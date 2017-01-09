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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Ремонт Южного моста в Самаре стартует весной

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12 декабря 2016, 03:12
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Топ-новости: открытие ТЦ «Гудок» перенесли, Южный мост могут перекрыть, кадровые перестановки в Самарской области

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Банкеты продолжаются. Несмотря на запрет, чиновники продолжают гулять за счет бюджета. Государственное казенное предприятие Самарской области "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования" намерено провести новогодний корпоратив за 300 тысяч казенных рублей.
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В Самаре потратят 300 тысяч рублей на «социально значимый Новый год»

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За проверку сметы по реконструкции самарской набережной заплатят 200 тысяч рублей

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Самарский департамент градостроительства ищет подрядчика, который проверит достоверность сметной стоимости реконструкции 4-й очереди набережной Волги от улицы Осипенко до Силикатного оврага. За эти услуги чиновники заплатят 200 тысяч рублей. По предварительным оценкам городских властей, на реализацию проекта необходимо почти 854 

18 октября 2016, 04:13
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В Самаре на борьбу с гололедом потратят 248 млн рублей

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17 октября 2016, 04:09
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