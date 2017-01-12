Ученые развеяли миф об увеличении пениса вакуумным насосом Ученые из Ирана смогли опровергнуть распространенный миф о возможности увеличения "мужского достоинства". В течение 6 месяцев 30 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет с размером пениса не более 10 см использовали вакуумный насос. Однако попытки вытянуть половой орган …