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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото

В Самаре в ночь с пятницы на субботу, с 23 на 24 декабря, в Советском районе произошло очередное пьяное ДТП. Как пишут в группе «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», авария случилась на пересечении улицы Советской Армии и переулка Карякина. По словам 
25 декабря 2016, 04:48
Пьяный самарец на «Приоре» протаранил припаркованную иномарку, есть фото

Пьяный самарец на «Приоре» протаранил припаркованную иномарку, есть фото

Сегодня, 25 декабря, в Самаре нетрезвый автомобилист устроил аварию, в которой пострадал сам, а его машина превратилась в груду металлолома. Фото с места событий опубликовано в группе "Самарские происшествия" соцсети «ВКонтакте».
 
Как утверждают очевидцы, мужчина на "Лада Приора" не 
25 декабря 2016, 01:57
Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре

Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре

22 декабря в Самаре травмы в ДТП получили два ребенка-пешехода.

Первый случай зафиксировали утром в Кировском районе города в 8:40. Неизвестный автомобилист, двигаясь по Транзитной со стороны Самолетной, сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу без сопровождения взрослых. Подростка доставили в одну 

24 декабря 2016, 04:02
В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек

Это статистика областного управления ГИБДД за 11 месяцев.
Всего случаев наезда на пешеходов было 1200. Это лишь на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них на пешеходном переходе ранено 425 человек, еще 20 погибло.
Чтобы предупредить подобные 

23 декабря 2016, 12:39
Биологи научились узнавать точное время смерти людей по «трупным ядам»

Биологи научились узнавать точное время смерти людей по «трупным ядам»

Американские ученые-криминалисты из Городского университета Нью-Йорка создали новую методику, при помощи которой можно точно установить время смерти человека. Для этого открытия была использована так называемая "некробиома", сообщает издание PLoS One.
 Как поясняют ученые, «некробиома» представляет собой набор бактерий, находящихся в 

23 декабря 2016, 11:49
Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе

Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе

В Пензе крокодил погиб из-за сильных холодов. Как сообщают региональные информагентства, кто-то из жителей принес животное на свалку, где его нашли неравнодушные горожане.
Молодого хищника к спасателям доставили обитатели дома, расположенного по улице Карпинского. Пострадавшего от низкой температуры каймана оперативно 

22 декабря 2016, 01:23
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет региона выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша. В полицию обратились врачи скорой помощи, которых вызвали родственники ребенка в поселке Рассвет. По предварительным данным, его смерть в этот понедельник могла наступить от вирусной инфекции. Данных о следах насилия нет.
Известно, 

20 декабря 2016, 04:55
Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже

Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже

Американские ученые из Университета Гарварда в ходе исследования установили, что у врачей-женщин пациенты реже умирают после сложных операций или серьезных болезней. Как выяснилось, у докторов женского пола не выживает 11,07% тяжелобольных, а у врачей-мужчин этот показатель составляет 11,49%.
Такой вывод 

20 декабря 2016, 12:31
В Самаре мужчина зарезал знакомую женщину-бомжа

В Самаре мужчина зарезал знакомую женщину-бомжа

Труп 33-летней женщины с признаками насильственной смерти был обнаружен 10 декабря в доме по улице 3-й год Пятилетки в Самаре. По подозрению в совершении убийства задержан 34-летний знакомый погибшей. Установлено, что убитая не имела определенного места жительства.

По версии полицейских,  знакомые 

14 декабря 2016, 11:56
Жительница Тольятти ударила ножом своего отчима

Жительница Тольятти ударила ножом своего отчима

Полиция Тольятти задержала подозреваемую в нападении на 67-летнего мужчину.

Предполагаемая злоумышленница – жительница Тольятти 1970 года рождения. Потерпевший – её отчим. Между 67-летним пенсионером и его падчерицей произошел конфликт.  По предварительной версии, 46-летняя женщина ударила ножом своего отчима.
Инцидент произошел в 

13 декабря 2016, 12:51
Служащий базы ВВС США в Японии с ножом напал на местную жительницу

Служащий базы ВВС США в Японии с ножом напал на местную жительницу

В японском городе Мисава служащий базы ВВС США напал с ножом на женщину. Мужчина задержан. Его жертва доставлена в больницу, сообщили японские журналисты.  

База Мисава находится на севере острова Хонсю. По предварительной информации, сотрудник военной базы нанес женщине несколько ранений. 

29 ноября 2016, 05:17
В Самаре 33-летняя женщина получила травмы в массовом ДТП на Ракитовском шоссе

В Самаре 33-летняя женщина получила травмы в массовом ДТП на Ракитовском шоссе

В среду, 9 ноября, в Кировском районе Самары на Ракитовском шоссе произошло массовое ДТП. В 8 часов 40 минут на участке между Олимпийский и Магистральной столкнулись три автомобиля, один из них врезался в дерево. По предварительной версии, 27-летний мужчина на 
10 ноября 2016, 03:34
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