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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Ученые выяснили, почему мужчины охотнее дружат с девушками

Ученые объяснили, что юноши и мужчины при выборе друзей отдают предпочтение девушкам. Такой вывод сделали австралийские специалисты, развеяв миф о приоритете мужской дружбы.
Исследования велись в основном среди студентов. Как выяснилось, у мужчин больше друзей среди девушек примерно в два 

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Ученые выяснили, каких мужчин предпочитают женщины в кризис

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К своей работе 

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Ученые назвали основные условия для долгосрочных отношений

Ученые назвали основные условия для долгосрочных отношений

Ученые в ходе недавнего опроса определили, какие качества должны иметь партнеры, чтобы их отношения оказались продолжительными. Как выяснилось, 97% женщин и 74% мужчин, участвовавших в опросе, желают, чтобы у их спутников был стабильный заработок.
Вместе с тем, для 92% мужчин 

7 февраля 2017, 05:07
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Ученые: Умеренное голодание увеличит жизнь в полтора раза

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Исследования проводили на 

19 января 2017, 10:20
Ученые обнаружили биологическую причину малоподвижного образа жизни

Ученые обнаружили биологическую причину малоподвижного образа жизни

Американские ученые вместе с аргентинскими специалистами провели лабораторные исследования на грызунах и установили причину малоподвижного образа жизни. На такое поведение оказывает влияние биология и неправильное питание. Низкая активность наблюдается из-за дисфункции дофаминовых рецепторов типа D2.
В ходе своей работы ученые 

30 декабря 2016, 11:45
Ученые: Люди ошибочно принимают дорогую еду за полезную

Ученые: Люди ошибочно принимают дорогую еду за полезную

Американские ученые провели серию исследований с целью определить отношение потребителей к стоимости приобретаемых ими продуктов питания. В итоге оказалось, что в большинстве случаев люди придерживаются ошибочного мнения: дорогое - значит, полезное.
Как установили исследователи, дешевый товар подавляющее большинство граждан считает 

20 декабря 2016, 11:02
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