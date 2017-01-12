Учитель музыки из Италии Лусио Марджиотта со своей возлюбленной Анжелиной во время поздней прогулки стали очевидцами появления НЛО в ночном небе. Парочка даже успела зафиксировать на камеру необычное явление и впоследствии распространила изображения в Интернете.
Загадочное явление произошло в населенном пункте Саленто. Таинственный объект сферической формы имел ярко-зеленое свечение. В процессе перемещения он менял форму и цвет.
Сначала, говорили итальянцы, могло создаться впечатление, что в поле зрения оказалась очень яркая звезда. Но потом создалось впечатление, что это именно неопознанный летающий объект.
Видео с НЛО было зафиксировано на камеру смартфона. Не исключено, рассуждают уфологии, что грядущая встреча с инопланетянами не за горами.
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