«Халява» от Минздрава: СМИ узнали о судьбе проекта бесплатных лекарств для всех россиян Как сообщают «Известия», лекарства, отпускаемые в аптеках по врачебному рецепту, могут оказаться бесплатными не только для представителей льготных категорий граждан. Минздрав анализирует соответствующую инициативу и продумывает новую систему обеспечения населения препаратами.

В частности, сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы. Параллельно …