Как сообщает Nature Physics, ученые впервые смогли зафиксировать вспышку сверхновой звезды в первые часы после ее возникновения. Первая фаза данного процесса характеризуется выделением гигантского объема энергии.
По словам ученых, рождение сверхновой звезды можно наблюдать даже из другого конца Вселенной. Впрочем, этот процесс длится считанные секунды, что очень осложняет наблюдения.
Некоторое время назад сообщалось, как известный космический телескоп Hubble зафиксировал падение кометы на звезду. По химическому составу космический объект походил на комету Галлея, однако был в 100 тысяч раз массивнее. Сейчас специалисты пытаются определить, что именно могло послужить причиной падения кометы.
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