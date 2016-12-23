Больше других стрессу на работе подвергаются менеджеры среднего звена. Ученые из Колумбийского университета в ходе экспериментов с участием 22 тысяч человек установили у 18% таких сотрудников явные признаки депрессии.
Добровольцев ученые разделили на три группы, в которых были руководители и владельцы компаний, руководители среднего звена, а также рядовые сотрудники. Представители второй категории оказались подвержены стрессу больше других.
У простых сотрудников подобные симптомы оказались лишь в 12% случаев. При этом у 11 процентов руководителей и хозяев предприятий было отмечено депрессивное состояние.
Данные результаты объясняются тем, что на менеджерах ежедневно лежит большая ответственность и вместе с тем высокая производственная нагрузка. Кроме того, именно они чаще всего оказываются в центре конфликтов. Исследования в этом направлении ученые собираются продолжить.
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