В России ежегодно перерабатывается лишь 5% отходов из 60 млн. тонн. Остальная часть попросту складируется на земле, причем зачастую незаконно. Об экологической ситуации в России и в Самарской области в частности шла речь на встрече депутата Государственной Думы Владимира Гутенева с жителями региона.
Самарец Юрий Лютко - заядлый рыбак. Время с удочкой любит проводить и летом, и зимой. Но безответственное отношение земляков к природе вызывает у него опасения, которыми он поделился с первым зампредом комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первым вице-президентом крупнейшей общественной организации страны "Союз машиностроителей России" Владимиром Гутеневом. По наблюдениям рыболова, мусором сильно захламлены берега малых рек в пригороде Самары.
С аналогичными проблемами сталкиваются жители разных уголков страны. Загрязняют природу как частные лица, так и предприятия. Ежегодно до половины всего мусора - а это около 35 млн тонн - размещаются в стране незаконно, отравляя почву и грунтовые воды. Поэтому в 2017 году, который объявлен годом экологии, совместно с ОНФ запускается всероссийский проект "Генеральная уборка". На базе портала Яндекс будет создана интерактивная карта, где все неравнодушные граждане смогут отметить места несанкционированных свалок.
Владимир Гутенев, первый зам.председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент "Союза машиностроителей России":
- Задача местной власти, региональной власти будет заключаться в том, чтобы включать выявленные объекты в реестр свалок, включать в территориальные схемы обращения с отходами, составлять очень четкие и понятные всем гражданам схемы, когда и какими силами это будет устраняться.
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