Американские ученые из Научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас осуществили ряд исследований с целью определить влияние кофе на мужскую половую активность. В итоге они установили, что кофеин обеспечивает приток крови к половым органам у представителей сильной половины человечества.
Как уверяют ученые после проведенных экспериментов, если мужчины станут пить 2-3 чашки кофе в день, то это повысит их потенцию. При этом было отмечено, что у каждой супружеской четы любителей бодрящего напитка наблюдается повышенная сексуальная активность.
Специалисты с удивлением констатировали, что чаще подобный эффект от употребления кофе наблюдается у мужчин, которые имеют избыточный вес. Исследования в данном направлении будут продолжены.
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