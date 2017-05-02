Ученые из Соединенных Штатов определили оптимальный график занятий сексом. Об очередном исследовании рассказывают зарубежные издания.
По словам специалистов, в серии экспериментов участвовали свыше 200 супружеских пар. В итоге специалисты пришли к умозаключению, что для наибольшего удовлетворения влюбленные должны заниматься сексом каждые два-три дня.
Как говорят медики, удовольствие от полового контакта может продолжаться порядка 48 часов. А потому, считают они, возобновлять занятия любовью ранее двухдневного перерыва не имеет смысла. При этом авторы исследования уверены, что слишком частые контакты могут отрицательно повлиять на другие сферы жизни.
Также исследователи говорят, что занятия любовью раз в 2-3 дня увеличивают вероятность зачатия ребенка. В конечном итоге, ощущение удовлетворения от полового акта зависит не столько от частоты половых актов, сколько от их качества.
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