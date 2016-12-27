Ученые: Строгие диеты могут стать причиной алкогольной зависимости Американские ученые определили связь между строгими диетами и склонностью людей к алкоголизму. Она была установлена в результате десятилетних исследований с участием 1300 добровольцев. По словам специалистов, человек, потребляющий менее 900 калорий в день, на 30% быстрее получает алкогольную зависимость.

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