5
29
00
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 января 2017г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.                       8888888888                           888888b.   
 d88P  Y88b                      888                                  888  "88b  
        888                      888                                  888  .88P  
      .d88P   .d8888b   .d88888  8888888     888  888  888  88888888  8888888K.  
  .od888P"   d88P"     d88" 888  888         888  888  888     d88P   888  "Y88b 
 d88P"       888       888  888  888         888  888  888    d88P    888    888 
 888"        Y88b.     Y88b 888  888         Y88b 888 d88P   d88P     888   d88P 
 888888888    "Y8888P   "Y88888  888          "Y8888888P"   88888888  8888888P"  
                            888                                                  
                            888                                                  
                            888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

NASA показало, как зонд Huygens спускается на Титан

NASA показало, как зонд Huygens спускается на Титан

Ученые NASA разместили в Сети ролик, где показано, как зонд Hyugens спускается на спутник Сатурна Титан. Как рассказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованиям, он был смонтирован с помощью изображений, полученных космическим аппаратом в процессе последней миссии.
Напомним, что 

12 января 2017, 04:09
В феврале к Земле приблизится загадочный космический объект

В феврале к Земле приблизится загадочный космический объект

В феврале мимо Земли пройдет загадочный объект, который получил наименование 2016 WF9. Его обнаружили 27 ноября 2016 года ученые американского космического агентства NASA.
Форма и размеры небесного тела весьма нетипичные, поэтому специалисты не могут точно установить его происхождение. 2016 WF9 

12 января 2017, 01:14
Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером

Ученые выяснили, что женщине комфортно находиться вместе с одним и тем же партнером порядка пяти лет. После этого срока психика представительниц прекрасного пола требует значительных перемен, а у многих дам наступает моральная усталость от прежнего спутника жизни.
Как говорят ученые, 

12 января 2017, 11:42
Ученые: Темный шоколад избавит от бессонницы

Ученые: Темный шоколад избавит от бессонницы

Ученые обнаружили продукт, полезные свойства которого способны спасти человека от бессонницы. Специалисты университета Эдинбурга убеждены, что темный шоколад может оказать положительное действие на организм и помочь ему в борьбе с этим недугом.
Для достижения максимального эффекта следует употреблять всего 63 

12 января 2017, 10:36
В небе над Италией появился меняющий цвет НЛО

В небе над Италией появился меняющий цвет НЛО

Учитель музыки из Италии Лусио Марджиотта со своей возлюбленной Анжелиной во время поздней прогулки стали очевидцами появления НЛО в ночном небе. Парочка даже успела зафиксировать на камеру необычное явление и впоследствии распространила изображения в Интернете.
Загадочное явление произошло в населенном 

12 января 2017, 09:14
На Луне обнаружен 130-метровый позвоночник

На Луне обнаружен 130-метровый позвоночник

На лунной поверхности ученые рассмотрели в телескоп гигантский объект, который очень напоминает позвоночник живого организма. Длина находки - порядка ста тридцати метров.
Уникальный снимок был получен благодаря программе Google Moon. Объект ученые обнаружили по координатам 03°53'18.47"S 17°34"20.73"W.
Отметим, что в 

11 января 2017, 10:47
Ученые выдвинули новую теорию появления Луны

Ученые выдвинули новую теорию появления Луны

Ученые из израильского Института имени Вейцмана и Имперского колледжа Лондона предложили новую гипотезу возникновения Луны, проверив ее на многочисленных компьютерных моделях. Новая версия не соответствует классической теории, по которой Луна считается осколком столкнувшейся с Землей более массивной планеты.
Астрономы давно 

10 января 2017, 12:10
Ученые показали фото Земли, сделанное с орбиты Марса

Ученые показали фото Земли, сделанное с орбиты Марса

Ученые американского космического ведомства NASA опубликовали изображения Земли и Луны, сделанные камерой HiRISE с Марса. Основной снимок является совмещенным, он скомбинирован из двух кадров.
В масштабе изображение передает реальный вид на Землю и ее спутник с Красной планеты. Фотографии были 

9 января 2017, 03:39
Земляне увидят последнее суперлуние года в ночь на 14 декабря

Земляне увидят последнее суперлуние года в ночь на 14 декабря

В ночь на среду 14 декабря жители Земли смогут наблюдать уникальное астрономическое явление - последнее суперлуние года. Луна будет казаться на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в другое время.
По словам ученых, Луна на сей раз окажется настолько 

13 декабря 2016, 12:41
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна