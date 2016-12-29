7
40
20
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые рассказали, когда на Земле случится экологическая катастрофа

Ученые рассказали, когда на Земле случится экологическая катастрофа

Американские ученые из Флориды прогнозируют в недалеком будущем масштабную экологическую катастрофу из-за глобального потепления. Рост температуры на один градус по Цельсию уже повлек за собой серьезные изменения в климате, а также в физиологии живых организмов. Об очередном исследовании рассказывается на 

29 декабря 2016, 01:59
Самарские ученые изобрели съедобную упаковку для еды

Самарские ученые изобрели съедобную упаковку для еды

Самарские ученые изобрели съедобную пленку для упаковки еды для космонавтов, сообщила пресс-служба государственного технического университета. Разработка уникального материала продолжалась два с половиной года. В мировой практике попытки создания подобной упаковки завершались изобретением условно съедобного продукта. Причем аналоги состоят не только 

29 декабря 2016, 12:47
Ученые установили, что лидерские качества передаются по наследству

Ученые установили, что лидерские качества передаются по наследству

Группа ученых из Соединенных Штатов установила, что лидерские качества передаются по наследству. Такой вывод был сделан в результате эксперимента, в котором участвовали поднявшиеся по карьерной лестнице люди с ярко выраженными организаторскими способностями.
Итоги исследований показали, что все участники имеют в 

29 декабря 2016, 11:48
В России запустят пилотный проект биобанка органов и тканей

В России запустят пилотный проект биобанка органов и тканей

В 2017 году в России стартует пилотный проект по созданию биобанка тканей и органов. Об этом информирует представитель направления «Биомедицина» программы HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.
По словам ученого, в 2017-м банки начнут функционировать в пяти российских регионах. 

29 декабря 2016, 09:49
Ученые признали январь самым смертоносным месяцем года

Ученые признали январь самым смертоносным месяцем года

Коллектив австралийских ученых провел ряд различных исследований и установил, что наиболее смертоносным месяцем в году является январь. Именно в первый месяц наступившего года умирает больше всего людей. Информацию об этом распространили зарубежные СМИ.
Как выяснили ученые, связано это с тем, 

29 декабря 2016, 09:37
Ученые NASA обнаружили следы подземного океана на спутнике Плутона

Ученые NASA обнаружили следы подземного океана на спутнике Плутона

Американские ученые NASA при помощи космического аппарата New Horizons обнаружили следы подземного океана на спутнике планеты Плутон. По их оценкам, на Хароне океан замерз много миллиардов лет назад. Пролетая над поверхностью планеты, зонд зафиксировал рвы глубиной 5 км, а также 

28 декабря 2016, 12:03
Ученые открыли параметры орбиты новой планеты Солнечной системы

Ученые открыли параметры орбиты новой планеты Солнечной системы

По утверждению ученых из американского Йельского университета, таинственный темный гигант «Планета Икс», находящийся на окраинах Солнечной системы, вполне может оказаться реальным небесным телом. Астрономы смогли рассчитать предположительную орбиту девятой планеты по возмущениям, которые она создает в движении мелких тел пояса 

27 декабря 2016, 11:43
Ученые: столкновение с таинственной Нибиру станет причиной конца света

Ученые: столкновение с таинственной Нибиру станет причиной конца света

О возможном столкновении Земли с таинственной планетой Нибиру в ближайшее время заявил ряд ученых. Они говорят, что это событие повлечет гибель всего человечества и окажется причиной конца света. Впрочем, существование такой планеты до сих пор научно не подтверждено.
Как говорят 

23 декабря 2016, 05:14
Российские ученые: Защита Земли от астероидов обойдется в 5,6 миллиарда долларов

Российские ученые: Защита Земли от астероидов обойдется в 5,6 миллиарда долларов

Ученые из Российского центра планетарной защиты создали систему, которая убережет Землю от астероидов с помощью ядерных взрывов. Об этом рассказал гендиректор ЦПЗ Анатолий Зайцев.
Для создания системы потребуется $5,6 млрд, а на реализацию проекта уйдет 7 лет. Защитная система будет 

21 декабря 2016, 11:47
Испанские ученые разгадали происхождение жизни на Земле

Испанские ученые разгадали происхождение жизни на Земле

Ученые из Испанского Национального исследовательского совета установили, что метеориты являются причиной появления жизни на Земле. Они нашли минералы углеродистых хондритов, которые способны синтезировать сложные органические соединения в присутствии воды и формамида. Все живое на нашей планете могло зародиться именно из-за 

16 декабря 2016, 09:28
Назван размер взорвавшегося над Хакасией метеорита

Назван размер взорвавшегося над Хакасией метеорита

Ученый из Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт утверждает, что диаметр упавшего во вторник в Хакасии метеорита составил 15 метров. «Саянский» метеорит сгорел в атмосфере или взорвался, но столкновения с Землей не произошло.

Как поясняет Эйсмонт, подобные метеориты не представляют особой угрозы 

7 декабря 2016, 09:50
Россияне в декабре смогут наблюдать два звездопада

Россияне в декабре смогут наблюдать два звездопада

В декабре россияне смогут в очередной раз наблюдать мощные метеорные потоки. Как напоминают специалисты Московского планетария, 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, придет астрономическая зима, которая будет длиться до весеннего равноденствия.
Всего жители разных регионов нашей страны смогут увидеть два 

29 ноября 2016, 11:34
Опасный астероид пролетел мимо Земли на минимальном расстоянии

Опасный астероид пролетел мимо Земли на минимальном расстоянии

Большой астероид пронесся мимо Земли, сообщается на сайте системы космического контроля Scout, созданной учеными NASA. Телескоп на Гавайях еще несколько дней назад зафиксировал объект 2016 UR36 диаметром от 5 до 25 метров. Как утверждают аналитики, существовала вероятность его столкновения с 

31 октября 2016, 12:17
Российские ученые будут отслеживать астероиды, приближающиеся к Земле

Российские ученые будут отслеживать астероиды, приближающиеся к Земле

В совете РАН по космосу рассказали о проекте создания системы мониторинга небесных тел, направляющихся к Земле. В 2017-м стартуют научно-исследовательские работы «Система обнаружения дневных астероидов» (СОДА) и «СОДА-обнаружение». Они дадут ученым возможность определять космические объекты диаметром более 10 м за 

27 октября 2016, 09:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна