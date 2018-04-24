3
56
43
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре

К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 планируют открыть почти 100 торговых мест для продажи хэндмейда и сувениров. Они будут оформлены в едином стиле, как «домики». Первый такой «городок сувениров» планируют разместить на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской. Об этом на заседании общественного 
24 апреля 2018, 12:03
Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае

Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае

В Самаре в мае впервые откроются два пятизвездочных отеля - Lotte и «7 авеню». Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. Номерной фонд гостиниц и отелей в Самарской области 
23 апреля 2018, 01:26
Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

В Самаре на четвертой очереди набережной у «Ладьи» в пятницу, 20 апреля, впервые включили и протестировали новый фонтан. Мэрия Самары предоставила фото. 
20 апреля 2018, 08:11
Перед ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

Перед ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре

В Самаре перед ЧМ-2018 ограничат движение большегрузов. Запрет на въезд в город в дневное время будет введен с 10 июня.

«С 10 июня по 18 июля 2018 года на территорию городского округа Самара в дневное время (с 06:00 до 00:00) будет 

20 апреля 2018, 12:57
Коммунальщиков уличили в плохой уборке снега на улицах Самары

Коммунальщиков уличили в плохой уборке снега на улицах Самары

Прокуратура Промышленного района Самары уличила МП «Благоустройство» в нарушении требований законодательства о безопасности дорожного движения. Сотрудники надзорного ведомства выявили снежные валы на дорогах и плохо очищенные остановки. Неудовлетворительный уход привел к сужению проезжей части, а также к формированию снежных куч 

16 марта 2018, 01:04
Ленина, Школьная, Молодежная: Самара заняла последнее место по уникальности названий улиц

Ленина, Школьная, Молодежная: Самара заняла последнее место по уникальности названий улиц

Самара заняла последнее место среди городов России по уникальности названия улиц. Исследование опубликовала компания «Яндекс». Согласно данным поисковика, в Самаре только 17 процентов улиц имеют уникальные названия - такие, которых в стране больше нигде нет. Уникальными в Самаре являются, например, 

4 октября 2017, 07:05
Назван город России с самыми кривыми улицами

Назван город России с самыми кривыми улицами

Екатеринбург признан лидером среди мегаполисов России по количеству искривленных улиц. Об этом говорится в обнародованном экспертами «Яндекса» исследовании.
Наиболее изогнутой считается улица Кольцевая. При этом в столице Урала есть 275 улиц с уникальными названиями, которые не попадаются ни в одном 

4 октября 2017, 12:28
В «Южном городе» появились улицы Эльдара Рязанова и Петра Алабина

В «Южном городе» появились улицы Эльдара Рязанова и Петра Алабина

В «Южном городе» дали названия нескольким улицам. Одна теперь будет носить имя легендарного кинорежиссера, сценариста, поэта и драматурга Эльдара Рязанова, который родился в нашем городе.
Еще одну улицу назвали в честь Петра Алабина – государственного и общественного деятеля, внесшего очень 

25 мая 2017, 11:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх