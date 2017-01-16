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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 января 2017г 
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Материалы по теме:

Исследование: Дети с характером в будущем оказываются успешными людьми

Исследование: Дети с характером в будущем оказываются успешными людьми

Дети с непростым характером, которые не всегда слушали своих родителей, чаще в будущем оказываются успешными людьми. Об этом свидетельствует последнее исследование ученых.
К своим экспериментам специалисты привлекли детей 8-12 лет. Были изучены такие качества, как послушание и совестливость. Анализ проводился 

16 января 2017, 09:41
Ученые: месть улучшает настроение

Ученые: месть улучшает настроение

По мнению психологов, людей подталкивает на месть глубокое чувство справедливости. При этом, после акта такого возмездия у человека поднимается настроение. Чтобы это доказать, ученые провели эксперимент. Они собрали 156 добровольцев и попросили их написать любое сочинение. После этого участники исследования 

13 января 2017, 08:49
Психологи установили три самые главные причины любви к селфи

Психологи установили три самые главные причины любви к селфи

Американские ученые из Университета имени Бригама Янга установили причины, по которым многие люди любят делать селфи. Ученые определили три основные группы любителей такого времяпрепровождения. О результатах этих исследований рассказывают зарубежные СМИ.
Первая из выделенных учеными групп – это те, кто 

13 января 2017, 02:51
Биологи МГУ нашли в Тверской области неизвестный науке вид гриба

Биологи МГУ нашли в Тверской области неизвестный науке вид гриба

Ученые МГУ имени М. Ломоносова открыли в Тверской области неизвестный ранее официальной науке вид гриба - Entoloma krutiсianum. Целью научной экспедиции было исследование разнообразия грибов северо-западной части этого региона.
Неожиданное открытие было сделано во мхах елового леса близ населенного пункта 

13 января 2017, 01:50
NASA показало, как зонд Huygens спускается на Титан

NASA показало, как зонд Huygens спускается на Титан

Ученые NASA разместили в Сети ролик, где показано, как зонд Hyugens спускается на спутник Сатурна Титан. Как рассказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованиям, он был смонтирован с помощью изображений, полученных космическим аппаратом в процессе последней миссии.
Напомним, что 

12 января 2017, 04:09
Геофизики определили точный возраст Луны

Геофизики определили точный возраст Луны

Американские ученые заявляют, что смогли установить точное время формирования Луны. Процесс образования коры спутника Земли начался 4,51 млрд лет назад, отмечается в научной статье, появившейся на страницах издания Science Advances.
Ученые применили специальный уран-свинцовый метод радиоизотопного датирования к 8-ми образцам 

12 января 2017, 02:19
В феврале к Земле приблизится загадочный космический объект

В феврале к Земле приблизится загадочный космический объект

В феврале мимо Земли пройдет загадочный объект, который получил наименование 2016 WF9. Его обнаружили 27 ноября 2016 года ученые американского космического агентства NASA.
Форма и размеры небесного тела весьма нетипичные, поэтому специалисты не могут точно установить его происхождение. 2016 WF9 

12 января 2017, 01:14
В небе над Италией появился меняющий цвет НЛО

В небе над Италией появился меняющий цвет НЛО

Учитель музыки из Италии Лусио Марджиотта со своей возлюбленной Анжелиной во время поздней прогулки стали очевидцами появления НЛО в ночном небе. Парочка даже успела зафиксировать на камеру необычное явление и впоследствии распространила изображения в Интернете.
Загадочное явление произошло в населенном 

12 января 2017, 09:14
Уфологи обнаружили на Марсе шар из мрамора, принадлежавший инопланетянам

Уфологи обнаружили на Марсе шар из мрамора, принадлежавший инопланетянам

Американские ученые нашли на поверхности Марса материал, который по своей структуре очень напоминает мрамор. Необычный инопланетный объект был отчетливо виден на снимках, полученных с мобильного марсохода Curiosity, который собирал информацию о кратере Гейла.
Находка выделялась на фоне однообразного рельефа Красной 

