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В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»
Блогер 63ru рассказывает, что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума. …
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7 августа 2017, 07:25
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Самарский двор затопило горячей водой, есть фото и видео
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4 августа 2017, 11:59
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Самарцы станут свидетелями космических метаморфоз
В сообществе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте» анонсируют, что в ночь с понедельника на вторник, с 7 на 8 августа, в Самаре будут наблюдать довольно интересное астрономическое событие – частное лунное затмение! Это когда Земля закроет Солнце …
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4 августа 2017, 09:30
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Фото: в сквере площади Куйбышева уложили плитку
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3 августа 2017, 09:11
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Появилось фото гигантского провала в центре Самары
В Интернете появились фотографии гигантского провала, который накануне возник в центре Самары, на дороге по улице Молодогвардейской. Как уже сообщала «ТЕРРА», 30 июля на участке от Ульяновской до Вилоновской произошла авария - прорвало 900-миллиметровую трубу. Начался потоп.
Напомним, …
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31 июля 2017, 01:39
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Газеты Англии написали о молодом астрономе из Сызрани
Ведущие британские таблоиды The Sun и Daily mail опубликовали фотографии Млечного Пути сызранского фотографа-любителя Самира Самировича, а также небольшие рассказы о том, как эти снимки были сделаны. На нашего земляка через соцсети вышла журналистка английского новостного агентства и …
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19 мая 2017, 07:35
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Россияне в мае смогут увидеть Юпитер, Сатурн и Венеру без телескопа
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2 мая 2017, 09:54
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В блогах: небесное тело - бесплатно и без алкоголя
Блогер Анна Носова поведала про необычное астрономическое мероприятие под названием «тротуарка», которое прошло недавно на парковке у самарского "Парк-Хауса". "Все желающие могли бесплатно понаблюдать в различные оптические приборы за яркими объектами. В условиях города из-за яркости фонарей сложно увидеть какое-либо …
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12 апреля 2017, 05:53
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Самарцы смогут увидеть парад планет, лунные затмения и астероид Веста
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17 января 2017, 04:18
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Ученые рассказали, когда в сутках появится 25-й час
Британские ученые пришли к выводу, что через 200 миллионов лет в сутках появится долгожданный 25-й час. Уже несколько тысяч лет скорость вращения Земли замедляется, а продолжительность дня каждый век увеличивается на 2 миллисекунды.
По мнению экспертов, такие явления можно объяснить изменениями, произошедшими с …
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8 декабря 2016, 09:48
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Топ-новости: в Самаре затопило улицу, лунное затмение, цена на авто с пробегом
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей в пятницу, 16 сентября.
Улицу Советской Армии затопило из-за прорыва канализации. Коммунальная авария случилось утром 16 сентября. Фотографии потопа – по ссылке.
Сегодня, 16 сентября, произойдет последние лунное затмение 2016 года. …
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16 сентября 2016, 11:21