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В Самаре после пьяного ДТП автомобиль «повис» между двух деревьев, есть фото
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25 декабря 2016, 04:48
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Пьяный самарец на «Приоре» протаранил припаркованную иномарку, есть фото
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25 декабря 2016, 01:57
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Две девочки – 11 и 14 лет – получили травмы в ДТП в Самаре
22 декабря в Самаре травмы в ДТП получили два ребенка-пешехода.
Первый случай зафиксировали утром в Кировском районе города в 8:40. Неизвестный автомобилист, двигаясь по Транзитной со стороны Самолетной, сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу без сопровождения взрослых. Подростка доставили в одну …
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24 декабря 2016, 04:02
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В Самарской области на пешеходном переходе сбили насмерть 20 человек
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23 декабря 2016, 12:39
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Биологи научились узнавать точное время смерти людей по «трупным ядам»
Американские ученые-криминалисты из Городского университета Нью-Йорка создали новую методику, при помощи которой можно точно установить время смерти человека. Для этого открытия была использована так называемая "некробиома", сообщает издание PLoS One.
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23 декабря 2016, 11:49
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Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе
В Пензе крокодил погиб из-за сильных холодов. Как сообщают региональные информагентства, кто-то из жителей принес животное на свалку, где его нашли неравнодушные горожане.
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22 декабря 2016, 01:23
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Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе
Следственный комитет региона выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша. В полицию обратились врачи скорой помощи, которых вызвали родственники ребенка в поселке Рассвет. По предварительным данным, его смерть в этот понедельник могла наступить от вирусной инфекции. Данных о следах насилия нет.
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20 декабря 2016, 04:55
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Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже
Американские ученые из Университета Гарварда в ходе исследования установили, что у врачей-женщин пациенты реже умирают после сложных операций или серьезных болезней. Как выяснилось, у докторов женского пола не выживает 11,07% тяжелобольных, а у врачей-мужчин этот показатель составляет 11,49%.
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20 декабря 2016, 12:31
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В Самаре мужчина зарезал знакомую женщину-бомжа
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14 декабря 2016, 11:56
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Жительница Тольятти ударила ножом своего отчима
Полиция Тольятти задержала подозреваемую в нападении на 67-летнего мужчину.
Предполагаемая злоумышленница – жительница Тольятти 1970 года рождения. Потерпевший – её отчим. Между 67-летним пенсионером и его падчерицей произошел конфликт. По предварительной версии, 46-летняя женщина ударила ножом своего отчима.
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13 декабря 2016, 12:51
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Служащий базы ВВС США в Японии с ножом напал на местную жительницу
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29 ноября 2016, 05:17
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В Самаре 33-летняя женщина получила травмы в массовом ДТП на Ракитовском шоссе
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10 ноября 2016, 03:34