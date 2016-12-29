По утверждению ученых, астероид Таутатис длиной более пяти километров мчится к Земле. Вес гигантского космического объекта составляет порядка 50 миллиардов тонн. Небесное тело несется в направлении нашей планеты со скоростью 16 километров в секунду.
Максимальное сближение с Землей должно произойти сегодня, 29 декабря. Ученые называют этот астероид «потенциально опасным». Впрочем, данный статус получают все объекты, подходящие к Земле на расстояние, превышающее дистанцию до Луны менее чем в двадцать раз.
Эксперты уверены, что астероид-гигант не столкнется с Землей. В свою очередь, астрономы получат очередную возможность понаблюдать необычные вращения небесного тела, которое напоминает по форме орех арахиса.
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