Ученые американского космического ведомства NASA отметили на поверхности Солнца уникальную плазменную активность. По словам исследователей, это крайне редкое и неоднозначное явление.
Как поясняют специалисты из Соединенных Штатов, они выявили на небесном светиле активную область, вокруг которой находится своеобразная темная нить. Речь идет об облаке заряженных частиц, перемещающихся над солнечной поверхностью под влиянием магнитных сил.
Космическую нить эксперты NAS A увидели на днях. «Всего несколько раз до этого момента мы видели нечто подобное, по форме напоминающее круг», — рассказывают они на официальном портале ведомства.
Черная область, которая находится слева от более яркой части, — это корональная дыра. Ее возникновение на Солнце сильно влияет на космическую погоду и провоцирует магнитные бури на Земле. Последнее открытие NASA в первую очередь характерно своей редкостью. Впрочем, говорят ученые, вполне возможно, что им еще предстоит проникнуть в истинную суть загадочного и не до конца исследованного космического процесса.
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