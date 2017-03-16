Значительно сокращен перечень фруктов из Турции, запрещенных к ввозу в Россию. Соответствующее постановление №1020 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ датирован 9 октября 2016 года. Он размещен на сайте кабмина.

Во вторник, 11 октября, на сайте Правительства Российской Федерации появилось постановление об изменениях …