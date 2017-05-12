Ученые установили, кошки могут иметь аллергию на хозяев. Бороться с этим рекомендуют теми же методами, что и при «человеческой» аллергии.
У людей подобные реакции появляются не на шерсть животных, а на белок, находящийся в воздухе после испарения слюны. Как показали последние эксперименты, похожая ситуация может быть и у животного.
Частички кожи, которые систематически опадают с человека, могут спровоцировать у кошки сильные аллергические реакции. Порой единственным выходом оказывается только смена хозяина. Хотя в ряде случаев все может ограничиться применением гормональных и антигистаминных препаратов.
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