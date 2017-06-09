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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Фастфуд и закон: «Макдональдс» и администрация Самары выясняют отношения

Фастфуд и закон: «Макдональдс» и администрация Самары выясняют отношения

Сеть ресторанов «Макдональдс» снова выясняет отношения с администрацией Самары. Чиновники отказали американской компании в просьбе сменить зонирование под кафе на улице Стара-Загоре. Дело в том, что эта территория считается рекреационной и теоретически возводить там капитальные здания нельзя. Бизнесмены просили сменить 

9 июня 2017, 02:55
В Самаре найден схрон с гранатометами, автоматами и огнеметом «Шмель»

В Самаре найден схрон с гранатометами, автоматами и огнеметом «Шмель»

В Самаре в заброшенном гараже недалеко от Кировского моста обнаружили целый арсенал оружия: восемь гранатометов РПГ-26, десять автоматов Калашникова, огнемет «Шмель» и несколько десятков патронов, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в силовых структурах. Найденные предметы отправили на экспертизу, 
9 июня 2017, 11:04
Начальником Самарской таможни назначен Владимир Данченков

Начальником Самарской таможни назначен Владимир Данченков

Начальником Самарской таможни назначен полковник Владимир Данченков. Глава Федеральной Таможенной службы России Владимир Булавин подписал соответствующий приказ, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Контракт с новым начальником Самарской таможни заключен на три года, срок действия - с 15 июня. Ранее Владимир Данченков занимал 

7 июня 2017, 05:19
66 утонувших, или Как правильно выбрать место для купания

66 утонувших, или Как правильно выбрать место для купания

Самарский Роспотребнадзор напомнил жителям региона правила поведения на воде. По данным ГИМС, в 2016 году в губернии произошло 70 несчастных случаев на водоёмах. 66 из них закончились для купавшихся летальным исходом. 99% инцидентов произошло на диких пляжах. В 2017 году в 

6 июня 2017, 06:29
Названы российские регионы с самыми высокими продажами новых автомобилей

Названы российские регионы с самыми высокими продажами новых автомобилей

Эксперты автомобильной отрасли представили рейтинг российских регионов по показателям реализации новых автомобилей. При определении лидеров специалисты учитывали сведения за первые четыре месяца 2017 года.
В общей сложности в Российской Федерации с января по апрель было продано 402,9 тыс. машин. Это 

1 июня 2017, 02:13
Рассекречены рублевые цены всех модификаций OnePlus 5

Рассекречены рублевые цены всех модификаций OnePlus 5

В следующем месяце корпорация OnePlus официально представит новый флагманский смартфон, который будет продаваться в Соединенных Штатах, Европе, РФ, КНР и ряде других стран. Инсайдеры информируют, что модель OnePlus 5 будет доступна в трех модификациях. Стоимость в США базовой модели с 

22 мая 2017, 10:26
Названы самые популярные у современной молодежи автомобили

Названы самые популярные у современной молодежи автомобили

Молодые люди отдают предпочтение моделям Mercedes и Porsche. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Harris Poll среди автолюбителей, рожденных в 1981 году и позже.
Также в списке приоритетов находятся BMW, Genesis и Lexus. При этом аналитики оговариваются, что для 

22 мая 2017, 10:21
Аналитики назвали самые экономные авто на российском рынке

Аналитики назвали самые экономные авто на российском рынке

Эксперты назвали самые экономные автомобили в России. При этом во внимание аналитики принимали прежде всего цену транспортного средства и его расход топлива.
Лидером списка стала российская модель Lada Granta. Ее 8-клапанный 1,6-литровый двигатель имеет расход топлива 6,5 литров на 100 

16 мая 2017, 07:54
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