Ученые признали январь самым смертоносным месяцем года Коллектив австралийских ученых провел ряд различных исследований и установил, что наиболее смертоносным месяцем в году является январь. Именно в первый месяц наступившего года умирает больше всего людей. Информацию об этом распространили зарубежные СМИ.

Как выяснили ученые, связано это с тем, …