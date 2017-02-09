3
27
26
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 8 февраля 2017г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые назвали дни недели, когда людям снятся вещие сны

Ученые назвали дни недели, когда людям снятся вещие сны

Ученые назвали дни недели, когда с большей долей вероятности можно увидеть вещие сны. По их утверждениям, сновидения с воскресенья на понедельник чаще всего зависят от эмоциональной усталости людей, и придавать им большое значение не нужно. Специалисты даже рекомендуют быстрее их 

9 февраля 2017, 11:56
Российские астрономы из МГУ создали каталог 800 тысяч галактик

Российские астрономы из МГУ создали каталог 800 тысяч галактик

Российские астрономы МГУ имени М.В. Ломоносова вместе с французскими учеными создали каталог RCSED, в котором собрана информация о 800 тыс. галактик. Об рассказывает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета. Это самый большой в мире однородный набор данных для галактик.
В 

9 февраля 2017, 10:31
Ученые обнаружили на Аляске древнейшие пирамиды под толщей льда

Ученые обнаружили на Аляске древнейшие пирамиды под толщей льда

Древнейшее сооружение на планете открыли ученые-геологи в процессе экспедиции на Аляску. Под слоем векового льда они нашли загадочные сооружения, которые по габаритам гораздо больше египетской Великой пирамиды в Гизе.
После исследования образцов был сделан вывод, что одну из открытых пирамид 

9 февраля 2017, 10:13
Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками

Ученые сравнили действие любимой музыки на мозг с наркотиками

Музыкальные композиции действуют на те же отделы головного мозга, где возникает чувство удовольствия при занятиях сексом или употреблении наркотиков. Об этом открытии ученых рассказывает Scientific Reports.
Своими выводами поделились канадские специалисты университета Макгилла в Монреале. По утверждению ученых, на «центр 

9 февраля 2017, 09:36
Ученые обнаружили на Марсе таинственные песчаные волны

Ученые обнаружили на Марсе таинственные песчаные волны

Исследовательский зонд Curiosity нашел на поверхности Марса таинственные песчаные волны. Как считают ученые NASA, на планете много лет назад мог существовать океан.
Загадочные песчаные волны похожи на барханы в пустынях нашей планеты. Они имеют четкие очертания и хорошо сохраняют форму 

8 февраля 2017, 01:57
Ученые установили, почему инопланетяне не смогли найти землян

Ученые установили, почему инопланетяне не смогли найти землян

Ученые из Соединенных Штатов определили, почему инопланетяне до сих пор не вышли на контакт с жителями Земли. Они говорят, что большую часть существования нашей планеты она представлялась необитаемой космическим существам.
По словам ученых, 2 млрд лет назад на Земле были 

8 февраля 2017, 10:09
Российские ученые разрабатывают «банк последствий» падений метеоритов

Российские ученые разрабатывают «банк последствий» падений метеоритов

Ученые в России намерены создать информационную систему эффективного предупреждения последствий падения метеоритов на нашу планету. Представитель РАН Борис Шустов заявил журналистам, что исследователи получили грант на создание соответствующего программного обеспечения.
Как отметил ученый, в случае различных стихийных бедствий имеется очень 

8 февраля 2017, 09:31
Китай в космосе испытает беспилотник на солнечной энергии

Китай в космосе испытает беспилотник на солнечной энергии

Китайские ученые проинформировали общественность о планах в 2017 году запустить в космос беспилотник на солнечных батареях. По данным агентства «Синьхуа», в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики заявили, что аппарат прошел испытания в обычных условиях.
Размах крыльев беспилотника - более сорока метров. 

7 февраля 2017, 03:14
Ученые: В Солнечной системе потерялась суперземля

Ученые: В Солнечной системе потерялась суперземля

Ученые утверждают, что в Солнечной системе должна существовать еще одна огромная планета, которая причисляется к разряду суперземель. Так называют миры с твердой поверхностью, схожие с планетами земной группы, но намного превосходящие нашу Землю по размерам. Посредством самых современных технологий близ 

7 февраля 2017, 09:43
NASA: На Марсе есть гигантские структуры размером с 16-этажный дом

NASA: На Марсе есть гигантские структуры размером с 16-этажный дом

Ученые NASA нашли на поверхности Марса гигантские структуры размером с 16-этажный дом и прочие загадочные объекты. Об этом сообщает издание The Sun.
Обнаруженным образованиям дали наименование «ломаные гребни». Их отличает оригинальная структура с острыми краями. Многие гребни напоминают острые лезвия 

1 февраля 2017, 10:03
Ученые доказали, что на Марсе выживут земные микроорганизмы

Ученые доказали, что на Марсе выживут земные микроорганизмы

Американские ученые утверждают, что отдельные группы земных архей могут выжить в условиях холодной и разреженной атмосферы Марса. Результаты соответствующих экспериментов появились в издании Astrobiology Magazine.
Как сообщается, ученые провели серию исследований с микробами различных видов. Они живут в бескислородных условиях 

17 января 2017, 05:26
Ученые показали фото, где инопланетянин охотится за Curiosity на Марсе

Ученые показали фото, где инопланетянин охотится за Curiosity на Марсе

Ученые американского космического агентства NASA обнародовали фотографию инопланетянина, который охотится за марсоходом Curiosity. Специалисты говорят, что это живое существо.
Как сообщают зарубежные СМИ, появилось подтверждение того, что люди являются не единственными разумными существами во Вселенной. Впрочем, доказательств по поводу перемещений 

16 января 2017, 11:01
Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический предмет

Curiosity обнаружил на Марсе необычный металлический предмет

Аппарат Curiosity нашел на Марсе очередной метеорит. Об этом сообщают зарубежные издания со ссылкой на ученых космического агентства NASA.
По сведениям исследователей, метеорит состоит из металла и имеет серый цвет со своеобразным блеском. На его поверхности имеется ряд углублений, которые 

16 января 2017, 09:19
В феврале к Земле приблизится загадочный космический объект

В феврале к Земле приблизится загадочный космический объект

В феврале мимо Земли пройдет загадочный объект, который получил наименование 2016 WF9. Его обнаружили 27 ноября 2016 года ученые американского космического агентства NASA.
Форма и размеры небесного тела весьма нетипичные, поэтому специалисты не могут точно установить его происхождение. 2016 WF9 

12 января 2017, 01:14
Ученые: Гигантский астероид мчится к Земле на огромной скорости

Ученые: Гигантский астероид мчится к Земле на огромной скорости

По утверждению ученых, астероид Таутатис длиной более пяти километров мчится к Земле. Вес гигантского космического объекта составляет порядка 50 миллиардов тонн. Небесное тело несется в направлении нашей планеты со скоростью 16 километров в секунду.
Максимальное сближение с Землей должно произойти 

29 декабря 2016, 03:34
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна