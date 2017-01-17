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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Материалы по теме:

Ученые доказали, что на Марсе выживут земные микроорганизмы

Ученые доказали, что на Марсе выживут земные микроорганизмы

Американские ученые утверждают, что отдельные группы земных архей могут выжить в условиях холодной и разреженной атмосферы Марса. Результаты соответствующих экспериментов появились в издании Astrobiology Magazine.
Как сообщается, ученые провели серию исследований с микробами различных видов. Они живут в бескислородных условиях 

17 января 2017, 05:26
В блогах: про космические подъезды на проспекте Ленина в Самаре

В блогах: про космические подъезды на проспекте Ленина в Самаре

Блогер Владислав Харчев пишет об оригинальном оформлении подъездов известного самарского дома № 1 на проспекте Ленина. "В советские времена этот дом построил "ЦСКБ-Прогресс" и выдавал там квартиры своим сотрудникам. В прошлом году была годовщина первого полета человека в космос, 
17 января 2017, 09:55
Россияне смогут увидеть самый яркий астероид Веста

Россияне смогут увидеть самый яркий астероид Веста

Жители столичного и других российских регионов смогут 18 января увидеть яркий астероид Веста, который проследует на расстоянии 229 миллионов километров от нашей планеты. Об этом информируют отечественные издания со ссылкой на ученых из Московского планетария.
По словам специалистов, космическое тело 

17 января 2017, 08:55
Ученые объяснили, когда разумные машины отправятся покорять космос

Ученые объяснили, когда разумные машины отправятся покорять космос

Ученые рассказали, когда искусственный интеллект отправится в космос для его всестороннего изучения. Своим прогнозом поделился известный британский эксперт Андреас Хейн. По его словам, это случится через несколько десятилетий, а именно в 2050-2060 годы.
К тому времени ученые должны сделать машину, 

16 января 2017, 05:26
Самарцы смогут увидеть метеорный дождь

Самарцы смогут увидеть метеорный дождь

В ночь с 3 на 4 января жителей Самарской области могут стать свидетелями одно из самых ярких астрономических событий 2017 года, пишет Runews.
 
Мимо Земли, по касательной траектории, с большой скоростью пронесется метеорный поток Квадрантиды. Часть метеоров врежутся в 

3 января 2017, 05:50
Ученые смоделировали последствия падения астероида в океан

Ученые смоделировали последствия падения астероида в океан

70% земной поверхности покрыто водой, и если гигантский метеорит рухнет посреди океана, то вода смягчит падение небесного тела, отмечают в Национальной лаборатории Лос-Аламоса.
16 декабря 2016, 10:08
Ученые рассказали, когда в сутках появится 25-й час

Ученые рассказали, когда в сутках появится 25-й час

Британские ученые пришли к выводу, что через 200 миллионов лет в сутках появится долгожданный 25-й час. Уже несколько тысяч лет скорость вращения Земли замедляется, а продолжительность дня каждый век увеличивается на 2 миллисекунды. 

По мнению экспертов, такие явления можно объяснить изменениями, произошедшими с 

8 декабря 2016, 09:48
Ученые: К зарождению жизни на Земле могло привести столкновение с астероидом

Ученые: К зарождению жизни на Земле могло привести столкновение с астероидом

Английские ученые из Имперского колледжа озвучили гипотезу зарождения жизни на Земле. По их мнению, жизнь на нашей планете могла появиться после столкновения с гигантским астероидом. Специалисты сделали свои выводы в процессе исследования астероидного кратера Чиксулуб, который находится на полуострове Юкатан.

18 ноября 2016, 02:01
Топ-новости: в Самаре затопило улицу, лунное затмение, цена на авто с пробегом

Топ-новости: в Самаре затопило улицу, лунное затмение, цена на авто с пробегом

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей в пятницу, 16 сентября.

Улицу Советской Армии затопило из-за прорыва канализации. Коммунальная авария случилось утром 16 сентября. Фотографии потопа – по ссылке.

Сегодня, 16 сентября, произойдет последние лунное затмение 2016 года. 
16 сентября 2016, 11:21
Ученые: Лунное затмение 16 сентября может повлиять на настроение людей

Ученые: Лунное затмение 16 сентября может повлиять на настроение людей

Последнее в этом году лунное затмение произойдет вечером сегодня, 16 сентября. Его смогут увидеть во всех уголках России. Оно начнется в 19:52 по московскому времени, а закончится в 23:55. Ученые считают, что затмение может ухудшить настроение людей.
Эксперты озвучили рекомендации 

16 сентября 2016, 11:49
Топ-новости: приближается опасный астероид, почему не нашли инопланетян, пожар на Печерской

Топ-новости: приближается опасный астероид, почему не нашли инопланетян, пожар на Печерской

Ученые заявили, что к Земле летит опасный астероид, который в 50 раз больше челябинского. Избежать столкновения будет очень сложно, говорят специалисты. Подробности – по ссылке.

