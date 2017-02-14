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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Путешествие из России в космос обойдется в $250 тысяч

Путешествие из России в космос обойдется в $250 тысяч

Озвучена стоимость тура в космос на первом в РФ частном многоразовом корабле для космического туризма. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на гендиректора компании «КосмоКурс» Павла Пушкина.
По словам специалиста, тур обойдется ориентировочно в $200-250 тыс. Впрочем, эти цифры, вполне 

14 февраля 2017, 04:39
Ученые: дневной сон ускоряет развитие речи

Ученые: дневной сон ускоряет развитие речи

Ученые из Соединенных Штатов исследовали влияние дневного сна на здоровье детей. Как оказалось, такой отдых способен ускорить развитие речи.
К исследованиям специалисты привлекли 39 детей дошкольного возраста. В процессе своей работы ученые сделали вывод, что регулярный отдых в светлое время 

14 февраля 2017, 03:55
Ученые: Собаки и обезьяны не хотят дружить с жадными эгоистами

Ученые: Собаки и обезьяны не хотят дружить с жадными эгоистами

Собаки и обезьяны не желают дружить с жадными и эгоистичными людьми. Так утверждают ученые-зоопсихологи из Японии после серии экспериментов.
В процессе исследований они установили, что животные отрицательно оценивали того человека, который неадекватно поступал по отношению к другим людям. При этом 

14 февраля 2017, 02:08
Американские ученые опубликовали снимки астероида, движущегося в сторону Земли

Американские ученые опубликовали снимки астероида, движущегося в сторону Земли

Ученые из Соединенных штатов обнародовали фотографии астероида 2017 BQ6, который проследовал мимо нашей планеты 7 февраля. Этот космический объект имеет неправильную форму и вращается вокруг своей оси.
Снимки 2017 BQ6 были сделаны обсерваторией Голдстоун в Южной Калифорнии. На них различимы 

14 февраля 2017, 11:43
Археологи собираются отыскать тайные комнаты в гробнице Тутанхамона

Археологи собираются отыскать тайные комнаты в гробнице Тутанхамона

Ученые-археологи намерены продолжить исследование гробницы Тутанхамона. Они надеются отыскать секретные помещения, о которых еще не знают исследователи. Не исключено, что в процессе поисков будет обнаружена гробница царицы Нефертити.
В своей работе эксперты применят радары, которые могут проникать на десятиметровую глубину. 

14 февраля 2017, 08:36
Шведские ученые объяснили, почему важно работать 6 часов в день

Шведские ученые объяснили, почему важно работать 6 часов в день

Ученые из Швеции экспериментальным путем доказали, что шестичасовая продолжительность рабочего дня является оптимальной не только для каждого конкретного сотрудника в отдельности, но и для организации в целом. Необычные исследования, проведенные в одном из домов престарелых, продемонстрировали, что сокращенный рабочий день 

14 февраля 2017, 08:12
NASA: Колонисты Марса могут быть уничтожены за несколько минут

NASA: Колонисты Марса могут быть уничтожены за несколько минут

Американские ученые из космического агентства NASA после исследования марсианской атмосферы сделали умозаключение, что колония землян на этой планете может быть уничтожена за считанные минуты. Как поясняется, атмосфера Красной планеты пропускает метеориты и космический мусор.
По словам ученых, первым колонистам Марса 

10 февраля 2017, 05:11
Астрономы: К Земле приближается необычная «зеленая» комета

Астрономы: К Земле приближается необычная «зеленая» комета

К Земле направляется таинственная «зеленая» комета. По утверждению ученых из Соединенных Штатов, ее отличием является необычное свечение, вызванное испарением определенных веществ.
Комета 45Р наблюдается в окрестностях Солнца с промежутком в пять лет. Она постепенно меняет свои габариты и скорость перемещения. 

10 февраля 2017, 09:52
Ученые обнаружили таинственный объект рядом с молодой звездой

Ученые обнаружили таинственный объект рядом с молодой звездой

Американские ученые из Калифорнийского технологического института с помощью телескопа Kepler обнаружили загадочный объект рядом с молодой звездой RIK-210, которая расположена на расстоянии 472 световых лет от Земли и имеет возраст 5-10 млн лет. Сейчас планируется серия исследований, чтобы установить происхождение 

20 декабря 2016, 02:49
Ученые: Самая яркая сверхновая звезда оказалась гигантской черной дырой

Ученые: Самая яркая сверхновая звезда оказалась гигантской черной дырой

Наиболее яркая сверхновая звезда на самом деле является черной дырой. Так утверждают ученые из Института имени Вейцмана в Израиле и Темного центра космологии в Дании после проведенных исследований. Расположенный в 4 млрд. световых лет от Солнца космический объект ASASSN-15lh специалисты 

13 декабря 2016, 03:03
Ученые: Звезда KIC 8462852 является источником энергии для инопланетян

Ученые: Звезда KIC 8462852 является источником энергии для инопланетян

Немецкий физик из Фуртвангенского университета Эдуард Хейдль утверждает, что звезда KIC 8462852, расположенная в созвездии Лебедя на расстоянии 1480 лет от Земли, является источником энергии для инопланетян. Именно активностью внеземных цивилизаций ученый объяснил периодические изменения светимости этого небесного тела.
Радиус 

5 декабря 2016, 04:44
Ученые: Звезда смерти приближается к Солнечной системе

Ученые: Звезда смерти приближается к Солнечной системе

Ученые сообщили, что к Солнечной системе приближается звезда, которая может атаковать Землю ледяными кометами и астероидами. Речь идет об оранжевом карлике Gliese 710, расположенном в созвездии Змея на расстоянии 45 световых лет от Солнца. Об этом сообщил коллектив астрономов после 

22 ноября 2016, 10:09
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