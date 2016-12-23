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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Ученые рассказали, какие морепродукты продлевают жизнь

Ученые рассказали, какие морепродукты продлевают жизнь

Содержащиеся в морепродуктах жирные кислоты омега-3 продлевают жизнь человека. Ученые Гарвардского университета в результате серии экспериментов с участием нескольких тысяч добровольцев установили, что при этом на треть уменьшается вероятность инсульта, а также на 35% снижается риск появления проблем с сердцем 

23 декабря 2016, 09:55
Ученые: мозг человека развивается активно до 30 лет

Ученые: мозг человека развивается активно до 30 лет

Ученые из Гарвардского университета установили, что человек достигает умственной зрелости к 30-летнему возрасту. Несмотря на то, что зрелыми людей принято считать уже по достижении 20-летнего возраста, мозг еще десять лет после этого продолжает активно развиваться.
Как определили ученые, развитие областей 

23 декабря 2016, 09:29
Ученые выяснили, зачем вообще нужен секс

Ученые выяснили, зачем вообще нужен секс

Шотландские ученые установили, что секс нужен людям не только для продолжения рода, но и для более успешного противостояния паразитам. Такой вывод сделали специалисты Стерлингского университета после проведения серии экспериментов с использованием рачков-дафний.
Ученые задались целью узнать, почему большинство живых организмов 

22 декабря 2016, 04:50
Ученые: Мужской мозг стареет быстрее женского

Ученые: Мужской мозг стареет быстрее женского

Венгерские ученые из Университета Сегеда выяснили, что мужской мозг стареет и уменьшается в объеме быстрее женского. Это стало известно в результате исследований со сканированием мозга 103 взрослых здоровых участников - 53 мужчин и 50 женщин, средний возраст которых был 32 

22 декабря 2016, 04:04
Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство кофе

Ученые обнаружили неожиданное полезное свойство кофе

Употребление кофе на непродолжительное время стимулирует работу малых кровеносных сосудов. Об этом рассказали ученые из расположенного в японской префектуре Окинава университета University of the Ryukyus после исследований с участием 27 человек от 22 до 30 лет.
На протяжении нескольких дней 

22 декабря 2016, 02:07
В Самаре 60% работников останутся без новогоднего корпоратива

В Самаре 60% работников останутся без новогоднего корпоратива

Почти 60 процентов сотрудников самарских компаний останутся в этому году без новогоднего корпоратива, выяснили исследователи портала «Зарплата.ру». Для сравнения: в 2011 году без новогодней вечеринки остались только 20 процентов самарских работников.

Самый популярный вариант организации праздничного вечера среди тех, у кого 

14 декабря 2016, 12:25
Ученые: Уход за детьми и стариками приводит к депрессии

Ученые: Уход за детьми и стариками приводит к депрессии

Американские ученые установили, что депрессия чаще появляется у тех людей, которые ухаживают за детьми или пожилыми людьми. Свои выводы эксперты сделали по результатам исследования с участием 60 000 человек в возрасте от 18 до 64 лет.
Проанализировав психологическое состояние пациентов, 

14 декабря 2016, 11:48
Ученые объяснили, почему «жаворонкам» не стоит работать по ночам

Ученые объяснили, почему «жаворонкам» не стоит работать по ночам

Российские и британские ученые в ходе совместного эксперимента выяснили, что людям-«жаворонкам» не стоит выполнять ночью задачи, требующие внимания и концентрации. При этом «совы» отлично справятся с выполнением сложных заданий в темное время суток.
В исследовании участвовали 26 человек с разными 

13 декабря 2016, 09:31
Ученые: Ночной график работы увеличивает риск развития рака

Ученые: Ночной график работы увеличивает риск развития рака

Канадские ученые из Университета Квебека установили, что работа ночью увеличивает риск появления раковых заболеваний. У тех, кто трудится в темное время суток, подавляется гормон мелатонин, регулирующий режим бодрствования и сна. При этом в человеческом организме происходят сбои, которые вызывают развитие 

5 декабря 2016, 03:36
Ученые: Йогурт помогает бороться со стрессом

Ученые: Йогурт помогает бороться со стрессом

Американские ученые из Миссурийского университета выяснили, что йогурты помогают избавиться от стресса и депрессии. В ходе эксперимента оказалось, что пробиотики не только улучшают пищеварение, но и положительно влияют на реакции нервной системы.

Основной целью работы было определение зависимости реакции центральной нервной 

22 ноября 2016, 05:10
Ученые рассказали, как избавиться от снов о работе

Ученые рассказали, как избавиться от снов о работе

Американские ученые из Чикагского университета объяснили, как избавиться от снов о проблемах на работе. Психологи рекомендуют переключить внимание на хобби или отдых. Об этом информирует портал planet-today.
Как говорят ученые, трудовой процесс может вызвать истощение организма на подсознательном уровне, что 

22 ноября 2016, 09:31
Ученые выяснили, как стресс и тревога влияют на расходы

Ученые выяснили, как стресс и тревога влияют на расходы

Ученые из США определили, что стресс и напряженное состояние заставляют людей экономнее относиться к расходу денег. Они раздали участникам эксперимента по 250 долларов и проанализировали их траты. Оказалось, что в стрессовой ситуации люди более разумно расходуют средства.

Секрет кроется в гормоне 

15 ноября 2016, 03:39
Ученые: Одиночество может стать причиной стресса у женщин

Ученые: Одиночество может стать причиной стресса у женщин

Ученые Университета Калгари выяснили, что одиночество вызывает у женщин сильнейший стресс. К таким выводам эксперты пришли после серии экспериментов с участием мышей. Результаты исследований планируется применить для создания новых методов антистрессовой терапии.

Исследователи решили детально выяснить причины и следствия появления стресса у 

12 октября 2016, 10:46
Детские психологические травмы сокращают жизнь и приближают старость

Детские психологические травмы сокращают жизнь и приближают старость

Ученые из Университета Британской Колумбии установили, что стрессовые ситуации в детском возрасте влияют на продолжительность жизни человека. Из-за тяжелой социальной обстановки в детстве укорачиваются теломеры в ДНК, что провоцирует раннее старение организма.
В перечень негативных проявлений входят социальные проблемы, всякого рода насилие, 

4 октября 2016, 02:23
Ученые установили, мужчины каких профессий самые неутомимые в сексе

Ученые установили, мужчины каких профессий самые неутомимые в сексе

Американские ученые в ходе исследования установили, связана ли профессия мужчины с его возможностями в сексе. Самыми страстными любовниками оказались представители сильного пола, работающие в строительстве и на производстве. Они удовлетворяют 20% женщин.
В исследованиях были задействованы 800 женщин. Ученые поинтересовались, 

13 сентября 2016, 07:44
Ученые назвали профессии, которые убивают людей чаще всего

Ученые назвали профессии, которые убивают людей чаще всего

Обнародован список самых опасных профессий, которые убивают людей. Его составили американские ученые.
По утверждению исследователей, большая часть офисных и административных работников отводит крайне мало времени на физическую активность. Ученые проанализировали истории болезней свыше 5000 человек и определили, что чаще всего 

11 июля 2016, 01:20
Ученые определили самую вредную для человека профессию

Ученые определили самую вредную для человека профессию

Испанские исследователи установили, какой именно профессиональный род деятельности можно считать самым вредным для здоровья человека. О своих выводах рассказали специалисты университета Саламанки. Как выяснилось, хуже всего отражается на здоровье и сильнее других сокращает жизнь профессия грузчика.
В процессе исследования специалисты 

15 апреля 2016, 04:09
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