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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

NASA: Сразу две кометы приближаются к Земле

NASA: Сразу две кометы приближаются к Земле

По сведениям специалистов NASA, постоянно анализирующих информацию с космических аппаратов, в начале 2017 года сразу два массивных космических тела подойдут близко к Земле. Ученые собираются исследовать эти небесные объекты.
Первый из них, имеющий астрономическое наименование C/2016 U1, проследует недалеко от 

9 января 2017, 01:55
Ученые: Люди с возрастом лучше запоминают лица

Ученые: Люди с возрастом лучше запоминают лица

Человек лучше запоминает лица с возрастом вследствие развития особого отдела головного мозга. Такое открытие сделали американские ученые из Стэнфордского университета.
Как поясняют ученые, проведенное ими масштабное исследование продемонстрировало, что с годами у людей совершенствуются участки мозга, отвечающие за распознавание определенных 

9 января 2017, 10:26
Ученые NASA обнаружили загадочную ледяную башню на Плутоне

Ученые NASA обнаружили загадочную ледяную башню на Плутоне

Американские ученые из космического агентства NASA нашли на Плутоне загадочную ледяную башню больших размеров. Этому объекту дали наименование Penitentes. Первые его фотографии были получены при помощи космического аппарата New Horizons.
Высота объекта составляет примерно 16 футов (около пяти метров). Penitentes 

9 января 2017, 09:38
Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей

Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей

Ученые пояснили, чем именно использование смартфонов опасно для детского здоровья. Оказывается, систематическое общение с гаджетами приводит к так называемому синдрому «сухого глаза».
К серии исследований ученые привлекли около сотни детей из Южной Кореи. Как выяснилось, у каждого ребенка, использовавшего гаджет 

9 января 2017, 09:08
Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю

Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю

Древние рисунки и прочие произведения искусства подтверждают визиты на Землю инопланетян. Так утверждают американские ученые из штата Аризона, представляющие Университет исследований паранормальной активности. Наша планета прежде могла быть перевалочным пунктом для пришельцев из других миров.
Прямых документальных свидетельств посещений представителями 

30 декабря 2016, 04:40
К 2016 году прибавили одну лишнюю секунду

К 2016 году прибавили одну лишнюю секунду

2016 год будет длиться на одну секунду дольше. Так говорят специалисты Международной службы вращения Земли и синхронизации времени (IERS).
По словам экспертов IERS, в конце года будет введена дополнительная секунда. Это потребуется с целью синхронизации времени с вращением Земли вокруг 

30 декабря 2016, 04:22
Ученые: Гигантский астероид мчится к Земле на огромной скорости

Ученые: Гигантский астероид мчится к Земле на огромной скорости

По утверждению ученых, астероид Таутатис длиной более пяти километров мчится к Земле. Вес гигантского космического объекта составляет порядка 50 миллиардов тонн. Небесное тело несется в направлении нашей планеты со скоростью 16 километров в секунду.
Максимальное сближение с Землей должно произойти 

29 декабря 2016, 03:34
Ученые определили дату исчезновения Земли

Ученые определили дату исчезновения Земли

Бельгийские ученые из Левенского католического университета определили, когда на Земле не останется ни одного человека. По их расчетам, наша планета будет существовать еще пять миллиардов лет, а затем прекратит свое существование вследствие естественных процессов.
При разработке своей теории ученые анализировали 

26 декабря 2016, 12:08
В NASA разгадали тайну появления и роста «пауков» на южном полюсе Марса

В NASA разгадали тайну появления и роста «пауков» на южном полюсе Марса

В NASA установили, что на Северном полюсе Марса нет эрозионных каналов, которые встречаются в районе Южного полюса этой планеты. Такое явление ученые называют «пауками», поскольку внешний вид природной реакции напоминает паучью сеть, и связывают с атмосферными процессами.
В результате многочисленных 

21 декабря 2016, 05:10
Ученые обнаружили планету-убийцу, виновную в глобальных вымираниях на Земле

