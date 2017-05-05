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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

«Халява» от Минздрава: СМИ узнали о судьбе проекта бесплатных лекарств для всех россиян

«Халява» от Минздрава: СМИ узнали о судьбе проекта бесплатных лекарств для всех россиян

Как сообщают «Известия», лекарства, отпускаемые в аптеках по врачебному рецепту, могут оказаться бесплатными не только для представителей льготных категорий граждан. Минздрав анализирует соответствующую инициативу и продумывает новую систему обеспечения населения препаратами.
В частности, сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы. Параллельно 

5 мая 2017, 11:11
30 миллионов за антиконкурентные соглашения: последствия скандала в областном минздраве

30 миллионов за антиконкурентные соглашения: последствия скандала в областном минздраве

Самарское управление Федеральной антимопольной службы выписало один из крупнейших штрафов в истории регионального рынка. Ведомство признало фирмы «Современные медицинские технологии» и «Медсимвол» виновными в совершении административных правонарушений и назначило им наказание в размер 26,3 млн и 4,2 млн рублей соответственно. 
24 апреля 2017, 04:56
Смертельная тенденция - антибиотики теряют свою силу

Смертельная тенденция - антибиотики теряют свою силу

Смертельная  тенденция. Врачи всего мира говорят о растущей устойчивости микробов к антибиотикам, продлившим среднюю продолжительность жизни людей на 20 лет. Это чревато тем, что многие инфекционные заболевания могут стать неизлечимыми.
Почти 70 лет антибиотики считались  панацеей от многих инфекционных заболеваний. 

20 апреля 2017, 12:32
Безработных и фрилансеров лишат бесплатного полиса ОМС?

Безработных и фрилансеров лишат бесплатного полиса ОМС?

Минздрав подготовил законопроект о лишении безработных и самозанятых россиян бесплатного полиса обязательного медицинского страхования. Данным категориям граждан будет полагаться только безвозмездная скорая помощь, полис предложат оформлять по цене 20 тысяч рублей в год. Сейчас по закону страховые взносы на ОМС 

12 апреля 2017, 03:19
СМИ узнали об идее Минздрава лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС

СМИ узнали об идее Минздрава лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС

Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования могут лишить безработных и самозанятых россиян бесплатного обслуживания по полисам ОМС. Об этом сегодня рассказывают «Известия».
По сведениям издания, такое предложение есть в одном из последних докладов министерства. В свою очередь, специалисты Минздрава подтвердили, 

12 апреля 2017, 10:21
Во Владивостоке ученые создали уникальный иммунный препарат

Во Владивостоке ученые создали уникальный иммунный препарат

Ученые из Владивостока заявили о создании уникального препарата, который может бороться с разными опухолями и инфекциями. В основу нового соединения, эффективно повышающего иммунитет людей, были положены морские иглокожие — кукумарии, более известные как морской огурец.
Как объясняют исследователи, кукумарии имеют 

6 февраля 2017, 10:26
ФАС примет меры против чрезмерного повышения цен на лекарства

ФАС примет меры против чрезмерного повышения цен на лекарства

В России сильно завышены цены на дорогие лекарства, к такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство обнаружило почти 100 позиций дорогостоящих препаратов, торговая наценка на которые достигала нескольких десятков процентов. Речь идет о лекарствах, предназначенных для лечения ВИЧ, гепатитов 

17 января 2017, 03:31
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