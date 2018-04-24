В Самаре подберут названия для нескольких улиц микрорайона «Жигулевские ворота» на Красной Глинке. Местные жители обратились в мэрию города с просьбой разобраться в вопросах районной топонимики. В новом квартале уже более двухсот домов, но большинство из них все еще не имеют почтового адреса, потому что лишь одна улица получила наименование. Из-за этого у горожан целый ряд проблем - от оформления прописки до невозможности нормально вызвать такси. В мэрии намерены уже до майских праздников организовать встречу с жителями, чтобы решить, как назвать улицы, а также обсудить другие проблемы развития микрорайона.
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