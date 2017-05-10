Все лекарства по рецепту могут стать бесплатными Минздрав России предложил сделать бесплатными все лекарства, которые отпускаются по рецепту врача. Сейчас на это могут рассчитывать только льготники, а именно: люди с ограниченными возможностями, ветераны войн и дети до трех лет. При этом для них доступен ограниченный перечень препаратов …