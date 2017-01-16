Аппарат Curiosity нашел на Марсе очередной метеорит. Об этом сообщают зарубежные издания со ссылкой на ученых космического агентства NASA.
По сведениям исследователей, метеорит состоит из металла и имеет серый цвет со своеобразным блеском. На его поверхности имеется ряд углублений, которые похожи на впадины регмалипты. Они образуются на поверхности метеоритов, когда вследствие нагрева в плотных слоях атмосферы из более твердого основания испаряются мягкие частицы.
Как говорят ученые, метеорит оказался уже третьим подобным космическим телом, обнаруженным на марсианской поверхности за последние 4,5 года. За всю историю исследования Красной планеты марсоходами были найдены всего восемь метеоритов.
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