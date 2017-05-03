В Самаре признаны несостоявшимися торги по капремонту площади имени Куйбышева и четырех прилегающих к ней скверов. На аукцион не было подано ни одной заявки, следует из информации на портале госзакупок. Как уже сообщала «ТЕРРА», подрядчику планировалось заплатить 243 миллиона рублей из городского бюджета.
Работы должны были стартовать сразу же после майских праздников и завершиться в ноябре этого года. Согласно техзаданию, речь идет о ремонте на объекте стационарного туалета, поливочного водовода, сетей связи и освещения, а также благоустройстве и озеленении территории. Площадь Куйбышева собираются привести в порядок в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Во время мундиаля там пройдет фестиваль болельщиков FIFA.
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