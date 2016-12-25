3
40
57
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 декабря 2016г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 23 на 24 декабря, в Советском районе произошло очередное пьяное ДТП. Как пишут в группе «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», авария случилась на пересечении улицы Советской Армии и переулка Карякина. По словам 
25 декабря 2016, 04:48
Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре

Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре

22 декабря в Самаре травмы в ДТП получили два ребенка-пешехода.

Первый случай зафиксировали утром в Кировском районе города в 8:40. Неизвестный автомобилист, двигаясь по Транзитной со стороны Самолетной, сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу без сопровождения взрослых. Подростка доставили в одну 

24 декабря 2016, 04:02
В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

Это статистика областного управления ГИБДД за 11 месяцев.
Всего случаев наезда на пешеходов было 1200. Это лишь на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на пешеходном переходе ранено 425 человек, еще 20 погибло.
Чтобы предупредить подобные 

23 декабря 2016, 12:39
Многотонная фура протаранила пост ДПС в Зеленовке под Тольятти

Многотонная фура протаранила пост ДПС в Зеленовке под Тольятти

Сегодня ранним утром водитель большегрузного автомобиля из Белгородской области не справился с управлением и врезался в здание на разделительной полосе трассы М5.
По предварительным данным, пострадал только дальнобойщик - полицейские несли службу на улице. Водитель госпитализирован с черепно-мозговой травмой и 
23 декабря 2016, 10:34
Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа

Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа

2 декабря «скорая» выезжала на вызов к одному из домов в Сиреневом переулке. Здесь помощь медиков потребовалась 48-летнему мужчине. По предварительной информации, самарец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, свалился вниз с лестницы 3 этажа в подъезде.
Медики диагностировали у 48-летнего 

4 декабря 2016, 03:58
Пьяный самарец с болгаркой в руках напал на работника ЖКХ

Пьяный самарец с болгаркой в руках напал на работника ЖКХ

43-летний пьяный житель села Белозерки Самарской области находился в своей квартире вместе с работавшим там 51-летним сотрудником ЖКХ. Во время ремонта хозяин жилища повздорил с рабочим и саданул того по голове болгаркой, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
В 

3 декабря 2016, 05:56
Пьяный самарец на «Форде» протаранил пешеходное ограждение на Димитрова

Пьяный самарец на «Форде» протаранил пешеходное ограждение на Димитрова

В ночь на пятницы на субботу, с 4 на 5 ноября, на улице Димитрова в Самаре произошло ДТП.  Как сообщает портал 63.ru со ссылкой на активистов движения «Ночной патруль», пьяный водитель на «Форде» протаранил пешеходное ограждение.

Когда «патрулевец» подошел 
5 ноября 2016, 01:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна