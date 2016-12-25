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В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото
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25 декабря 2016, 04:48
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Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре
22 декабря в Самаре травмы в ДТП получили два ребенка-пешехода.
Первый случай зафиксировали утром в Кировском районе города в 8:40. Неизвестный автомобилист, двигаясь по Транзитной со стороны Самолетной, сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу без сопровождения взрослых. Подростка доставили в одну …
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24 декабря 2016, 04:02
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В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек
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23 декабря 2016, 12:39
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Многотонная фура протаранила пост ДПС в Зеленовке под Тольятти
Сегодня ранним утром водитель большегрузного автомобиля из Белгородской области не справился с управлением и врезался в здание на разделительной полосе трассы М5.
По предварительным данным, пострадал только дальнобойщик - полицейские несли службу на улице. Водитель госпитализирован с черепно-мозговой травмой и …
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23 декабря 2016, 10:34
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Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа
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4 декабря 2016, 03:58
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Пьяный самарец с болгаркой в руках напал на работника ЖКХ
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3 декабря 2016, 05:56
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Пьяный самарец на «Форде» протаранил пешеходное ограждение на Димитрова
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5 ноября 2016, 01:36