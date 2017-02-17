После продолжительных исследований британские ученые утверждают, что жизнь после смерти действительно существует. Они проанализировали большой массив информации, полученный от людей, которые были в состоянии клинической смерти. Об этом рассказывают европейские специализированные издания.
В частности, были изучены сведения о двух тысячах человек, перенесших клиническую смерть. После всестороннего анализа специалисты заявили, что мозг может функционировать на протяжении тридцати секунд после того, как остановится сердце, и в него перестанет поступать кислород. В эти полминуты в сознании проносится масса воспоминаний, которые в обычной жизни не показываются индивиду. Однако, по возвращении «с того света», люди зачастую не могут вспомнить, что именно продемонстрировал мозг в те мгновения.
Вместе с тем, ученые думают, что сознание людей во время клинической смерти может покидать физическое тело. Ведь именно во время «отключки» многие пациенты видели со стороны, как медики старались вернуть их к жизни. Впрочем, исследования в этом направлении будут продолжаться и в дальнейшем.
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