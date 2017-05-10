8
00
52
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   8888888  8888888888   .d8888b.                  8888888b.            
 d88P  Y88b    888    888         d88P  Y88b                 888  "Y88b           
 888           888    888         888                        888    888           
 888d888b.     888    8888888     888d888b.   888  888  888  888    888   .d88888 
 888P "Y88b    888    888         888P "Y88b  888  888  888  888    888  d88" 888 
 888    888    888    888         888    888  888  888  888  888    888  888  888 
 Y88b  d88P    888    888         Y88b  d88P  Y88b 888 d88P  888  .d88P  Y88b 888 
  "Y8888P"   8888888  8888888888   "Y8888P"    "Y8888888P"   8888888P"    "Y88888 
                                                                              888 
                                                                              888 
                                                                              888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Все лекарства по рецепту могут стать бесплатными

Все лекарства по рецепту могут стать бесплатными

Минздрав России предложил сделать бесплатными все лекарства, которые отпускаются по рецепту врача. Сейчас на это могут рассчитывать только льготники, а именно: люди с ограниченными возможностями, ветераны войн и дети до трех лет. При этом для них доступен ограниченный перечень препаратов 

5 мая 2017, 12:50
«Халява» от Минздрава: СМИ узнали о судьбе проекта бесплатных лекарств для всех россиян

«Халява» от Минздрава: СМИ узнали о судьбе проекта бесплатных лекарств для всех россиян

Как сообщают «Известия», лекарства, отпускаемые в аптеках по врачебному рецепту, могут оказаться бесплатными не только для представителей льготных категорий граждан. Минздрав анализирует соответствующую инициативу и продумывает новую систему обеспечения населения препаратами.
В частности, сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы. Параллельно 

5 мая 2017, 11:11
8 марок изменили ценники в России во второй половине апреля

8 марок изменили ценники в России во второй половине апреля

Эксперты «Автостата» определили, какие автопроизводители, реализующие свои транспортные средства в РФ, изменили стоимость продукции. По данным аналитического агентства, 8 марок пересмотрели прайсы во второй половине апреля.
Изменения коснулись отдельных моделей, а не брендов в целом. Например, Chevrolet Niva прибавила в 

2 мая 2017, 05:14
Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи. В Самаре работают 46 бригад врачей, которые каждый день спасают жизни горожан. При этом, нередко они сами рискуют своим здоровьем, сталкиваясь с враждебно настроенными пациентами и их родственниками.
Здесь не знают 

28 апреля 2017, 06:10
Виноваты овощи: почему растет инфляция?

Виноваты овощи: почему растет инфляция?

Инфляция по итогам апреля может быть выше, чем 4,2%. Об этом сегодня пишут федеральные СМИ со ссылкой на  главу Минэкономразвития Максима Орешкина. Правда, происходящий сейчас рост он назвал временным. По данным министра, это связано «в первую очередь с динамикой цен 

28 апреля 2017, 11:11
Когда в России взлетят цены на жилье?

Когда в России взлетят цены на жилье?

Реального влияния на рынок недвижимости в РФ снос пятиэтажек не окажет. Так заявил в интервью «Российской газете» глава Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов. Тем не менее, в ближайшее время не следует ждать падения цен на заветные квадраты. По словам 

26 апреля 2017, 12:12
Смертельная тенденция - антибиотики теряют свою силу

Смертельная тенденция - антибиотики теряют свою силу

Смертельная  тенденция. Врачи всего мира говорят о растущей устойчивости микробов к антибиотикам, продлившим среднюю продолжительность жизни людей на 20 лет. Это чревато тем, что многие инфекционные заболевания могут стать неизлечимыми.
Почти 70 лет антибиотики считались  панацеей от многих инфекционных заболеваний. 

20 апреля 2017, 12:32
В России не смогли установить минимальную цену пива

В России не смогли установить минимальную цену пива

Федеральная антимонопольная служба России отказалась вводить минимальные цены на пиво. Ранее в ведомстве полагали, что отсутствие данного показателя плохо сказывается на продажах, кроме того, минимум может привести к созданию условий для «обеления» пивного рынка страны. Между тем многие эксперты посчитали 

19 апреля 2017, 01:52
В Самарской области могут появиться маковые поля для производства лекарств

В Самарской области могут появиться маковые поля для производства лекарств

Минпромторг России подготовил законопроект, который легализует производство наркосодержащих растений на территории страны. Ведомство предлагает разрешить выращивание мака исключительно для создания лекарств. Сейчас все наркотические препараты в России изготавливаются только из импортного сырья, закупаемого за валюту. В стране зарегистрированы 13 опийных 

10 апреля 2017, 02:12
Во Владивостоке ученые создали уникальный иммунный препарат

Во Владивостоке ученые создали уникальный иммунный препарат

Ученые из Владивостока заявили о создании уникального препарата, который может бороться с разными опухолями и инфекциями. В основу нового соединения, эффективно повышающего иммунитет людей, были положены морские иглокожие — кукумарии, более известные как морской огурец.
Как объясняют исследователи, кукумарии имеют 

6 февраля 2017, 10:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна