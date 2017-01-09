Появилась информация, когда первый россиянин сможет ступить на поверхность Луны. Руководитель РКК «Энергия» Владимир Солнцев рассказал о планах высадить нашего исследователя на спутнике Земли в 2031 году.

Начало экспедиций к Луне запланировано на 2025 год. Через год состоится беспилотный облет планеты. В …