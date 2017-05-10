Самые доступные по цене лекарства, входящие в список жизненно необходимых, вырастут в цене примерно на 15%. Это может случиться уже в начале 2018-го, когда правительство одобрит новый порядок ценообразования в данной сфере.
Расценки, по всей видимости, будут устанавливать в соответствии с ситуацией на рынке. Речь идет в первую очередь о препаратах стоимостью до 50 рублей. Производителям невыгодно их выпускать, так как повышать цену темпами выше уровня инфляции они не имеют права, а сам процесс производства дорожает день ото дня. Бизнесмены уже не раз предрекали исчезновение таких лекарств с рынка. В феврале прошлого года с производства уже были сняты 197 подобных препаратов.
При этом эксперты обращают внимание покупателей на то, что набирать оптом и впрок любые лекарственные средства опасно. У многих из них срок годности не превышает трех -пяти лет.
|
Все лекарства по рецепту могут стать бесплатными
|
5 мая 2017, 12:50
|
«Халява» от Минздрава: СМИ узнали о судьбе проекта бесплатных лекарств для всех россиян
Как сообщают «Известия», лекарства, отпускаемые в аптеках по врачебному рецепту, могут оказаться бесплатными не только для представителей льготных категорий граждан. Минздрав анализирует соответствующую инициативу и продумывает новую систему обеспечения населения препаратами.
|
5 мая 2017, 11:11
|
8 марок изменили ценники в России во второй половине апреля
Эксперты «Автостата» определили, какие автопроизводители, реализующие свои транспортные средства в РФ, изменили стоимость продукции. По данным аналитического агентства, 8 марок пересмотрели прайсы во второй половине апреля.
|
2 мая 2017, 05:14
|
Кто угрожает врачам самарской «скорой»?
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи. В Самаре работают 46 бригад врачей, которые каждый день спасают жизни горожан. При этом, нередко они сами рискуют своим здоровьем, сталкиваясь с враждебно настроенными пациентами и их родственниками.
|
28 апреля 2017, 06:10
|
Виноваты овощи: почему растет инфляция?
|
28 апреля 2017, 11:11
|
Когда в России взлетят цены на жилье?
|
26 апреля 2017, 12:12
|
Смертельная тенденция - антибиотики теряют свою силу
Смертельная тенденция. Врачи всего мира говорят о растущей устойчивости микробов к антибиотикам, продлившим среднюю продолжительность жизни людей на 20 лет. Это чревато тем, что многие инфекционные заболевания могут стать неизлечимыми.
|
20 апреля 2017, 12:32
|
В России не смогли установить минимальную цену пива
Федеральная антимонопольная служба России отказалась вводить минимальные цены на пиво. Ранее в ведомстве полагали, что отсутствие данного показателя плохо сказывается на продажах, кроме того, минимум может привести к созданию условий для «обеления» пивного рынка страны. Между тем многие эксперты посчитали …
|
19 апреля 2017, 01:52
|
В Самарской области могут появиться маковые поля для производства лекарств
Минпромторг России подготовил законопроект, который легализует производство наркосодержащих растений на территории страны. Ведомство предлагает разрешить выращивание мака исключительно для создания лекарств. Сейчас все наркотические препараты в России изготавливаются только из импортного сырья, закупаемого за валюту. В стране зарегистрированы 13 опийных …
|
10 апреля 2017, 02:12
|
Во Владивостоке ученые создали уникальный иммунный препарат
Ученые из Владивостока заявили о создании уникального препарата, который может бороться с разными опухолями и инфекциями. В основу нового соединения, эффективно повышающего иммунитет людей, были положены морские иглокожие — кукумарии, более известные как морской огурец.
|
6 февраля 2017, 10:26