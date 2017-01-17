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Ученые доказали, что на Марсе выживут земные микроорганизмы
Американские ученые утверждают, что отдельные группы земных архей могут выжить в условиях холодной и разреженной атмосферы Марса. Результаты соответствующих экспериментов появились в издании Astrobiology Magazine.
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17 января 2017, 05:26
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В блогах: про космические подъезды на проспекте Ленина в Самаре
Блогер Владислав Харчев пишет об оригинальном оформлении подъездов известного самарского дома № 1 на проспекте Ленина. "В советские времена этот дом построил "ЦСКБ-Прогресс" и выдавал там квартиры своим сотрудникам. В прошлом году была годовщина первого полета человека в космос, …
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17 января 2017, 09:55
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Россияне смогут увидеть самый яркий астероид Веста
Жители столичного и других российских регионов смогут 18 января увидеть яркий астероид Веста, который проследует на расстоянии 229 миллионов километров от нашей планеты. Об этом информируют отечественные издания со ссылкой на ученых из Московского планетария.
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17 января 2017, 08:55
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Ученые объяснили, когда разумные машины отправятся покорять космос
Ученые рассказали, когда искусственный интеллект отправится в космос для его всестороннего изучения. Своим прогнозом поделился известный британский эксперт Андреас Хейн. По его словам, это случится через несколько десятилетий, а именно в 2050-2060 годы.
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16 января 2017, 05:26
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Самарцы смогут увидеть метеорный дождь
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3 января 2017, 05:50
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Ученые смоделировали последствия падения астероида в океан
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16 декабря 2016, 10:08
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Ученые рассказали, когда в сутках появится 25-й час
Британские ученые пришли к выводу, что через 200 миллионов лет в сутках появится долгожданный 25-й час. Уже несколько тысяч лет скорость вращения Земли замедляется, а продолжительность дня каждый век увеличивается на 2 миллисекунды.
По мнению экспертов, такие явления можно объяснить изменениями, произошедшими с …
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8 декабря 2016, 09:48
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Ученые: К зарождению жизни на Земле могло привести столкновение с астероидом
Английские ученые из Имперского колледжа озвучили гипотезу зарождения жизни на Земле. По их мнению, жизнь на нашей планете могла появиться после столкновения с гигантским астероидом. Специалисты сделали свои выводы в процессе исследования астероидного кратера Чиксулуб, который находится на полуострове Юкатан.
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18 ноября 2016, 02:01
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Топ-новости: в Самаре затопило улицу, лунное затмение, цена на авто с пробегом
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей в пятницу, 16 сентября.
Улицу Советской Армии затопило из-за прорыва канализации. Коммунальная авария случилось утром 16 сентября. Фотографии потопа – по ссылке.
Сегодня, 16 сентября, произойдет последние лунное затмение 2016 года. …
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16 сентября 2016, 11:21
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Ученые: Лунное затмение 16 сентября может повлиять на настроение людей
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16 сентября 2016, 11:49
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Топ-новости: приближается опасный астероид, почему не нашли инопланетян, пожар на Печерской
Ученые заявили, что к Земле летит опасный астероид, который в 50 раз больше челябинского. Избежать столкновения будет очень сложно, говорят специалисты. Подробности – по ссылке.
Ученый Сент-Эндрюсского университета объяснил, почему земляне до сих пор не смогли обнаружить гуманоидов …
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2 сентября 2016, 11:48
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Ученые: К Земле приближается опасный астероид, превышающий челябинский
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2 сентября 2016, 12:37
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В сентябре жители России увидят полутеневое затмение Луны
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30 августа 2016, 03:03
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Ученые: Обнаружена планета, существующая против законов физики
Группа астрономов обнаружила крупную планету K2-39b, существование которой противоречит всем известным законам физики. Небесное тело вращается вокруг гигантской звезды настолько близко, что всем формулам механики оно уже давно должно было бы разрушиться.
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24 июня 2016, 11:27
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Опубликовано захватывающее видео пролета Меркурия по диску Солнца
Американское аэрокосмическое агентство NASA представило видео, на котором демонстрируется редкое космическое явление, а именно прохождение Меркурия по диску Солнца, произошедшее 9 мая.
Впервые за последние 10 лет Меркурий, первая планета Солнечной системы, приблизился к Солнцу настолько близко, что на …
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10 мая 2016, 06:19
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9 мая Меркурий пройдет по диску Солнца
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5 мая 2016, 01:02
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Топ-новости: парад планет, автобус снес остановку, ДТП у ЦУМ «Самара»
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 29 января.
31 января можно будет увидеть парад планет
В 7:30 по московскому времени Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн выстроятся друг за другом. Подробности – здесь.
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29 января 2016, 08:07
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Земляне месяц будут наблюдать парад планет
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19 января 2016, 03:53
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Сегодня и завтра россияне наблюдают парад планет
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17 октября 2015, 05:53
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Жители Земли увидят редкое явление – малый парад планет
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8 октября 2015, 11:14