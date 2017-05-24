Список из трех главных продуктов для поддержания мужского здоровья на хорошем уровне составил сексолог из Соединенных Штатов Фил Лемперт. На первой строке этого рейтинга оказались морепродукты, содержащие большое количество кислоты Омега-3. Она сохраняет на должном уровне число липидов в крови, крайне необходимых представителям сильного пола.
В морепродуктах также много цинка, способствующего повышению иммунитета и поддержанию уровня мужских гормонов. Идеальным продуктом этой категории считаются устрицы.
На втором месте перечня расположились тыквенные семечки или орехи. Они тоже богаты цинком, что незаменимо для мужской силы.
На третьем месте — авокадо, в котором много калия, помогающего для стабилизации давления и предотвращающего болезни сердечно-сосудистой системы. Также медики рекомендуют мужчинам употреблять в пищу больше фруктов и овощей.
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