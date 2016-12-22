Шотландские ученые установили, что секс нужен людям не только для продолжения рода, но и для более успешного противостояния паразитам. Такой вывод сделали специалисты Стерлингского университета после проведения серии экспериментов с использованием рачков-дафний.
Ученые задались целью узнать, почему большинство живых организмов используют для репродукции именно половое размножение. Взятые для исследований ракообразные имеют возможность продолжать род как половым путем, так и бесполым, а именно - клонированием.
В зависимости от способа репродукции подопытных рачков-дафний поделили на две группы, у каждой из которых проанализировали сопротивляемость микробу Pasteuria ramosa. Водяные блохи, образовавшиеся половым путем, получились в два раза устойчивее к воздействию паразитов и микробов, чем особи из другой группы.
Ученые отмечают, что секс не только сопровождается получением удовольствия и дает возможность продолжить род, но и помогает бороться с инфекциями.
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