Ученые при помощи специальной аппаратуры обнаружили на Марсе следы десяти загадочных метеоритов. Как сообщается, они оказались сравнительно новыми, и по поводу их происхождения мнения астрофизиков разошлись.
По словам ученых, такие небесные тела могут таить серьезную опасность. На Земле подобные метеориты сгорают в атмосфере, и зачастую не успевают долететь до поверхности планеты. Защитная оболочка Марса в 100 раз тоньше, и ее довольно просто пройти. Метеорит может разлететься в атмосфере на части, и вместо одного удара планета получит множество.
Напомним, что некоторое время назад ученые обнаружили на Марсе темное пятно, которое до этого момента считалось единственным свидетельством падения метеорита. Экспедицию на Марс исследователи планируют совершить в 2030 году.
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