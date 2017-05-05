Минздрав России предложил сделать бесплатными все лекарства, которые отпускаются по рецепту врача. Сейчас на это могут рассчитывать только льготники, а именно: люди с ограниченными возможностями, ветераны войн и дети до трех лет. При этом для них доступен ограниченный перечень препаратов из утверждаемого раз в год списка. В 2017 году он пополнился инсулином, бромгексином, пирацетамом и фенобарбиталом. Новый, пилотный, проект, по данным «Известий», может стартовать в 2018 году. На его реализацию потребуется около 500 миллиардов рублей в год. Эксперты отмечают, что условия данного эксперимента, скорее всего, будут ограниченными - бесплатные лекарства будут полагаться не всем гражданам, а только тем, кто ведет здоровый образ жизни и проходит диспансеризацию.
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