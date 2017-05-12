Коллектив ученых из Европейского научного сообщества выяснил, что проживание в детстве на ферме не только позитивно действует на здоровье всего организма человека, но и является профилактикой от аллергии и астмы. Такие дети на 26% меньше подвержены влиянию аллергенов.

В процессе …