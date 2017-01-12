Ученые установили, сколько лет женщина может прожить с одним партнером Ученые выяснили, что женщине комфортно находиться вместе с одним и тем же партнером порядка пяти лет. После этого срока психика представительниц прекрасного пола требует значительных перемен, а у многих дам наступает моральная усталость от прежнего спутника жизни.

Как говорят ученые, …