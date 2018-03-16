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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Снова перенесли открытие улицы Луначарского в Самаре

Сроки открытия улицы Луначарского в Самаре снова изменились. Движение по новой дороге с Московского шоссе до Автобусного проезда откроется только через полтора месяца.

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Движение фур ограничат с 1 апреля в Самарской области

Движение фур ограничат с 1 апреля в Самарской области

С 1 по 30 апреля в Самарской области введут временные ограничения для движения фур по региональным и межмуниципальным дорогам, сообщает региональные минтранс. Мера необходима для обеспечения сохранности асфальта. Весной из-за переизбытка влаги на проезжей части происходит резкое снижение прочности покрытия. 

12 марта 2018, 07:01
Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

Ревнивая женщина до смерти избила свою подругу в Самарской области

В Отрадном вынесли приговор местной жительнице. Женщина обвинялась в том, что избила до смерти свою знакомую.

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За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

За жестокое убийство приятеля 7 лет тюрьмы получил житель Новокуйбышевска

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6 марта 2018, 01:20
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98 единиц техники убирают от снега важные дороги в Самарской области

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С умершим прокурором Октябрьска Игорем Зятчиным простятся 28 февраля

Прощание с умершим прокурором Октябрьска Игорем Зятчиным пройдет 28 февраля в Сызрани. Траурная церемония начнется в 8:00 в ДК «Авангард», и завершится в 10:00. Об этом со ссылкой на сызранскую прокуратуру сообщает КТВ-Луч.

Напомним, Игорь Зятчин скончался 26 
27 февраля 2018, 03:50
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