В Стране восходящего солнца две хурмы сорта "Тэнкафубу" были проданы на торгах за 540 тысяч иен (около $5000). Об этом рассказывает РИА Новости.
Как поясняется, основной причиной такой на первый взгляд неадекватной цены за хурму стала "необыкновенная сладость" этих плодов. По словам специалистов, сорт "Тэнкафубу" создавался 11 лет и лишь недавно он появился в продаже. Вес одного фрукта составляет порядка 300 граммов.
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