Ученый Сент-Эндрюсского университета объяснил, почему земляне до сих пор не смогли обнаружить гуманоидов 
2 сентября 2016, 11:48
Ученые: К Земле приближается опасный астероид, превышающий челябинский

Ученые: К Земле приближается опасный астероид, превышающий челябинский

Ученые из разных стран сообщают, что к Земле летит опасный по своим габаритам астероид. Столкновения с ним, по мнению ряда экспертов, избежать будет очень сложно.
Как говорят ученые, астероид превышает известный челябинский на 50 метров. Специалисты дали ему наименование QA2-2016.

2 сентября 2016, 12:37
В сентябре жители России увидят полутеневое затмение Луны

В сентябре жители России увидят полутеневое затмение Луны

16 сентября жители России и стран СНГ получат возможность увидеть редкое астрономическое явление – полутеневое затмение Луны. Земля частично закроет Солнце, от которого падает свет на земной спутник. При ясной погоде будет наблюдаться потемнение с одной стороны лунного диска.

Информацию об 

30 августа 2016, 03:03
Ученые: Обнаружена планета, существующая против законов физики

Ученые: Обнаружена планета, существующая против законов физики

Группа астрономов обнаружила крупную планету K2-39b, существование которой противоречит всем известным законам физики. Небесное тело вращается вокруг гигантской звезды настолько близко, что всем формулам механики оно уже давно должно было бы разрушиться.
 
Новую экзопланету удалось зафиксировать группе астрономов с 

24 июня 2016, 11:27
Опубликовано захватывающее видео пролета Меркурия по диску Солнца

Опубликовано захватывающее видео пролета Меркурия по диску Солнца

Американское аэрокосмическое агентство NASA представило видео, на котором демонстрируется редкое космическое явление, а именно прохождение Меркурия по диску Солнца, произошедшее 9 мая.

Впервые за последние 10 лет Меркурий, первая планета Солнечной системы, приблизился к Солнцу настолько близко, что на 
10 мая 2016, 06:19
9 мая Меркурий пройдет по диску Солнца

9 мая Меркурий пройдет по диску Солнца

В этом году День Победы совпал с редким астрономическим событием. Именно 9 мая ученые ожидают транзит Меркурия по диску небесного светила, когда самая маленькая планета пройдет непосредственно между Землей и Солнцем. Земляне увидят это событие в разное время суток с 

5 мая 2016, 01:02
Топ-новости: парад планет, автобус снес остановку, ДТП у ЦУМ «Самара»

Топ-новости: парад планет, автобус снес остановку, ДТП у ЦУМ «Самара»

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 29 января.

31 января можно будет увидеть парад планет
В 7:30 по московскому времени Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн выстроятся друг за другом. Подробности – здесь.
29 января 2016, 08:07
Земляне месяц будут наблюдать парад планет

Земляне месяц будут наблюдать парад планет

Начиная с завтрашнего дня, земляне в течение месяца смогут наблюдать уникальное астрономическое явление – парад планет. В это время 5 самых ярких космических тел Солнечной системы выстроятся в единую линию, несмотря на свои разные годовые циклы. Речь идет о Венере, 
19 января 2016, 03:53
Сегодня и завтра россияне наблюдают парад планет

Сегодня и завтра россияне наблюдают парад планет

Парад планет продлится до 20 октября, однако жители России смогут созерцать редкое космическое явление всего два дня - 17 и 18 октября.
 
Максимальное «сближение» Юпитера, Марса и Венеры впервые можно будет увидеть в небе без особых приспособлений завтра, 18 
17 октября 2015, 05:53
Жители Земли увидят редкое явление – малый парад планет

Жители Земли увидят редкое явление – малый парад планет

В ближайшую субботу, 10 октября, жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление - малый парад планет. Луна и четыре планеты — Юпитер, Марс, Меркурий, Венера – выстроятся по одну сторону от Солнца.

Наблюдать за парадом можно будет даже невооруженным 
8 октября 2015, 11:14
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