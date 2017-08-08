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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»

В блогах: самарцев заставили «прыгать и матюкаться»

Блогер 63ru рассказывает, что в Самаре уже проваливается плитка. "Вот вам и первые ласточки торопливого и бессмысленного самарского плиточного сумасшествия. Перед вами фото свежеотремонтированного новой плиткой участка тротуара на одной из центральных улиц Самары: рядом "белый дом" и Губдума. 
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По словам местных жителей, горячая вода начала бить ключом из 
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Самарцы станут свидетелями космических метаморфоз

Самарцы станут свидетелями космических метаморфоз

В сообществе «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте» анонсируют, что в ночь с понедельника на вторник, с 7 на 8 августа, в Самаре будут наблюдать довольно интересное астрономическое событие – частное лунное затмение! Это когда Земля закроет Солнце 
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Фото: в сквере площади Куйбышева уложили плитку

Фото: в сквере площади Куйбышева уложили плитку

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Появилось фото гигантского провала в центре Самары

Появилось фото гигантского провала в центре Самары

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Газеты Англии написали о молодом астрономе из Сызрани

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Россияне в мае смогут увидеть Юпитер, Сатурн и Венеру без телескопа

Россияне в мае смогут увидеть Юпитер, Сатурн и Венеру без телескопа

В этом месяце россияне получат возможность разглядеть без телескопа в ночном небе крупнейшую планету Солнечной системы – Юпитер. Кроме того, невооруженным глазом можно будет увидеть Сатурн и Венеру.
По словам исследователей, именно в Северном полушарии такие наблюдения можно будет вести 

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В блогах: небесное тело - бесплатно и без алкоголя

В блогах: небесное тело - бесплатно и без алкоголя

Блогер Анна Носова поведала про необычное астрономическое мероприятие под названием «тротуарка», которое прошло недавно на парковке у самарского "Парк-Хауса". "Все желающие могли бесплатно понаблюдать в различные оптические приборы за яркими объектами. В условиях города из-за яркости фонарей сложно увидеть какое-либо 

12 апреля 2017, 05:53
Самарцы смогут увидеть парад планет, лунные затмения и астероид Веста

Самарцы смогут увидеть парад планет, лунные затмения и астероид Веста

Зимой 2017 года самарцы смогут наблюдать в ночном небе несколько интересных астрономических явлений. В среду, 18 января, максимально ярким будет астероид Веста. При ясной погоде в темное время суток его можно будет увидеть невооруженным глазом.

Кроме того, в конце 
17 января 2017, 04:18
Ученые рассказали, когда в сутках появится 25-й час

Ученые рассказали, когда в сутках появится 25-й час

Британские ученые пришли к выводу, что через 200 миллионов лет в сутках появится долгожданный 25-й час. Уже несколько тысяч лет скорость вращения Земли замедляется, а продолжительность дня каждый век увеличивается на 2 миллисекунды. 

По мнению экспертов, такие явления можно объяснить изменениями, произошедшими с 

8 декабря 2016, 09:48
Топ-новости: в Самаре затопило улицу, лунное затмение, цена на авто с пробегом

Топ-новости: в Самаре затопило улицу, лунное затмение, цена на авто с пробегом

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей в пятницу, 16 сентября.

Улицу Советской Армии затопило из-за прорыва канализации. Коммунальная авария случилось утром 16 сентября. Фотографии потопа – по ссылке.

Сегодня, 16 сентября, произойдет последние лунное затмение 2016 года. 
16 сентября 2016, 11:21
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