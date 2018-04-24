В Самаре перед ЧМ-2018 ограничат движение большегрузов. Запрет на въезд в город в дневное время будет введен с 10 июня.

«С 10 июня по 18 июля 2018 года на территорию городского округа Самара в дневное время (с 06:00 до 00:00) будет …