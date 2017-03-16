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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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16 марта 2017, 11:29
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Ученые выяснили, о чем думают младенцы во сне

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Ученые провели исследования сексуальной активности молодого поколения

Ученые провели исследования сексуальной активности молодого поколения

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16 марта 2017, 07:53
Найденные в Индии останки древнейших растений возрастом 1,6 млрд лет шокировали ученых

Найденные в Индии останки древнейших растений возрастом 1,6 млрд лет шокировали ученых

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Ученые: Предками человека были не обезьяны, а рептилии

Ученые: Предками человека были не обезьяны, а рептилии

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15 марта 2017, 10:20
Российские ученые разработали карту угроз цунами

Российские ученые разработали карту угроз цунами

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15 марта 2017, 09:24
Связи между похудением и стрессом не существует – ученые

Связи между похудением и стрессом не существует – ученые

Известное суждение о том, что депрессия и стресс помогают человеку похудеть, не соответствует действительности. Об этом рассказали ученые из штата Иллинойс.
Как установили специалисты, долгое пребывание в стрессовом состоянии может спровоцировать набор лишнего веса, а вовсе не избавиться от него. 

6 марта 2017, 11:30
Ученые назвали самую нервную в мире профессию

Ученые назвали самую нервную в мире профессию

Больше других стрессу на работе подвергаются менеджеры среднего звена. Ученые из Колумбийского университета в ходе экспериментов с участием 22 тысяч человек установили у 18% таких сотрудников явные признаки депрессии.
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23 декабря 2016, 10:58
Ученые назвали фрукт, способный побороть рак

Ученые назвали фрукт, способный побороть рак

Ученые из Университета Техаса установили, что экзотический фрукт манго имеет редкие свойства и может бороться с онкологическими заболеваниями. Употребление манго может спасти пациентов от рака кишечника и груди. Особенность фрукта в том, что он содержит вещества группы полифенолов, к влиянию 

5 декабря 2016, 09:34
Ученые: Йогурт помогает бороться со стрессом

Ученые: Йогурт помогает бороться со стрессом

Американские ученые из Миссурийского университета выяснили, что йогурты помогают избавиться от стресса и депрессии. В ходе эксперимента оказалось, что пробиотики не только улучшают пищеварение, но и положительно влияют на реакции нервной системы.

Основной целью работы было определение зависимости реакции центральной нервной 

22 ноября 2016, 05:10
Ученые выяснили, как стресс и тревога влияют на расходы

Ученые выяснили, как стресс и тревога влияют на расходы

Ученые из США определили, что стресс и напряженное состояние заставляют людей экономнее относиться к расходу денег. Они раздали участникам эксперимента по 250 долларов и проанализировали их траты. Оказалось, что в стрессовой ситуации люди более разумно расходуют средства.

Секрет кроется в гормоне 

15 ноября 2016, 03:39
Россия частично разрешила ввоз фруктов из Турции

Россия частично разрешила ввоз фруктов из Турции

Значительно сокращен перечень фруктов из Турции, запрещенных к ввозу в Россию. Соответствующее постановление №1020 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ датирован 9 октября 2016 года. Он размещен на сайте кабмина.

Во вторник, 11 октября, на сайте Правительства Российской Федерации появилось постановление об изменениях 

11 октября 2016, 03:45
Египетские овощи вернутся в Россию

Египетские овощи вернутся в Россию

В России в течение ближайших пяти дней возобновят поставки овощей и фруктов из Египта. Исключение составит только картофель. Вопрос о его импорте может решиться в октябре-ноябре, после инспекции российских специалистов. Как уже сообщала «ТЕРРА», неделю назад Россельхознадзор ввел временные ограничения 

28 сентября 2016, 01:34
Ученые назвали продукты, которые помогут родить вундеркинда

Ученые назвали продукты, которые помогут родить вундеркинда

Западные ученые в ходе исследования определили продукты, которые влияют на формирование интеллекта ребенка в процессе беременности и могут способствовать рождению вундеркиндов. Оказывается, систематическое употребление матерью фруктов отражается на когнитивных способностях будущего малыша. В эксперименте участвовали свыше 600 детей.

В результате серии опытов ученые сделали вывод, 

5 сентября 2016, 09:21
Ученые назвали продукты, которые повышают уровень IQ будущего ребенка

Ученые назвали продукты, которые повышают уровень IQ будущего ребенка

Если представительница прекрасного пола в процессе беременности употребляет в пищу значительное количество фруктов, то у потомства с большой долей вероятности окажется высокий уровень интеллекта. Об этом гласят результаты нового исследования, опубликованные на страницах издания EbioMedicine. Авторы работы - сотрудники канадского 

30 мая 2016, 01:48
Картошка в Самаре подорожала на 25%

Картошка в Самаре подорожала на 25%

В Самарской области резко взлетели цены на овощи. В частности за последнюю неделю, по данным статистов, картофель подорожал на 25%, капуста - на 11%, морковь на 9%. Специалисты связывают подобный скачок преимущественно с межсезоньем - подходят к концу запасы прошлогоднего 

24 мая 2016, 03:53
Учёные: молодым людям нужно есть больше овощей и фруктов

Учёные: молодым людям нужно есть больше овощей и фруктов

В процессе эксперимента, растянувшегося на три десятилетия, специалистами были проанализированы данные более двух с половиной тысяч участников в возрасте от 18 до 30 лет. Информация о состоянии их организмов собиралась буквально с рождения. Испытуемых разделили на несколько групп, в зависимости 
30 октября 2015, 10:53
Морковь в Самаре за год подорожала в 2,5 раза

Морковь в Самаре за год подорожала в 2,5 раза

Сейчас килограмм корнеплода в среднем стоит 62 рубля, в августе 2014-го его средняя цена держалась на уровне 24,5 рубля. Таковы результаты собственного исследования "ТЕРРЫ" в рамках рубрики "Обзор цен".

За последнюю неделю стоимость моркови в магазинах города несколько снизилась, 
12 августа 2015, 10:19
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