Американские ученые заявляют, что смогли установить точное время формирования Луны. Процесс образования коры спутника Земли начался 4,51 млрд лет назад, отмечается в научной статье, появившейся на страницах издания Science Advances.
Ученые применили специальный уран-свинцовый метод радиоизотопного датирования к 8-ми образцам циркона, находившимся в поверхностном слое Луны. Образцы были получены посредством пилотируемой миссии «Аполлон-14» еще в 1971 году.
Определив возраст Луны, исследователи получили возможность установить, каким именно шло ее формирование. Прежде полагалось, что спутник нашей планеты возник через 68−120 млн лет после появления Солнечной системы. Итоги последних экспериментов продемонстрировали, что Луна «родилась» в течение первых 60 млн лет ее существования.
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