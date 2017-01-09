В Самаре на пересечении улиц Стара-Загора и Георгия Димитрова устраняют последствия коммунальной аварии Там накануне вечером произошел порыв 400-миллиметровой трубы, которая питала теплом 48 жилых домов. В них проживают около 10 тысяч самарцев. Кроме того, ЧП затронуло два детских сада и школу. Потребителей переключили на резервную схему.

Специалисты ОАО "Предприятие тепловых сетей" сейчас …