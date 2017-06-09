В Самарской губернии из десяти покупаемых легковых автомобилей семь – подержанных и только три – новых. Это выяснило Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в своем исследовании рынка легковых автомобилей в России по итогам четырех месяцев 2017 года. Проект охватывал первичный и вторичный рынки в субъектах РФ и позволил установить соотношение между новыми и подержанными легковыми автомобилями.
Согласно результатам исследования, самая высокая доля продаж новых легковых автомобилей в стране в Москве - 40%. Иными словами, на каждые десять купленных машин в столице приходится четыре новые, что во многом связано с более высоким уровнем жизни. Соответственно, оставшиеся шесть москвичи приобрели на вторичном рынке. Далее с практически равными показателями следуют Татарстан и Санкт-Петербург, в которых рынок новых легковых автомобилей занимает треть от общего объема. Самарская губерния занимает четвертое место.
А больше всего покупают автомобилей на вторичном рынке в субъектах Дальневосточного федерального округа. В Еврейской автономной области доля рынка новых легковых автомобилей самая низкая в стране - менее 2%. В Камчатском крае на долю новых машин приходится около 3% от всего объема рынка. Это объясняется тем, что в регионы Дальнего Востока импортируется большой объем подержанной техники из соседней Японии.
|
Фастфуд и закон: «Макдональдс» и администрация Самары выясняют отношения
Сеть ресторанов «Макдональдс» снова выясняет отношения с администрацией Самары. Чиновники отказали американской компании в просьбе сменить зонирование под кафе на улице Стара-Загоре. Дело в том, что эта территория считается рекреационной и теоретически возводить там капитальные здания нельзя. Бизнесмены просили сменить …
|
9 июня 2017, 02:55
|
В Самаре найден схрон с гранатометами, автоматами и огнеметом «Шмель»
В Самаре в заброшенном гараже недалеко от Кировского моста обнаружили целый арсенал оружия: восемь гранатометов РПГ-26, десять автоматов Калашникова, огнемет «Шмель» и несколько десятков патронов, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в силовых структурах. Найденные предметы отправили на экспертизу, …
|
9 июня 2017, 11:04
|
Начальником Самарской таможни назначен Владимир Данченков
Начальником Самарской таможни назначен полковник Владимир Данченков. Глава Федеральной Таможенной службы России Владимир Булавин подписал соответствующий приказ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Контракт с новым начальником Самарской таможни заключен на три года, срок действия - с 15 июня. Ранее Владимир Данченков занимал …
|
7 июня 2017, 05:19
|
66 утонувших, или Как правильно выбрать место для купания
|
6 июня 2017, 06:29
|
Названы российские регионы с самыми высокими продажами новых автомобилей
Эксперты автомобильной отрасли представили рейтинг российских регионов по показателям реализации новых автомобилей. При определении лидеров специалисты учитывали сведения за первые четыре месяца 2017 года.
|
1 июня 2017, 02:13
|
Рассекречены рублевые цены всех модификаций OnePlus 5
|
22 мая 2017, 10:26
|
Названы самые популярные у современной молодежи автомобили
|
22 мая 2017, 10:21
|
Аналитики назвали самые экономные авто на российском рынке
|
16 мая 2017, 07:54