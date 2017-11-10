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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 ноября 2017г 
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NASA вместе с Uber запустят летающее такси к 2020 году

Корпорация Uber совместно с американским космическим ведомством NASA собирается создать «летающее такси». Согласно последним планам, тестовые испытания пройдут в 2020 году в Лос-Анджелесе и Дубае.
Транспортные средства, способные перевозить 4 пассажиров, будут иметь функцию вертикального взлета и такой же посадки. 

9 ноября 2017, 10:04
NASA сделало снимки айсберга невероятных размеров

NASA сделало снимки айсберга невероятных размеров

Спутники американского космического агентства NASA получили первые изображения гигантского айсберга, который появился этим летом после раскола ледника Ларсена. Напомним, что в июле от ледника Антарктиды оторвался айсберг невероятных размеров. Его площадь – более 6000 квадратных километров.
Сейчас космическая аппаратура зарегистрировала 

2 октября 2017, 02:19
Штормит: В ночь на 13 сентября на Земле ожидается сильная магнитная буря

Штормит: В ночь на 13 сентября на Земле ожидается сильная магнитная буря

В ночь на 13 сентября на Земле ожидается сильная  магнитная буря, вызванная очередной мощной вспышкой на Солнце. Напомним, светило «лихорадит» начиная с 4 сентября. Сначала фиксировались пики активности среднего класса. Но уже 6 числа случились две вспышки экстра-класса. Одна из 

12 сентября 2017, 01:13
Вторая за неделю мощная вспышка зафиксирована на Солнце

Вторая за неделю мощная вспышка зафиксирована на Солнце

Накануне на Солнце была отмечена вторая за неделю мощная вспышка. Она произошла между 17:00 и 18:00 по московскому времени. Эксперты присвоили ей наивысший класс активности. По мнению специалистов, это событие считается закономерным следствием структурных изменений в солнечной короне.
Сутками ранее 

8 сентября 2017, 12:14
Российские астрономы зафиксировали мощнейшую за 12 лет вспышку на Солнце

Российские астрономы зафиксировали мощнейшую за 12 лет вспышку на Солнце

Отечественные ученые раскрыли подробности мощнейшей вспышки на Солнце за минувшие 12 лет. Об особенностях этого явления рассказали в Физическом институте РАН.
По данным специалистов, гигантской вспышке на поверхности светила предшествовала еще одна, средней силы, произошедшая двумя днями ранее. Исследования говорят 

7 сентября 2017, 09:10
Сайт NASA рухнул во время трансляции «великого» солнечного затмения

Сайт NASA рухнул во время трансляции «великого» солнечного затмения

21 августа прошло солнечное затмение. Возможность наблюдать необычное зрелище получили преимущественно жители Соединенных Штатов.
В других регионах земного шара можно было приобщиться к прямой трансляции на сайте американского космического агентства NASA. Как сообщается, по причине большого числа пользователей интернет-портал рухнул.

22 августа 2017, 12:29
Россияне пропустят самое долгое в истории солнечное затмение

Россияне пропустят самое долгое в истории солнечное затмение

Сотрудники Национальной солнечной обсерватории выступили с заявлением, что 21 августа 2017 года произойдет самое крупное солнечное затмение в истории, сообщают “Известия”.

Отмечается, что именно в этот день Луна заслонит Солнце на полтора часа, а корона светила, по сравнению с предыдущими затмениями, 

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