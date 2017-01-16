Исследование: Дети с характером в будущем оказываются успешными людьми Дети с непростым характером, которые не всегда слушали своих родителей, чаще в будущем оказываются успешными людьми. Об этом свидетельствует последнее исследование ученых.

К своим экспериментам специалисты привлекли детей 8-12 лет. Были изучены такие качества, как послушание и совестливость. Анализ проводился …