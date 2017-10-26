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«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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В Японии сбежавшая собака нарушила работу аэропорта Ханэда

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Огромные шершни-судзумэбати в Японии убили женщину-инвалида

Огромные шершни-судзумэбати в Японии убили женщину-инвалида

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Облако-змея: Загадочное явление напугало жителей Японии

Облако-змея: Загадочное явление напугало жителей Японии

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5 октября 2017, 09:50
Минэкономразвития прогнозирует снижение цен на продукты питания

Минэкономразвития прогнозирует снижение цен на продукты питания

В России в сентябре снизятся цены на продукты питания. Больше всего подешевеют овощи и фрукты - они будут стоить почти на 80 процентов меньше, чем в июне. Такой прогноз представило Минэкономразвития. По данным ведомства, причиной падения цен станет хороший урожай 

22 августа 2017, 09:08
Минэкономразвития: В России снизятся цены на овощи и фрукты на 80%

Минэкономразвития: В России снизятся цены на овощи и фрукты на 80%

В Минэкономразвития составили ближнесрочный прогноз по стоимости отечественной растительной продукции. По словам специалистов, произойдет сезонное существенное изменение цены составляющих так называемого «борщевого набора».
Речь идет об уменьшении стоимости, которое будет в сентябре. Снижение ценовых показателей в основном затронет овощи и 

22 августа 2017, 09:03
В Минэкономразвития предсказали снижение цен на фрукты и овощи на 15%

В Минэкономразвития предсказали снижение цен на фрукты и овощи на 15%

Цены на плодоовощную продукцию, обеспечившие рекордно низкую инфляцию в июле, продолжат сокращаться, сообщает Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции». По оценкам экспертов, потенциал снижения стоимости в этом сегменте не исчерпан и составляет около 15%. Это может внести в накопленную инфляцию дополнительный 

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Ученые рассказали, сколько фруктов в день спасут от депрессии

Ученые рассказали, сколько фруктов в день спасут от депрессии

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К своим экспериментам специалисты привлекли шесть тысяч жительниц Австралии. Как в итоге оказалось, всего лишь два фрукта, съедаемые в день, дадут 

6 июня 2017, 05:09
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