испытания роботизированной собаки.
Этой разработкой специалисты из Соединенных Штатов занимаются уже на протяжении нескольких лет. Самый первый опытный образец появился в 2015 году. 

28 апреля 2017, 04:49
Ученые предложили наладить на Марсе производство кирпичей

Ученые предложили наладить на Марсе производство кирпичей

Специалисты из Соединенных Штатов разработали технологию производства кирпичей на Красной планете. Они уверены, что их открытие даст возможность сооружать на Марсе кирпичные дома.
О своих исследованиях рассказали ученые из Сан-Диего. По их словам, есть все возможности для изготовления кирпичей из 

28 апреля 2017, 03:40
Открыта причина синдрома хронической усталости

Открыта причина синдрома хронической усталости

Исследователи из Соединенных Штатов нашли связь между синдромом хронической усталости (СХУ) и особыми бактериями в человеческом организме. О деталях исследования рассказывается на страницах издания Microbiome.
Эксперты Центра инфекционных заболеваний и иммунитета Колумбийского университета обследовали несколько десятков человек с явными симптомами 

26 апреля 2017, 03:41
Гормон голода делает человека умнее

Гормон голода делает человека умнее

Как установили британские ученые, гормон, выделяемый эндокринной системой для «оповещения» организма о потребности в пище может положительно повлиять на мозг. По словам специалистов, он стимулирует образование новых мозговых клеток и защищает от старения уже существующие.
В ходе экспериментов было выявлено: 

26 апреля 2017, 11:33
Ученые доказали, что собаки читают мысли людей

Ученые доказали, что собаки читают мысли людей

Интернациональная группа исследователей осуществила серию опытов, в процессе которой было выявлено, что собаки могут читать человеческие мысли. В ходе эксперимента животных и людей помещали в одну комнату, разводили по углам и предлагали на выбор две одинаковые игрушки.
При этом пес 

25 апреля 2017, 09:54
Ученые призвали заниматься сексом на первом свидании

Ученые призвали заниматься сексом на первом свидании

У секса на первом свидании есть много плюсов, которые в дальнейшем положительно отразятся на отношениях в паре. Так утверждают ученые из Гарварда.
По словам авторов исследования, в этом случае у мужчины и женщины появится возможность сразу сделать выводы относительно сексуальной 

24 апреля 2017, 11:42
Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

Телеведущая в Боснии и Герцеговине уволена за подработку проституткой

В Боснии и Герцеговине руководство телеканала Pink уволило телеведущую Сенаду Нуркич, которая, как утверждается, подрабатывала проституткой. Об этом информирует The Sun.
Совет директоров заявил о закрытии шоу-проекта, в котором Нуркич была ведущей. Это решение появилось после того, как 26-летняя теледива, 

12 апреля 2017, 12:12
Ученые объяснили, почему люди склонны откровенничать после секса

Ученые объяснили, почему люди склонны откровенничать после секса

Ученые из Соединенных Штатов в процессе исследований установили, почему люди склонны вести доверительные беседы после секса. При этом они выяснили, что даже просто испытывая сексуальное желание, человек оказывается более откровенным.
Дабы определить, насколько секс влияет на степень откровенности, специалисты провели 

5 апреля 2017, 10:04
Ученые: плохой секс не мешает хорошим отношениям

Ученые: плохой секс не мешает хорошим отношениям

По мнению ученых, плохой секс не является гарантией плохих отношений. О результатах исследования рассказывается на страницах Psychology Today.
В процессе экспериментов психологи провели масштабный опрос. Порядка 2000 человек должны были ответить на вопрос, является ли для них приоритетной роль секса 

31 марта 2017, 10:00
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