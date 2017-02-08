Ученые в России намерены создать информационную систему эффективного предупреждения последствий падения метеоритов на нашу планету. Представитель РАН Борис Шустов заявил журналистам, что исследователи получили грант на создание соответствующего программного обеспечения.
Как отметил ученый, в случае различных стихийных бедствий имеется очень мало времени на адекватное реагирование. В таких случаях некогда проводить расчеты, нужно иметь готовые таблицы с наборами параметров, возможными вариантами развития событий и оптимальные пути решений.
В первую очередь такие таблицы последствий падения небесных тел должны появиться для наиболее уязвимых российских регионов. Эксперты напоминают: падение челябинского метеорита в 2013 году наглядно продемонстрировало актуальность подобной работы.
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