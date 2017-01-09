Более полумиллиарда рублей в текущем и следующем году намерены потратить областные власти на ремонт Южного моста и прилегающих к нему отрезков дороги. На портале госзакупок появились два тендера.
В первом речь идет об участке от улицы Набережной до Уральской, который включает в себя само сооружение. Напомним, его ремонт предполагалось провести еще в 2015 году, однако, из-за нехватки средств работы отложили. Впрочем, проектная документация осталась прежней - победителю торгов будет необходимо привести в нормативное состояние конструкции моста, асфальтобетонное покрытие, лестницы и ряд других элементов, при этом прослужить они должны не менее 6 лет.
Ремонт необходимо вести без полного перекрытия движения. Суммарно бюджет готов заплатить более 191 миллиона рублей, из них 90 в текущем году, а остальную часть средств - в 2018-м.
Кроме того, почти 336 миллионов рублей предполагается потратить на ремонт путепровода перед мостом - от улицы Промышленности до Набережной. Работы также разобьют на два этапа со стоимостью 159 и 175.5 миллионов рублей соответственно. Итоги обоих конкурсов подведут 30 января.
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