2
49
47
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 12 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Миллионы в трубу: в Самаре ищут подрядчика для нового этапа ремонта на площади Славы

Миллионы в трубу: в Самаре ищут подрядчика для нового этапа ремонта на площади Славы

Департамент по делам губернатора объявил повторный конкурс по определению подрядчика на третий этап капремонта склона площади Славы. В первый раз аукцион хотели провести в конце марта. Однако торги так и не состоялись. Теперь победителя планируют назвать 15 мая. Начать работы 

3 мая 2017, 02:01
Еще один выезд из Самары начнут перекрывать летом

Еще один выезд из Самары начнут перекрывать летом

В июне в Самаре планируют начать капитальный ремонт на участке Красноглинского шоссе - от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Подрядчика должны выбрать 18 мая. Из областного бюджета на эти работы планируют выделить более 45 миллионов рублей. Отметим, ранее 

26 апреля 2017, 01:45
Пьяный самарец угрожал памятнику Куйбышеву

Пьяный самарец угрожал памятнику Куйбышеву

На 20-летнего самарца завели уголовное дело. По данным полиции, 23 апреля поступило сообщение,  что около памятника на площади имени Куйбышева находится пакет с взрывным устройством. Сообщение оказалось ложным.

Силовики определили номер звонившего. Домой к абоненту приехали полицейские. Выяснилось, что молодой безработный 

25 апреля 2017, 02:42
В Самаре около площади Куйбышева провалился автомобиль

В Самаре около площади Куйбышева провалился автомобиль

В понедельник, 24 апреля, в социальных сетях появилось сообщение о ДТП в районе площади Куйбышева. По словам очевидца, автомобиль провалился на дороге. Это произошло на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской. Автор сообщения опубликовал фото.

«Машины в Самаре продолжают проваливаться 
24 апреля 2017, 12:32
22 апреля в Самаре изменятся схемы автобусных маршрутов

22 апреля в Самаре изменятся схемы автобусных маршрутов

Мэрия Самары дополнила информацию об ограничениях для транспорта в субботу, 22 апреля. С 15 до 23 часов будут перекрыты следующие участки площади Куйбышева:

- по улице Чапаевской (от Вилоновской до Красноармейской);

- по улице Шостаковича (от Чапаевской до Фрунзе);

- по Вилоновской (от 

21 апреля 2017, 05:34
22 апреля в центре Самары перекроют дороги

22 апреля в центре Самары перекроют дороги

В пятницу, 21 апреля, с 20 часов запретят остановку и стоянку транспорта на площади Куйбышева: со стороны улиц Вилоновской, Красноармейской, а также по улице Чапаевской (на участке от Вилоновской до Красноармейской) и по улице Шостаковича (от Чапаевской до улицы Фрунзе).

В 

21 апреля 2017, 10:13
Под Самарой «Форд» разбился на участке М-5, где идет ремонт

Под Самарой «Форд» разбился на участке М-5, где идет ремонт

В пятницу, 21 апреля, под Самарой произошло ДТП на трассе М-5 в районе Новосемейкино.

По предварительной информации, на участке, где идет ремонт, водитель «Форда» врезался в ограждение. Затем машина перевернулась и улетела в кучу песка на разделительной полосе.
21 апреля 2017, 09:49
В Самаре могут возникнуть проблемы с поставками хлеба

В Самаре могут возникнуть проблемы с поставками хлеба

Блогер Игорь Кондратьев заявляет, что ограничение движения по Южном мосту может принести некоторые неудобства для самарцев в плане их пищевого рациона. "Во-первых, теперь горожане на время работ будут отрезаны от "ашановского" хлеба, испеченного в ТРК "Амбар". Во-вторых, тот же 
14 апреля 2017, 09:37
Комплекс «Гордость, Честь и Слава Самарской области» дорожает на 75 млн рублей

Комплекс «Гордость, Честь и Слава Самарской области» дорожает на 75 млн рублей

В Самаре потратят еще 75 миллионов рублей на строительство комплекса «Гордость, Честь и Слава Самарской области». Такая информация появилась на портале госзакупок. Областная «Служба эксплуатации зданий и сооружений» на этот раз ищет подрядчика, который займется заполнением информацией ниш мемориала. Согласно 

21 февраля 2017, 04:27
В Самаре выставили на торги миноритарный пакет акций «Волгабурмаш»

В Самаре выставили на торги миноритарный пакет акций «Волгабурмаш»

38% ценных бумаг предприятия, согласно сообщению на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве, реализуют в форме публичного предложения пятью лотами.
17 февраля 2017, 03:37
ФАС оспорит торги по строительству метро в Самаре

ФАС оспорит торги по строительству метро в Самаре

Федеральная антимонополь­ная служба России направи­ла жалобу на решение арбитража по делу о нарушениях, допущенных Главным управлением торгов по Самарской области при за­ключении трех контрактов. Речь о закупках для регионального министерства строительства на общую сумму свыше миллиарда рублей. Предметом спора стали 

9 февраля 2017, 04:32
Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей

Имущество Самарского дома печати продали за 96 млн рублей

11 зданий и земельных участков проданы на торгах.
6 февраля 2017, 03:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна