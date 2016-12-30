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Ученые обнаружили биологическую причину ведения малоподвижного образа жизни

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Американские ученые вместе с аргентинскими специалистами провели лабораторные исследования на грызунах и установили причину малоподвижного образа жизни. На такое поведение оказывает влияние биология и неправильное питание. Низкая активность наблюдается из-за дисфункции дофаминовых рецепторов типа D2.
В ходе своей работы ученые 

30 декабря 2016, 11:45
Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения

Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения

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Сначала ученые отмечают уменьшение кровяного 

30 декабря 2016, 10:47
Ученые установили, что микробы кишечника могут влиять на настроение

Ученые установили, что микробы кишечника могут влиять на настроение

Ученые установили прямую зависимость между состоянием микрофлоры кишечника и настроением человека. Открытие сделали английские и испанские специалисты в результате продолжительных исследований, сообщает издание PLoS One.
Непосредственное воздействие на гормон человеческого мозга серотонин, который отвечает за настроение, оказывают рецепторы под кодовым 

30 декабря 2016, 09:52
Ученые: Гигантский астероид мчится к Земле на огромной скорости

Ученые: Гигантский астероид мчится к Земле на огромной скорости

По утверждению ученых, астероид Таутатис длиной более пяти километров мчится к Земле. Вес гигантского космического объекта составляет порядка 50 миллиардов тонн. Небесное тело несется в направлении нашей планеты со скоростью 16 километров в секунду.
Максимальное сближение с Землей должно произойти 

29 декабря 2016, 03:34
Ученые рассказали, когда на Земле случится экологическая катастрофа

Ученые рассказали, когда на Земле случится экологическая катастрофа

Американские ученые из Флориды прогнозируют в недалеком будущем масштабную экологическую катастрофу из-за глобального потепления. Рост температуры на один градус по Цельсию уже повлек за собой серьезные изменения в климате, а также в физиологии живых организмов. Об очередном исследовании рассказывается на 

29 декабря 2016, 01:59
Ученые установили, что лидерские качества передаются по наследству

Ученые установили, что лидерские качества передаются по наследству

Группа ученых из Соединенных Штатов установила, что лидерские качества передаются по наследству. Такой вывод был сделан в результате эксперимента, в котором участвовали поднявшиеся по карьерной лестнице люди с ярко выраженными организаторскими способностями.
Итоги исследований показали, что все участники имеют в 

29 декабря 2016, 11:48
В России запустят пилотный проект биобанка органов и тканей

В России запустят пилотный проект биобанка органов и тканей

В 2017 году в России стартует пилотный проект по созданию биобанка тканей и органов. Об этом информирует представитель направления «Биомедицина» программы HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.
По словам ученого, в 2017-м банки начнут функционировать в пяти российских регионах. 

29 декабря 2016, 09:49
В Тольятти парень сделал девушке брачное предложение, подложив кольцо в пиццу (есть видео)

В Тольятти парень сделал девушке брачное предложение, подложив кольцо в пиццу (есть видео)

Курьёзный случай произошел в Тольятти 15 декабря, видеозапись появилась в соцсетях.
 
«Он попросил одного из пиццамейкеров запечь кольцо в пиццу и, когда девушка обнаружила необычную "начинку", парень пошел в комнату для персонала, где его уже дожидался саксофонист и букет 
24 декабря 2016, 04:25
Ученые выяснили, зачем вообще нужен секс

Ученые выяснили, зачем вообще нужен секс

Шотландские ученые установили, что секс нужен людям не только для продолжения рода, но и для более успешного противостояния паразитам. Такой вывод сделали специалисты Стерлингского университета после проведения серии экспериментов с использованием рачков-дафний.
Ученые задались целью узнать, почему большинство живых организмов 

22 декабря 2016, 04:50
Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство кофе

Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство кофе

Употребление кофе на непродолжительное время стимулирует работу малых кровеносных сосудов. Об этом рассказали ученые из расположенного в японской префектуре Окинава университета University of the Ryukyus после исследований с участием 27 человек от 22 до 30 лет.
На протяжении нескольких дней 

22 декабря 2016, 02:07
Испанские ученые запускают виртуальные секс-кинотеатры с роботами

Испанские ученые запускают виртуальные секс-кинотеатры с роботами

Испанские ученые собираются создать технологию, которая даст возможность не только смотреть эротику и порно в кинотеатрах, но и принимать активное участие в действии. О своих планах сотрудники Университета Валенсии рассказали на лондонской конференции «Любовь и секс с роботами».
В кинозалах 

22 декабря 2016, 10:14
Ученые посчитали, сколько раз в день женщины думают о сексе

Ученые посчитали, сколько раз в день женщины думают о сексе

В современном обществе принято считать, что мысли представителей сильного пола практически всегда заняты сексом, а женщины чаще размышляют о романтике.

В преддверии Нового года американские ученые опровергли это утверждение, обнаружив, что женщины задумываются о сексе всего в два раза реже мужчин. 

В исследовании 

20 декабря 2016, 10:10
Ученые выяснили, чем кофе полезен для пожилых людей

Ученые выяснили, чем кофе полезен для пожилых людей

Ученые из Университета Висконсин-Милуоки утверждают, что ежедневное употребление двух чашек кофе в день снижает риск появления старческого слабоумия на 36%. Такой вывод сделали американские специалисты в ходе 10-летних исследований состояния здоровья 6,5 тысяч женщин старше 65 лет. Об этом сообщает 

9 декабря 2016, 11:11
Ученые установили, почему людям не уснуть после выпитой чашки кофе

Ученые установили, почему людям не уснуть после выпитой чашки кофе

Американские ученые из Северо-Западного университета и медицинской школы Фейнберг в Чикаго рассказали, что воздействие кофе на организм определяется генами человека. Результаты исследования, в котором участвовали 10 тысяч жителей Европы, приведены на страницах издания Human Molecular Genetics.
Ученые обращают внимание, что 

24 октября 2016, 02:19
Ученые: Привычка пить кофе каждый день уменьшает риск слабоумия

Ученые: Привычка пить кофе каждый день уменьшает риск слабоумия

Ученые говорят, что привычка пить кофе ежедневно уменьшает вероятность возникновения слабоумия на 36%. Кофеин способен блокировать ряд рецепторов, тормозящих мозговую деятельность. Такой вывод сделали специалисты из Соединенных Штатов после десятилетних экспериментов.
На протяжении долгого времени ученые анализировали работу мозга у 

5 октября 2016, 12:24
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