Американские ученые-медики из Калифорнии выступили с предложением разделять лекарственные препараты на женские и мужские. Необходимость этого объясняют разной гормональной реакцией представителей двух полов на одни и те же лекарства.
Ученые рассказали об исследованиях, целью которых было определить гормональную реакцию человеческого организма на разные лекарственные средства. Как было установлено в процессе длительных экспериментов, мужской и женский организм по-разному реагирует на одинаковые препараты. Больше всего различий было при тестировании реакций на антидепрессанты и обезболивающие.
После проведенных опытов было рекомендовано разделять в первую очередь именно данные виды лекарственных средств на женские и мужские. Это поможет при создании более эффективных и качественных препаратов.
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