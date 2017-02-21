В Самаре потратят еще 75 миллионов рублей на строительство комплекса «Гордость, Честь и Слава Самарской области». Такая информация появилась на портале госзакупок. Областная «Служба эксплуатации зданий и сооружений» на этот раз ищет подрядчика, который займется заполнением информацией ниш мемориала. Согласно техзаданию, конструкции, используемые в экспозиции, должны допускать внесение дополнений. Цветовая гамма всех элементов должна быть монохромной и сочетаться с цветом натурального камня, использованного для отделки стены. Всего будет 21 ниша. Среди них - становление губернии; в огне войн и революций, Куйбышев - запасная столица; Самара космическая; центр автомобилестроения; герои труда; награды и административная карта региона; список почетных граждан; нефть, газ, химия; строительство, энергетика и транспорт; сельское хозяйство; здравоохранение, образование и наука, культура и спорт. Отметим, согласно реестру торгов, на реконструкцию площади Славы за последние 2,5 года направлено почти 400 миллионов рублей. Около половины суммы стоило возведение стены «Гордость, честь и слава Самарской области».
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