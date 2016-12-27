Ученые прогнозируют в недалеком будущем исчезновение гепардов с лица Земли. Зоологическое общество Лондона и Общество по охране дикой природы осуществили исследование, в процессе которого установили, что на нашей планете остается 7-10 тысяч особей. Популяция азиатских и африканских гепардов на Земле уменьшилась на 70-90%, а ареал их обитания сократился на 98%.
Хищники не могут вести полноценную жизнь из-за гигантских масштабов современного строительства. Большая часть гепардов обитает в заповедниках, но там их размножение идет медленно, говорит британский зоолог Сара Дюран. По словам специалиста, серьезную опасность для редких животных представляет браконьерство.
За последние 10 лет популяция в Зимбабве сократилась с 1 200 до 170 особей. Такое стремительное уменьшение численности хищников закончится их полным исчезновением.
Если сегодняшние темпы сохранятся, то уже через 5-10 лет популяция гепардов уменьшится в два раза. А еще через некоторое время на Земле не будет ни одного представителя этого семейства кошачьих, которые считаются самыми быстрыми животными в мире.
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