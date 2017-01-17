Британские ученые пришли к выводу, что через 200 миллионов лет в сутках появится долгожданный 25-й час. Уже несколько тысяч лет скорость вращения Земли замедляется, а продолжительность дня каждый век увеличивается на 2 миллисекунды.

По мнению экспертов, такие явления можно объяснить изменениями, произошедшими с …