Ученые обнаружили планету-убийцу, виновную в глобальных вымираниях на Земле

Международная группа ученых установила причину глобальных вымираний на Земле, которые происходят через каждые 36-30 миллионов лет. В них может быть виновата таинственная планета-убийца Х, скрывающаяся за планетой Немезидой. Об этом исследовании рассказали астрофизик Адриан Мелотт и палеонтолог Ричард Бамбах.
Как 

20 декабря 2016, 02:00
Ученые смоделировали последствия падения астероида в океан

Ученые смоделировали последствия падения астероида в океан

70% земной поверхности покрыто водой, и если гигантский метеорит рухнет посреди океана, то вода смягчит падение небесного тела, отмечают в Национальной лаборатории Лос-Аламоса.
16 декабря 2016, 10:08
Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе микробную жизнь

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе микробную жизнь

Марсоход Curiosity обнаружил на планете микробную жизнь. По мнению ученых из американского космического агентства NASA, на формирование органики оказала влияние влажность подземной среды, и в итоге грунтовая вода подняла полезные ископаемые на возвышенность Шарп.
В процессе исследований марсохода Curiosity оказалось, 

14 декабря 2016, 03:26
Земляне увидят последнее суперлуние года в ночь на 14 декабря

Земляне увидят последнее суперлуние года в ночь на 14 декабря

В ночь на среду 14 декабря жители Земли смогут наблюдать уникальное астрономическое явление - последнее суперлуние года. Луна будет казаться на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в другое время.
По словам ученых, Луна на сей раз окажется настолько 

13 декабря 2016, 12:41
Уфологи нашли базу инопланетян на Фобосе

Уфологи нашли базу инопланетян на Фобосе

Уфолог Скотт К. Уоринг сообщил, что на Фобосе обнаружена база инопланетян в виде большого прямоугольного монолита. Открытие сделано после изучения качественной фотографии спутника Марса, опубликованной 6 декабря 2016 года. Такой объект не мог появиться в обычных условиях на небольшом спутнике, радиус 

12 декабря 2016, 01:09
Ученые опубликовали снимок самого холодного места на Марсе

Ученые опубликовали снимок самого холодного места на Марсе

Специалисты NASA опубликовали снимок самого холодного места на Марсе, где температура может опускаться до минус 130 градусов Цельсия. Находится эта зона на Южном полюсе Красной планеты.
Уникальные фотографии специалисты американского космического ведомства разместили на своем сайте. Видимая на изображениях полярная 

12 декабря 2016, 10:27
Ученые: В древности Луна содержала гигантское количество воды

Ученые: В древности Луна содержала гигантское количество воды

На первых этапах жизни Луна содержала очень много воды, утверждают голландские ученые. В издании Nature Geoscience сообщается, что формирование коры спутника Земли могло происходить по двум сценариям. По первой теории, лунная поверхность сформировалась из потока лавы, и толщина этого слоя 

29 ноября 2016, 05:33
Ученые: Первая российская экспедиция на Луну продлится две недели

Ученые: Первая российская экспедиция на Луну продлится две недели

Ученые определили, что первая российская экспедиция на Луну займет две недели. Именно столько времени продолжается на спутнике Земли один полярный день. Об этом рассказал сотрудник Института космических исследований Игорь Митрофанов.
Также исследователь рассказал, что до того, как человек окажется на 

22 ноября 2016, 04:42
Высадка первого россиянина на Луну запланирована на 2031 год

Высадка первого россиянина на Луну запланирована на 2031 год

Появилась информация, когда первый россиянин сможет ступить на поверхность Луны. Руководитель РКК «Энергия» Владимир Солнцев рассказал о планах высадить нашего исследователя на спутнике Земли в 2031 году.

Начало экспедиций к Луне запланировано на 2025 год. Через год состоится беспилотный облет планеты. В 

15 ноября 2016, 02:01
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