В селах России с населением не меньше 500 человек высокоскоростной интернет должен появиться до 2018 года

Первым зам.председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент крупнейшей общественной организации страны "Союз машиностроителей России" Владимир Гутенев провел личный …