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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 января 2017г  
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На Луне обнаружен 130-метровый позвоночник

На Луне обнаружен 130-метровый позвоночник

На лунной поверхности ученые рассмотрели в телескоп гигантский объект, который очень напоминает позвоночник живого организма. Длина находки - порядка ста тридцати метров.
Уникальный снимок был получен благодаря программе Google Moon. Объект ученые обнаружили по координатам 03°53'18.47"S 17°34"20.73"W.
Отметим, что в 

11 января 2017, 10:47
Уфологи обнаружили на Марсе шар из мрамора, принадлежавший инопланетянам

Уфологи обнаружили на Марсе шар из мрамора, принадлежавший инопланетянам

Американские ученые нашли на поверхности Марса материал, который по своей структуре очень напоминает мрамор. Необычный инопланетный объект был отчетливо виден на снимках, полученных с мобильного марсохода Curiosity, который собирал информацию о кратере Гейла.
Находка выделялась на фоне однообразного рельефа Красной 

10 января 2017, 02:02
«Хаббл» сделал снимок черной дыры, нарушающей законы физики

«Хаббл» сделал снимок черной дыры, нарушающей законы физики

Космический телескоп «Хаббл» сделал фотографии черной дыры в созвездии Девы, которая противоречит представлениям ученых о таких объектах. Черная дыра в спиральной галактике RX J1140.1+0307 заинтересовала их своей небольшой массой. Также исследователи отметили, что ее яркость намного больше нормы.
Все перечисленные 

10 января 2017, 09:29
Ученые показали фото Земли, сделанное с орбиты Марса

Ученые показали фото Земли, сделанное с орбиты Марса

Ученые американского космического ведомства NASA опубликовали изображения Земли и Луны, сделанные камерой HiRISE с Марса. Основной снимок является совмещенным, он скомбинирован из двух кадров.
В масштабе изображение передает реальный вид на Землю и ее спутник с Красной планеты. Фотографии были 

9 января 2017, 03:39
Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю

Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю

Древние рисунки и прочие произведения искусства подтверждают визиты на Землю инопланетян. Так утверждают американские ученые из штата Аризона, представляющие Университет исследований паранормальной активности. Наша планета прежде могла быть перевалочным пунктом для пришельцев из других миров.
Прямых документальных свидетельств посещений представителями 

30 декабря 2016, 04:40
Ученые обнаружили межгалактическую базу инопланетян

Ученые обнаружили межгалактическую базу инопланетян

Между космическими галактиками IC 2031 и NGC 1475 астрономы обнаружили инопланетную базу, которая может являться свидетельством внеземной жизни. Увидеть загадочный объект можно с помощью программы Google Sky по координатам 03 57 08.63 – 07 11 26.2. По мнению ученых, постройка создана из металла. 
 
Как отмечают 

18 декабря 2016, 09:16
Названа причина плохого настроения у женщин

Названа причина плохого настроения у женщин

Ученые из Монреальского университета в ходе исследования определили причины частого негативного настроения у женщин.
Резкие перепады эмоций вызваны недостаточным количеством серотонина, так называемого «гормона счастья», который делает женщину более вспыльчивой и раздражительной.
Как отмечают эксперты, эта женская особенность заложена природой. У 

15 декабря 2016, 03:34
Ученые зафиксировали рекордную 19-метровую волну

Ученые зафиксировали рекордную 19-метровую волну

19-метровая волна возникла в водах между Великобританией и Исландией в результате прохождения мощного холодного фронта со скоростью ветра более 80 км/ч. Об этом сообщается на сайте организации.
14 декабря 2016, 09:43
Ученые объяснили, почему «жаворонкам» не стоит работать по ночам

Ученые объяснили, почему «жаворонкам» не стоит работать по ночам

Российские и британские ученые в ходе совместного эксперимента выяснили, что людям-«жаворонкам» не стоит выполнять ночью задачи, требующие внимания и концентрации. При этом «совы» отлично справятся с выполнением сложных заданий в темное время суток.
В исследовании участвовали 26 человек с разными 

13 декабря 2016, 09:31
Уфологи нашли базу инопланетян на Фобосе

Уфологи нашли базу инопланетян на Фобосе

Уфолог Скотт К. Уоринг сообщил, что на Фобосе обнаружена база инопланетян в виде большого прямоугольного монолита. Открытие сделано после изучения качественной фотографии спутника Марса, опубликованной 6 декабря 2016 года. Такой объект не мог появиться в обычных условиях на небольшом спутнике, радиус 

12 декабря 2016, 01:09
Самарцы обсуждают в блогах видео с НЛО

Самарцы обсуждают в блогах видео с НЛО

Блогер Дмитрий Ширяев поведал про якобы НЛО над Самарой 8 декабря. "Признаться, я несколько озадачен этими фото и видео. Никак не могу понять, что это за зеленая ерунда летает в кадре. Это не блики, не фотошоп и не искажение 
9 декабря 2016, 06:16
Уфологи оценили видео заправки корабля НЛО от Солнца

Уфологи оценили видео заправки корабля НЛО от Солнца

Мировые уфологи активно обсуждают снятое зондом NASA видео, на котором НЛО получает энергию от Солнца. По мнению Александра Колтыпина, инопланетяне используют солнечную плазму для заправки своих космических кораблей. Другие эксперты считают, что на записи пришельцы берут образцы поверхности светила.

27 ноября телескоп 
30 ноября 2016, 12:27
В небе над Японией после землетрясения появилось НЛО

В небе над Японией после землетрясения появилось НЛО

После землетрясения силой в 7,4 балла, которое произошло в префектуре Фукусима 22 ноября, наблюдатели обнаружили таинственный летающий объект. Он перемещался в небе, а за ним тянулся белый след. Это зрелище успел зафиксировать на камеру 16-летний местный житель. Ролик через считанные 

23 ноября 2016, 09:48
Ученые раскрыли секрет НЛО, пролетевшего над Приангарьем в октябре

Ученые раскрыли секрет НЛО, пролетевшего над Приангарьем в октябре

Ученые установили, что за небесное тело видели жители Сибири 25 октября. По словам экспертов, его вес составлял порядка 50–80 килограммов. Объект вошел в атмосферу под углом 20 градусов и падал со скоростью 20 км/сек.
Эксперты проанализировали полученные видеозаписи и решили, 

8 ноября 2016, 01:42
Ученые развеяли миф об увеличении пениса вакуумным насосом

Ученые развеяли миф об увеличении пениса вакуумным насосом

Ученые из Ирана смогли опровергнуть распространенный миф о возможности увеличения "мужского достоинства". В течение 6 месяцев 30 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет с размером пениса не более 10 см использовали вакуумный насос. Однако попытки вытянуть половой орган 

31 октября 2016, 02:45
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