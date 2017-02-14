Ученые: Собаки и обезьяны не хотят дружить с жадными эгоистами Собаки и обезьяны не желают дружить с жадными и эгоистичными людьми. Так утверждают ученые-зоопсихологи из Японии после серии экспериментов.

В процессе исследований они установили, что животные отрицательно оценивали того человека, который неадекватно поступал по отношению к другим людям. При этом …