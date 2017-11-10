Сотрудники Национальной солнечной обсерватории выступили с заявлением, что 21 августа 2017 года произойдет самое крупное солнечное затмение в истории, сообщают “Известия”.

Отмечается, что именно в этот день Луна заслонит Солнце на полтора часа, а корона светила, по сравнению с предыдущими затмениями, …