Ученые установили, что регулярное употребление в пищу фруктов и овощей помогает снизить уровень тревожности и депрессии. Об этом рассказывается в издании British Medical Journal Open.
В исследовании были задействованы более 60 тысяч австралийцев старше 45 лет. Ученые оценивали количество потребляемых ими фруктов и овощей, особенности образа жизни и психологическое состояние.
Как выяснилось в процессе продолжительных экспериментов, те, кто 3-4 раза в день ел овощи, на 12% уменьшали вероятность возникновения стресса. А люди, которые на протяжении дня употребляли 5-7 порций фруктов и овощей, имели уровень стресса по соответствующей специальной шкале на 14% меньше.
|
В NASA собираются отправить на Марс уникальных складывающихся роботов
|
16 марта 2017, 11:29
|
Ученые выяснили, о чем думают младенцы во сне
|
16 марта 2017, 08:02
|
Ученые провели исследования сексуальной активности молодого поколения
|
16 марта 2017, 07:53
|
Найденные в Индии останки древнейших растений возрастом 1,6 млрд лет шокировали ученых
Шведские ученые в процессе раскопок в Индии обнаружили окаменевшие останки многоклеточного организма возрастом 1,6 млрд лет. Появилось свидетельство того, что сложные организмы возникли гораздо раньше, чем полагали специалисты. Результаты исследования отражены в издании PLOS Biology.
|
15 марта 2017, 05:07
|
Ученые объяснили, почему в космосе сложно заниматься сексом
Ученые NASA рассказали, что секс и репродукция человека в условиях невесомости весьма проблематичны. Такое умозаключение они сделали после изучения влияния гравитации на мышей, а также попытке исследователя в ходе одного из экспериментов совершить поцелуй при аналогичных обстоятельствах.
|
15 марта 2017, 02:02
|
Ученые: Предками человека были не обезьяны, а рептилии
Американские Ученые из Северо-Западного университета США утверждают, что предками современного человека являлись крокодилообразные рептилии, жившие на нашей планете 400 млн лет назад. Это исследование опровергает давно устоявшуюся версию о происхождении людей от обезьян.
|
15 марта 2017, 10:20
|
Российские ученые разработали карту угроз цунами
|
15 марта 2017, 09:24
|
Связи между похудением и стрессом не существует – ученые
|
6 марта 2017, 11:30
|
Ученые назвали самую нервную в мире профессию
|
23 декабря 2016, 10:58
|
Ученые назвали фрукт, способный побороть рак
|
5 декабря 2016, 09:34
|
Ученые: Йогурт помогает бороться со стрессом
Американские ученые из Миссурийского университета выяснили, что йогурты помогают избавиться от стресса и депрессии. В ходе эксперимента оказалось, что пробиотики не только улучшают пищеварение, но и положительно влияют на реакции нервной системы.
Основной целью работы было определение зависимости реакции центральной нервной …
|
22 ноября 2016, 05:10
|
Ученые выяснили, как стресс и тревога влияют на расходы
|
15 ноября 2016, 03:39
|
Россия частично разрешила ввоз фруктов из Турции
Значительно сокращен перечень фруктов из Турции, запрещенных к ввозу в Россию. Соответствующее постановление №1020 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ датирован 9 октября 2016 года. Он размещен на сайте кабмина.
Во вторник, 11 октября, на сайте Правительства Российской Федерации появилось постановление об изменениях …
|
11 октября 2016, 03:45
|
Египетские овощи вернутся в Россию
В России в течение ближайших пяти дней возобновят поставки овощей и фруктов из Египта. Исключение составит только картофель. Вопрос о его импорте может решиться в октябре-ноябре, после инспекции российских специалистов. Как уже сообщала «ТЕРРА», неделю назад Россельхознадзор ввел временные ограничения …
|
28 сентября 2016, 01:34
|
Ученые назвали продукты, которые помогут родить вундеркинда
Западные ученые в ходе исследования определили продукты, которые влияют на формирование интеллекта ребенка в процессе беременности и могут способствовать рождению вундеркиндов. Оказывается, систематическое употребление матерью фруктов отражается на когнитивных способностях будущего малыша. В эксперименте участвовали свыше 600 детей.
В результате серии опытов ученые сделали вывод, …
|
5 сентября 2016, 09:21
|
Ученые назвали продукты, которые повышают уровень IQ будущего ребенка
Если представительница прекрасного пола в процессе беременности употребляет в пищу значительное количество фруктов, то у потомства с большой долей вероятности окажется высокий уровень интеллекта. Об этом гласят результаты нового исследования, опубликованные на страницах издания EbioMedicine. Авторы работы - сотрудники канадского …
|
30 мая 2016, 01:48
|
Картошка в Самаре подорожала на 25%
|
24 мая 2016, 03:53
|
Учёные: молодым людям нужно есть больше овощей и фруктов
|
30 октября 2015, 10:53
|
Морковь в Самаре за год подорожала в 2,5 раза
|
12 августа 2015, 10:19