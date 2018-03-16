Прокуратура Промышленного района Самары уличила МП «Благоустройство» в нарушении требований законодательства о безопасности дорожного движения. Сотрудники надзорного ведомства выявили снежные валы на дорогах и плохо очищенные остановки. Неудовлетворительный уход привел к сужению проезжей части, а также к формированию снежных куч и шуги как на автодорогах, так и обочинах.
Проблемные участки:
- ул. Средне-Садовая от Ставропольской до Нагорной;
- ул. Лозовая;
- ул. Матросова от Нагорной до Ставропольской;
- ул. Бубнова от Молодежной до Московского шоссе;
- ул. Ставропольская от Матросова до Средне-Садовой;
- ул. Стара-Загора от Ново-Вокзальной до XXII Партсъезда.
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