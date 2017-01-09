Ученые американского космического ведомства NASA опубликовали изображения Земли и Луны, сделанные камерой HiRISE с Марса. Основной снимок является совмещенным, он скомбинирован из двух кадров.
В масштабе изображение передает реальный вид на Землю и ее спутник с Красной планеты. Фотографии были сделаны с расстояния 205 миллионов километров. Новые изображения отличаются от привычных для астрономов и сделанных космическими аппаратами, выполняющими свою работу на орбите.
Яркость снимка несколько скорректирована для того, чтобы оба объекта были хорошо различимыми. В противном случае, говорят специалисты, Земля оказалась бы слишком темной на фоне Луны. Высокая точность современной аппаратуры дает возможность определить на увеличенных иллюстрациях расположение материков и океанов на нашей планете.
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