10 января 2017, 02:02
Ученые показали фото Земли, сделанное с орбиты Марса

Ученые показали фото Земли, сделанное с орбиты Марса

Ученые американского космического ведомства NASA опубликовали изображения Земли и Луны, сделанные камерой HiRISE с Марса. Основной снимок является совмещенным, он скомбинирован из двух кадров.
В масштабе изображение передает реальный вид на Землю и ее спутник с Красной планеты. Фотографии были 

9 января 2017, 03:39
Ученые: Гигантский астероид мчится к Земле на огромной скорости

Ученые: Гигантский астероид мчится к Земле на огромной скорости

По утверждению ученых, астероид Таутатис длиной более пяти километров мчится к Земле. Вес гигантского космического объекта составляет порядка 50 миллиардов тонн. Небесное тело несется в направлении нашей планеты со скоростью 16 километров в секунду.
Максимальное сближение с Землей должно произойти 

29 декабря 2016, 03:34
В NASA разгадали тайну появления и роста «пауков» на южном полюсе Марса

В NASA разгадали тайну появления и роста «пауков» на южном полюсе Марса

В NASA установили, что на Северном полюсе Марса нет эрозионных каналов, которые встречаются в районе Южного полюса этой планеты. Такое явление ученые называют «пауками», поскольку внешний вид природной реакции напоминает паучью сеть, и связывают с атмосферными процессами.
В результате многочисленных 

21 декабря 2016, 05:10
Российские ученые: Защита Земли от астероидов обойдется в 5,6 миллиарда долларов

Российские ученые: Защита Земли от астероидов обойдется в 5,6 миллиарда долларов

Ученые из Российского центра планетарной защиты создали систему, которая убережет Землю от астероидов с помощью ядерных взрывов. Об этом рассказал гендиректор ЦПЗ Анатолий Зайцев.
Для создания системы потребуется $5,6 млрд, а на реализацию проекта уйдет 7 лет. Защитная система будет 

21 декабря 2016, 11:47
Испанские ученые разгадали происхождение жизни на Земле

Испанские ученые разгадали происхождение жизни на Земле

Ученые из Испанского Национального исследовательского совета установили, что метеориты являются причиной появления жизни на Земле. Они нашли минералы углеродистых хондритов, которые способны синтезировать сложные органические соединения в присутствии воды и формамида. Все живое на нашей планете могло зародиться именно из-за 

16 декабря 2016, 09:28
Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе микробную жизнь

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе микробную жизнь

Марсоход Curiosity обнаружил на планете микробную жизнь. По мнению ученых из американского космического агентства NASA, на формирование органики оказала влияние влажность подземной среды, и в итоге грунтовая вода подняла полезные ископаемые на возвышенность Шарп.
В процессе исследований марсохода Curiosity оказалось, 

14 декабря 2016, 03:26
Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический метеорит

Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический метеорит

Марсоход Curiosity нашел на Марсе в районе склона горы Шарп небольшой металлический метеорит. Это космическое тело, обнаруженное 28 октября, имеет диаметр всего 4 см. Ученые полагают, что прежде данный кусок металла находился в расплавленном состоянии. Его изображение обнародовали представители космического 

2 ноября 2016, 12:42
Curiosity обнаружил на Марсе земной минерал

Curiosity обнаружил на Марсе земной минерал

В ходе исследования поверхности Красной планеты марсоход Curiosity обнаружил новый минерал – тридимит, который образуется в составе вулканических пород. Этот факт может заставить ученых пересмотреть геологическую историю Марса.
Как утверждают исследователи, тридимит является «земным» минералом. Когда марсоход передал соответствующие сведения, 

23 июня 2016, 03:40
Curiosity передал панораму миллиардов лет истории Марса

Curiosity передал панораму миллиардов лет истории Марса

Специалисты американского космического агентства сообщают, что марсоход Curisity преодолел наиболее сложный участок своего пути и оказался на пике горы Шарп. С этой точки ему удалось сделать уникальные снимки, которые помогут исследователям пролить свет на многие тайны красной планеты. Аппарат осуществил 

29 апреля 2016, 09:29
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